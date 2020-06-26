Политика
ИзвестияПутин пригласил Макрона посетить Россию
Президент России Владимир Путин пригласил своего коллегу, французского лидера Эммануэля Макрона в Россию с визитом. Встреча глав государств проходит в режиме видеоконференции в пятницу, 26 июня.
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Политика
Украина направила РФ ноту протеста из-за Парада Победы в Крыму
ТК Звезда вчера в 04:04
Политика
Пушков о словах Зеленского про Крым: Демагогия заменила политику
Алексей Майшев / Известия Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который ранее сказал, что Киев "вернет Крым и его жителей".
РЕН ТВ 16:34
Армия и оружие
Россию обвинили в оплате убийств военных США в Афганистане
Российская военная разведка тайно предлагала вознаграждение связанным с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) боевикам за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании.
Lenta.ru 17:34
Армия и оружие
Модернизированный истребитель «Супер-Сухой» испытают в 2022 году
Летом 2022 года начнутся испытания «Су-57 второго этапа» - истребителя пятого поколения, который военные и авиастроители называют «Супер-Сухой».
Подмосковье Сегодня 14:28
Здоровье
США регистрируют резкий рост количества заразившихся коронавирусом
Масла в огонь добавляет и то, что по мнению американского центра по контролю за заболеваниями, реальное количество случаев коронавируса в США может быть в 10 раз больше официальных цифр.
Эхо Москвы 07:13
Здоровье
Женщина не могла забеременеть и оказалась мужчиной
В Индии женщина долго пыталась забеременеть, но безрезультатно. Из-за начавшихся болей в животе ей пришлось обратиться к врачам.
Lenta.ru 23:06
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Музыка
Боб Дилан стал самым возрастным лидером британских чартов
Американский певец Боб Дилан стал самым возрастным музыкантом, занявшим вершину британских хит-парадов, сообщает ТАСС.
МИР 24 21:23
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей вчера в 03:45
Политика
Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетене по поправкам
С лингвистической точки зрения ошибки в бюллетенях для голосования по поправкам в Конституцию нет, обращать внимание необходимо на смысл, а не на стилистику, заявила ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.
Известия 17:16
Здоровье
Кардиолог раскрыл способ защититься от «погодной пилы»
Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков рассказал, как избежать ухудшения самочувствия при резкой смене погоды – без проблем пережить так называемую «погодную пилу».
Известия 23:00
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году
Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года.
Новые автомобили 12:05
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия 13:24
Политика
Ефремов: Путин не просил меня садиться за руль
Артист отметил, что садиться за руль в тот вечер его не просили «ни Путин, ни кто-то другой».
Росбалт 16:59
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс 16:36
Футбол
Финал Кубка Украины повторно перенесён в другой город
Представители Львовской федерации футбола сообщили о переносе финального матча Кубка Украины в другой город.
Евро-футбол.ру вчера в 17:34
Космос
Десять лет наблюдений за Солнцем: НАСА выпустила часовой фильм
Экология Регионов вчера в 03:35
Политика
Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык
Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.
РИА Новости 09:46
Энергетика
ФАС предложила рассмотреть отмену запрета на импорт топлива
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с инициативой обсудить возможную отмену запрета на импорт топлива или сокращение действия моратория.
Коммерсантъ вчера в 10:00
Общество
Во время голосования по Конституции жительница Омска выиграла квартиру
ИА Красная Весна 22:47
Политика
Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США
В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ 22:22
Общество
Калининградская область официально открыла туристический сезон
В Калининграде ждут и любителей отдыха на Балтике и тех, кто раньше ездил только на юг или в страны дальнего зарубежья.
Вести.Ru 23:16
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей.
ФАН 13:43
Путешествия
Богатые россияне взвинтили цены в отелях на Черном море
Мкртчян отметил, что номера, которые раньше стоили 10 тысяч рублей в сутки, уже взвинтили цены до 15 тысяч рублей.
URA.Ru 22:05
Общество
В Калининградской области 27 июня запрещено продавать спиртное
В День молодёжи, который отмечается в субботу, 27 июня 2020 года, в Калининградской области запрещена розничная торговля алкоголем.
Русский Запад 10:34
Здоровье
Вирусологи не исключают возможность второй волны коронавируса в России
Эксперты в области вирусологии оценили возможность второй волны коронавируса в России и не исключают повторного роста заболеваемости.
Клопс 11:58