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Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника

Согласится ли приехать на открытие памятника Лукашенко, станет известно в ближайшее время.В источнике
С чего всё началось
Президент России Владимир Путин пригласил главу Белоруссии Александра Лукашенко на церемонию открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом в Тверской области, которая пройдет 30 июня, информирует телеканал «Беларусь 1».
Вечерняя Москвавчера в 14:53
Подробнее о событии

Путин пригласил Лукашенко на церемонию открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом

Народные новости17:44

Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала Советскому солдату под Ржевом

ФАНвчера в 16:09

Путин собирается приехать на открытие мемориала в Ржеве

РИА Новости23 июня в 05:31

Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала Советскому солдату

News.ruвчера в 14:43

Путин приедет на открытие Ржевского мемориала

Российская газета23 июня в 06:46

Путин планирует приехать на открытие Ржевского мемориала

ТАСС23 июня в 05:39

Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала Советскому солдату под Ржевом

iReactorвчера в 15:51

Путин пригласил Лукашенко на открытие Мемориала советского солдата. Президент Беларуси пока думает

КП - Беларусьвчера в 14:30
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В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUMвчера в 02:09
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В регионах Поволжья открылись первые участки для голосования по поправкам в конституцию

Рекордное число наблюдателей Наблюдать за ходом общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в регионах Приволжского федерального округа вызвались десятки тысяч представителей политических партий, общественных объединений, ветеранских организаций, а также самовыдвиженцы.
ТАСС23:58
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Audi разрывает контракт с Собчак из-за ее слов о протестах в США

Немецкая автомобильная компания Audi разрывает контракт с телеведущей Ксенией Собчак, которая была ее амбассадором в России, из-за слов о протестах в США, пишет агентство DPA со ссылкой на представителя производителя Вернера Нойхольда.
Газета.Ruвчера в 15:45
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Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово

Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах, говорится в заявлении прокуратуры.
РИА Новостивчера в 10:40
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Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета23 июня в 12:28
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Многие протестующие покинули «автономную зону» в Сиэтле

На фоне массовых протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, демонстранты в Сиэтле заняли несколько кварталов в центральной части города и 8 июня объявили эту территорию «автономной зоной Капитолийского холма», которая не подчиняется органам госвласти.
Известия01:02
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В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новостивчера в 08:29
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США готовят новые пошлины на европейские товары объемом $3,1 млрд

Администрация президента США Дональда Трампа может обложить новыми пошлинами очередную порцию товаров европейского экспорта общим объемом порядка $3,1 млрд евро в год в качестве следующего шага в споре с Евросоюзом относительно субсидирования авиастроительных компаний.
Интерфаксвчера в 16:59
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