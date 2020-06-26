Политика

ИзвестияИзвестияПутин пригласил Макрона посетить Россию

Президент России Владимир Путин пригласил своего коллегу, французского лидера Эммануэля Макрона в Россию с визитом. Встреча глав государств проходит в режиме видеоконференции в пятницу, 26 июня.
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Французский президент, кажется, никогда не встречался с российским коллегой с таким энтузиазмом

Коммерсантъ15:13

Макрон заявил о желании приехать с визитом в Россию в конце лета

РБК13:26

Макрон: Франция отдает дань памяти советским людям, погибшим в годы Второй мировой войны

ТАСС12:52

Путин пригласил Макрона в Россию

RT на русском12:04

Путин пригласил Макрона посетить Россию

Известия12:49

Макрон посетит Россию в конце лета по приглашению Путина

Газета.Ru13:43

Макрон хотел бы приехать в Россию с официальным визитом в конце лета

РИА Новости12:03
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Космос

Ученые предложили устроить пенную охоту на космический мусор

Как сообщил «МК» руководитель стартапа молодых ученых Влад Ситников, липкая полимерная пена находится в бочкообразной емкости весом всего в 50 кг.
Московский Комсомолец 07:03
Наука

Создана уникальная адаптивная оптика для микроскопии

Адаптивная оптика может значительно улучшить качество изображений, полученных глубоко в биологических образцах, но до сих пор была чрезвычайно сложной для реализации.
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Игру Call of Duty: Mobile скачали уже больше 250 млн раз

Вашингтон, 26 июня 2020, 15:10 — REGNUM Более 250 млн раз с момента выхода скачали игру Call of Duty: Mobile на свои гаджеты пользователи.
REGNUM 08:10
Экономика

KLM получила помощь правительства Нидерландов в размере 3,4 млрд евро

Как сообщалось ранее, Air France получила поддержку французского правительства в размере 7 млрд евро, включая прямой заем объемом 3 млрд евро.
Интерфакс 08:46
Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия 13:24
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OnePlus представила свой самый дешевый телевизор

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Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла

Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru 09:55
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Игры

Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077

На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077.
Общественная служба новостей вчера в 19:31
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Общество

Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19

Для формирования в России коллективного иммунитета к коронавирусу понадобится порядка 70 миллионов доз вакцины, сообщил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 20:21
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Футбол

«Ювентус» разгромил «Лечче» в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС Спорт 17:35
Общество

Названы тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса

В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в ближайшие две недели будет готова к клиническим испытаниям вакцина от коронавируса, созданная научным центром "Вектор".
РИА Новости 20:50
Авто

Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качественных автомобилей

Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
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Шоу-бизнес

Рэпер Моргенштерн остался без штанов на дне рождения у Егора Крида

В числе гостей на дне рождения у Крида были такие знаменитости, как Наталья Рудова, Юлианна Караулова и 22-летний рэпер Алишер Моргенштерн, который пришел на вечеринку в сопровождении своей девушки.
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Шоу-бизнес

Наташа Королева примерила длинную челку

Стилист сделал ей длинную густую челку. «Настроение челка!» - подписала она снимок.
Lisa.ru 10:45
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Экономика

Аналитики оценили долю жилья в Москве для льготной ипотеки под 6,5%

В своем обращении россиянам президент Владимир Путин поручил увеличить сумму кредита в рамках льготной ипотеки на покупку новостроек под 6,5% годовых с 3 млн и 8 млн руб. до 6 млн и 12 млн руб. соответственно.
РБК вчера в 10:43
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Общество

Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года

Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
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Политика

Советник Трампа заявил о резком восстановлении экономики США

Экономический советник президента США Дональда Трампа Ларри Кудлоу заявил, что все экономические цифры указывают на то, что американская экономика оттолкнулась от дна и приступила к резкому восстановлению.
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Здоровье

Плюс 83: инфицированных COVID-19 в Приморье за сутки стало больше

За прошедшие сутки выявлено 83 заболевших коронавирусом в Приморье, сообщает правительство Приморского края.
КП - Владивосток 21:17
Происшествия

Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго

Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
Известия 11:15
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Хоккей

Хоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ) Артемий Панарин раскритиковал лигу в своём Twitter-аккаунте.
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК 14:38
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Политика

Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в связи с решением Вашингтона сократить военный контингент в ФРГ с 35 до 25 тысяч человек нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США уже не будут исполнять роль мирового лидера.
Российская газета 21:23
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Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Известия 17:12
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Культура

Второй сезон «Пацанов» стартует 4 сентября

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Интернет

«Одноклассники» разрешили пользователям загружать собственные стикеры

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Происшествия

В Бурятии выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом

Улан-Удэ, 26 июня 2020, 05:32 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:32
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Интернет

YouTube начал тестировать съемку 15-секундных видео через приложение

В видеосервисе YouTube появилась возможность записывать через мобильное приложение короткие видео продолжительностью 15 секунд.
Pravda.Ru 09:19
Происшествия

В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение

Газета.Ru 09:44
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Экономика

Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
Российская газета 07:36
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Политика

Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

В бюллетенях по поправкам к Конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле, заявила РИА Новости ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.
РИА Новости 13:49
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