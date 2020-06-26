Политика

ИзвестияИзвестияПутин пригласил Макрона посетить Россию

Президент России Владимир Путин пригласил своего коллегу, французского лидера Эммануэля Макрона в Россию с визитом. Встреча глав государств проходит в режиме видеоконференции в пятницу, 26 июня.
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Французский президент, кажется, никогда не встречался с российским коллегой с таким энтузиазмом

Коммерсантъ15:13

Макрон заявил о желании приехать с визитом в Россию в конце лета

РБК13:26

Макрон хотел бы приехать в Россию с официальным визитом в конце лета

РИА Новости12:03

Путин пригласил Макрона в Россию

RT на русском12:04

Макрон посетит Россию в конце лета по приглашению Путина

Газета.Ru13:43

Макрон: Франция отдает дань памяти советским людям, погибшим в годы Второй мировой войны

ТАСС12:35

Путин пригласил Макрона в Россию

Lenta.ru12:36
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Политика

Украина направила РФ ноту протеста из-за Парада Победы в Крыму

ТК Звезда вчера в 04:04
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Политика

Пушков о словах Зеленского про Крым: Демагогия заменила политику

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РЕН ТВ 16:34
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Lenta.ru 17:34
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Летом 2022 года начнутся испытания «Су-57 второго этапа» - истребителя пятого поколения, который военные и авиастроители называют «Супер-Сухой».
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Здоровье

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Lenta.ru 23:06
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Шоу-бизнес

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Общественная служба новостей вчера в 03:45
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Политика

Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетене по поправкам

С лингвистической точки зрения ошибки в бюллетенях для голосования по поправкам в Конституцию нет, обращать внимание необходимо на смысл, а не на стилистику, заявила ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.
Известия 17:16
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Здоровье

Кардиолог раскрыл способ защититься от «погодной пилы»

Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков рассказал, как избежать ухудшения самочувствия при резкой смене погоды – без проблем пережить так называемую «погодную пилу».
Известия 23:00
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Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
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Авто

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Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года.
Новые автомобили 12:05
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Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия 13:24
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Политика

Ефремов: Путин не просил меня садиться за руль

Артист отметил, что садиться за руль в тот вечер его не просили «ни Путин, ни кто-то другой».
Росбалт 16:59
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Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина отреагировала на исчезновение Алибасова

News.ru 14:19
Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс 16:36
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Футбол

Финал Кубка Украины повторно перенесён в другой город

Представители Львовской федерации футбола сообщили о переносе финального матча Кубка Украины в другой город.
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Космос

Десять лет наблюдений за Солнцем: НАСА выпустила часовой фильм

Экология Регионов вчера в 03:35
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Политика

Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык

Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.
РИА Новости 09:46
Энергетика

ФАС предложила рассмотреть отмену запрета на импорт топлива

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с инициативой обсудить возможную отмену запрета на импорт топлива или сокращение действия моратория.
Коммерсантъ вчера в 10:00
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Общество

Во время голосования по Конституции жительница Омска выиграла квартиру

ИА Красная Весна 22:47
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Культура

Белые актёры прекращают озвучивать «небелых» персонажей «Симпсонов»

News.ru 22:15
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Политика

Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США

В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ 22:22
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Общество

Калининградская область официально открыла туристический сезон

В Калининграде ждут и любителей отдыха на Балтике и тех, кто раньше ездил только на юг или в страны дальнего зарубежья.
Вести.Ru 23:16
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Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии

Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей.
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Богатые россияне взвинтили цены в отелях на Черном море

Мкртчян отметил, что номера, которые раньше стоили 10 тысяч рублей в сутки, уже взвинтили цены до 15 тысяч рублей.
URA.Ru 22:05
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В Калининградской области 27 июня запрещено продавать спиртное

В День молодёжи, который отмечается в субботу, 27 июня 2020 года, в Калининградской области запрещена розничная торговля алкоголем.
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Здоровье

Вирусологи не исключают возможность второй волны коронавируса в России

Эксперты в области вирусологии оценили возможность второй волны коронавируса в России и не исключают повторного роста заболеваемости.
Клопс 11:58
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Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

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Как работают Яндекс.Новости?
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