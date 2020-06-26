Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин пригласил Макрона в Россию

Президент России Владимир Путин пригласил главу Франции Эммануэля Макрона приехать с визитом в Россию. Об этом в пятницу, 26 июня, он заявил во время разговора в режиме видеоконференции, передает РИА Новости.
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Макрон заявил о желании приехать с визитом в Россию в конце лета

РБК13:26

Макрон посетит Россию в конце лета по приглашению Путина

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Путин пригласил Макрона в Россию

RT на русском12:04

Путин пригласил Макрона в Россию

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Путин пригласил Макрона посетить Россию

Известия12:17

Путин заявил, что будет рад встрече с Макроном в России в конце лета

ТАСС12:42

Макрон хотел бы приехать в Россию с официальным визитом в конце лета

РИА Новости12:03
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 17:05, Ашберн
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Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Второй сезон «Пацанов» стартует 4 сентября

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Космос

Астронавты завершили выход в космос с МКС для замены электробатарей

Американские астронавты Крис Кэссиди и Роберт Бенкен завершили в пятницу выход в космос с борта Международной космической станции для замены водородно-никелевых батарей на новые литий-ионные.
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Две ракеты были выпущены из сектора Газа по Израилю

«Две ракеты были выпущены из сектора Газа в направлении территории Израиля», — сообщает пресс-служба армии обороны Израиля.
RT на русском 14:45
Общество

Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии

Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей.
ФАН 13:43
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Общество

Ростуризм: С 1 июля туристов смогут принимать 67 регионов РФ

С 1 июля инфраструктура въездного туризма начнет работу в 67 регионах страны, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Российская газета 15:47
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Авто

Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качественных автомобилей

Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
Автоновости дня 05:20
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Политика

Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму

Газета.Ru вчера в 11:21
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Киберспорт

Natus Vincere объявила новый состав по Dota 2

Immersion перешёл в Natus Vincere из Team Spirit, которая ранее отправила в инактив весь состав по Dota 2. Youn G до перехода в NaVi представлял Winstrike Team.
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Гаджеты

OnePlus представила свой самый дешевый телевизор

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Футбол

«Зенит» благодаря двум реализованным пенальти обыграл «Крылья Советов»

В матче 24-го тура РПЛ "Зенит" на своем поле переиграл "Крылья Советов" - 2:1.
Российская газета 16:08
Общество

Кирилл Серебренников признан виновным по делу о хищении 129 млн рублей

«Юрий Итин, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский совершили хищение», – зачитала судья Олеся Менделеева вводную часть приговора.
Говорит Москва 04:27
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Общество

Россия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты

В документе говорится об успехах в ликвидации голода.
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Космос

Ученым удалось раскрыть загадку темной стороны Луны

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Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетене по поправкам

В бюллетенях по поправкам к Конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле, заявила РИА Новости ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.
РИА Новости 12:50
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Происшествия

На Кубани подтвердили 60 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 26 июня 2020, 11:14 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 26 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:14
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О трансфере Артура в «Ювентус» будет объявлено на следующей неделе

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Накануне стало известно, что Носатов остался приятно впечатлен выдержкой и самообладанием девушки, которая, потеряв туфлю во время парада, продолжила маршировать и сохранила стройность колонны.
Журналистская правда вчера в 08:00
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Общество

За сутки в Москве скончались 20 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 20 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в пятницу.
Интерфакс 16:14
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

РБК вчера в 18:03
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Общество

В выходные в Петербурге закроют часть побережья Финского залива и Невы

АиФ Санкт-Петербург 09:35
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Радар автомобилей научили «видеть» скрытых за углом людей

Устройство можно использовать для обеспечения безопасности водителей и пассажиров автомобилей, ведь радар научили «видеть» людей, скрытых за углом.
ВладТайм 15:29
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Общество

КС РФ поручил уточнить порядок выезда детей за границу

Если же суд оказывается ограничен в полномочиях разрешить выезд несовершеннолетнего за пределы РФ в сопровождении того родителя, с которым постоянно проживает, то налицо не только нарушение конституционного права на свободу передвижения (статья 27), но и несоразмерное ограничение прав граждан, что противоречит статье 55 Основного закона страны.
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Политика

Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык

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«Формула-1» раскритиковала Экклстоуна за его слова о расизме

"Формула-1" раскритиковала бывшего главу "королевских гонок" Берни Экклстоуна за высказывание об антирасистских протестах.
Газета.Ru 16:43
Армия и оружие

ВМС США назвали ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил о наступательных действиях России в Арктике.
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Культура

После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»

Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
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