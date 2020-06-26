Политика
ИзвестияПутин пригласил Макрона посетить Россию
Президент России Владимир Путин пригласил своего коллегу, французского лидера Эммануэля Макрона в Россию с визитом. Встреча глав государств проходит в режиме видеоконференции в пятницу, 26 июня.
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Космос
Ученые предложили устроить пенную охоту на космический мусор
Как сообщил «МК» руководитель стартапа молодых ученых Влад Ситников, липкая полимерная пена находится в бочкообразной емкости весом всего в 50 кг.
Московский Комсомолец 07:03
Наука
Создана уникальная адаптивная оптика для микроскопии
Адаптивная оптика может значительно улучшить качество изображений, полученных глубоко в биологических образцах, но до сих пор была чрезвычайно сложной для реализации.
ГЛАС.RU вчера в 00:41
Игры
Игру Call of Duty: Mobile скачали уже больше 250 млн раз
Вашингтон, 26 июня 2020, 15:10 — REGNUM Более 250 млн раз с момента выхода скачали игру Call of Duty: Mobile на свои гаджеты пользователи.
REGNUM 08:10
Экономика
KLM получила помощь правительства Нидерландов в размере 3,4 млрд евро
Как сообщалось ранее, Air France получила поддержку французского правительства в размере 7 млрд евро, включая прямой заем объемом 3 млрд евро.
Интерфакс 08:46
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия 13:24
Гаджеты
OnePlus представила свой самый дешевый телевизор
Деловое.ТВ 11:20
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru 09:55
Игры
Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077
На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077.
Общественная служба новостей вчера в 19:31
Общество
Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19
Для формирования в России коллективного иммунитета к коронавирусу понадобится порядка 70 миллионов доз вакцины, сообщил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 20:21
Общество
Названы тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса
В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в ближайшие две недели будет готова к клиническим испытаниям вакцина от коронавируса, созданная научным центром "Вектор".
РИА Новости 20:50
Авто
Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качественных автомобилей
Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
Автоновости дня 05:20
Шоу-бизнес
Рэпер Моргенштерн остался без штанов на дне рождения у Егора Крида
В числе гостей на дне рождения у Крида были такие знаменитости, как Наталья Рудова, Юлианна Караулова и 22-летний рэпер Алишер Моргенштерн, который пришел на вечеринку в сопровождении своей девушки.
Bimru.ru 07:53
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку
Стилист сделал ей длинную густую челку. «Настроение челка!» - подписала она снимок.
Lisa.ru 10:45
Экономика
Аналитики оценили долю жилья в Москве для льготной ипотеки под 6,5%
В своем обращении россиянам президент Владимир Путин поручил увеличить сумму кредита в рамках льготной ипотеки на покупку новостроек под 6,5% годовых с 3 млн и 8 млн руб. до 6 млн и 12 млн руб. соответственно.
РБК вчера в 10:43
Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
Политика
Советник Трампа заявил о резком восстановлении экономики США
Экономический советник президента США Дональда Трампа Ларри Кудлоу заявил, что все экономические цифры указывают на то, что американская экономика оттолкнулась от дна и приступила к резкому восстановлению.
ПРАЙМ 15:53
Здоровье
Плюс 83: инфицированных COVID-19 в Приморье за сутки стало больше
За прошедшие сутки выявлено 83 заболевших коронавирусом в Приморье, сообщает правительство Приморского края.
КП - Владивосток 21:17
Происшествия
Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго
Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
Известия 11:15
Хоккей
Хоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ) Артемий Панарин раскритиковал лигу в своём Twitter-аккаунте.
News.ru 13:43
Политика
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в связи с решением Вашингтона сократить военный контингент в ФРГ с 35 до 25 тысяч человек нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США уже не будут исполнять роль мирового лидера.
Российская газета 21:23
Интернет
«Одноклассники» разрешили пользователям загружать собственные стикеры
Невские Новости вчера в 12:50
Происшествия
В Бурятии выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 26 июня 2020, 05:32 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:32
Интернет
YouTube начал тестировать съемку 15-секундных видео через приложение
В видеосервисе YouTube появилась возможность записывать через мобильное приложение короткие видео продолжительностью 15 секунд.
Pravda.Ru 09:19
Происшествия
В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение
Газета.Ru 09:44
Экономика
Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
Российская газета 07:36
Политика
Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях
В бюллетенях по поправкам к Конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле, заявила РИА Новости ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.
РИА Новости 13:49