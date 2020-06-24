Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника
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Согласится ли приехать на открытие памятника Лукашенко, станет известно в ближайшее время.В источнике
С чего всё началось
Президент России Владимир Путин пригласил главу Белоруссии Александра Лукашенко на церемонию открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом в Тверской области, которая пройдет 30 июня, информирует телеканал «Беларусь 1».
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Путин пригласил Лукашенко на открытие Мемориала советского солдата. Президент Беларуси пока думает
КП - Беларусьвчера в 14:30