Политика
Lenta.ruПутин пригласил Макрона в Россию
Президент России Владимир Путин пригласил главу Франции Эммануэля Макрона приехать с визитом в Россию. Об этом в пятницу, 26 июня, он заявил во время разговора в режиме видеоконференции, передает РИА Новости.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 17:05, Ашберн
Здоровье
Врач-эндокринолог сообщила о первом признаке сахарного диабета
Любовь к «пузырящейся сладости» может привести к развитию инсулинорезистентности и сахарного диабета.
Live24 16:08
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Кино
Второй сезон «Пацанов» стартует 4 сентября
Srnsk 15:50
Космос
Астронавты завершили выход в космос с МКС для замены электробатарей
Американские астронавты Крис Кэссиди и Роберт Бенкен завершили в пятницу выход в космос с борта Международной космической станции для замены водородно-никелевых батарей на новые литий-ионные.
ТАСС 13:41
Армия и оружие
Две ракеты были выпущены из сектора Газа по Израилю
«Две ракеты были выпущены из сектора Газа в направлении территории Израиля», — сообщает пресс-служба армии обороны Израиля.
RT на русском 14:45
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей.
ФАН 13:43
Общество
Ростуризм: С 1 июля туристов смогут принимать 67 регионов РФ
С 1 июля инфраструктура въездного туризма начнет работу в 67 регионах страны, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Российская газета 15:47
Авто
Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качественных автомобилей
Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
Автоновости дня 05:20
Политика
Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
Газета.Ru вчера в 11:21
Киберспорт
Natus Vincere объявила новый состав по Dota 2
Immersion перешёл в Natus Vincere из Team Spirit, которая ранее отправила в инактив весь состав по Dota 2. Youn G до перехода в NaVi представлял Winstrike Team.
Metaratings 08:02
Гаджеты
OnePlus представила свой самый дешевый телевизор
Деловое.ТВ 11:20
Футбол
«Зенит» благодаря двум реализованным пенальти обыграл «Крылья Советов»
В матче 24-го тура РПЛ "Зенит" на своем поле переиграл "Крылья Советов" - 2:1.
Российская газета 16:08
Общество
Кирилл Серебренников признан виновным по делу о хищении 129 млн рублей
«Юрий Итин, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский совершили хищение», – зачитала судья Олеся Менделеева вводную часть приговора.
Говорит Москва 04:27
Общество
Россия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты
В документе говорится об успехах в ликвидации голода.
РИА Новости 13:29
Космос
Ученым удалось раскрыть загадку темной стороны Луны
Planet Today 05:01
Политика
Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетене по поправкам
В бюллетенях по поправкам к Конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле, заявила РИА Новости ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.
РИА Новости 12:50
Происшествия
На Кубани подтвердили 60 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 26 июня 2020, 11:14 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 26 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:14
Футбол
О трансфере Артура в «Ювентус» будет объявлено на следующей неделе
Евро-футбол.ру 15:52
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку
Стилист сделал ей длинную густую челку. «Настроение челка!» - подписала она снимок.
Lisa.ru 10:45
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада Победы в Калининграде наградили
Накануне стало известно, что Носатов остался приятно впечатлен выдержкой и самообладанием девушки, которая, потеряв туфлю во время парада, продолжила маршировать и сохранила стройность колонны.
Журналистская правда вчера в 08:00
Общество
За сутки в Москве скончались 20 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 20 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в пятницу.
Интерфакс 16:14
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК вчера в 18:03
Общество
В выходные в Петербурге закроют часть побережья Финского залива и Невы
АиФ Санкт-Петербург 09:35
Наука
Радар автомобилей научили «видеть» скрытых за углом людей
Устройство можно использовать для обеспечения безопасности водителей и пассажиров автомобилей, ведь радар научили «видеть» людей, скрытых за углом.
ВладТайм 15:29
Общество
КС РФ поручил уточнить порядок выезда детей за границу
Если же суд оказывается ограничен в полномочиях разрешить выезд несовершеннолетнего за пределы РФ в сопровождении того родителя, с которым постоянно проживает, то налицо не только нарушение конституционного права на свободу передвижения (статья 27), но и несоразмерное ограничение прав граждан, что противоречит статье 55 Основного закона страны.
Российская газета 15:38
Политика
Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык
Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.
РИА Новости 09:46
Автоспорт
«Формула-1» раскритиковала Экклстоуна за его слова о расизме
"Формула-1" раскритиковала бывшего главу "королевских гонок" Берни Экклстоуна за высказывание об антирасистских протестах.
Газета.Ru 16:43
Армия и оружие
ВМС США назвали ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением
Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил о наступательных действиях России в Арктике.
News.ru вчера в 14:09
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor вчера в 09:24