Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин пригласил Макрона в Россию

Президент России Владимир Путин пригласил главу Франции Эммануэля Макрона приехать с визитом в Россию. Об этом в пятницу, 26 июня, он заявил во время разговора в режиме видеоконференции, передает РИА Новости.
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Путин пригласил Макрона в Россию

Lenta.ru12:36

Макрон посетит Россию в конце лета по приглашению Путина

Газета.Ru13:43

Путин заявил, что будет рад встрече с Макроном в России в конце лета

ТАСС12:42

Макрон заявил о желании приехать с визитом в Россию в конце лета

РБК13:26

Путин пригласил Макрона посетить Россию

Известия12:17

Путин пригласил Макрона в Россию

RT на русском12:04

Макрон хотел бы приехать в Россию с официальным визитом в конце лета

РИА Новости12:03
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Общество

Село в Саратовской области закрыли на карантин из-за коронавируса

Село Верхазовка Дергачевского района Саратовской области закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса после местных похорон.
РБК 15:00
1
Общество

ВОЗ назвала компании, лидирующие в разработке вакцин от коронавируса

Вакцины англо-шведской компании AstraZeneca и американской Moderna являются одними из лидирующих кандидатов среди 15 вакцин от COVID-19, которые проходят клинические испытания на людях, заявила на брифинге в Женеве главный исследователь ВОЗ Сумия Сваминатан.
РИА Новости 13:06
1
Космос

Десять лет наблюдений за Солнцем: НАСА выпустила часовой фильм

Экология Регионов вчера в 03:35
1
Наука

Ученые из Италии заявили, что коронавирус не передается комарами

В ходе исследования ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, переданный насекомому через зараженную кровь, не способен к дальнейшему размножению и передаче.
REGNUM 13:23
11
Общество

Суд освободил от штрафа фигуранта дела «Седьмой студии» Апфельбаум

Судья подчеркнула, что Апфельбаум, принимавшая документы без надлежащей проверки и контроля, причастна к ущербу государству в размере почти 129 млн рублей.
Общественная служба новостей 10:17
Кино

На Netflix подали в суд за новый фильм о Шерлоке Холмсе

Лондон, 25 июня 2020, 16:34 — REGNUM Наследники Артура Конана Дойла подали в суд на Netflix за создание фильма «Энола Холмс».
REGNUM вчера в 09:34
Политика

Страны ЕС согласовали список государств для открытия границ

Послы стран ЕС согласовали предварительный список стран, с которыми союз откроет границы 1 июля.
Известия 14:52
Армия и оружие

Индия рассматривает возможность покупки танков «Армата»

Индия рассматривает возможность покупки российских танков на базе платформы «Армата», сообщил «Звезде» источник в оборонно-промышленном комплексе.
ТК Звезда 11:23
Культура

После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»

Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor вчера в 09:24
145
Футбол

СМИ: Экс-футболист ЦСКА Витиньо интересен российским клубам

Витиньо с 2013 по 2018 год выступал за ЦСКА. За армейцев игрок провёл 84 матча, забил 19 голов и сделал 15 ассистов.
RT на русском 14:45
Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета 09:53
1,7K
Политика

В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия 15:25
55
Происшествия

В аэропорту Ростова-на-Дону пассажира без маски сняли с рейса

Российская газета 12:13
6
Общество

Фигурантов дела о хищении в Ново-Огарево перевели под домашний арест

РБК 12:20
15
Автоспорт

Экклстоун прокомментировал призыв Хэмилтона сносить статуи

Берни Экклстоун, в прошлом занимавший должность генерального директора королевской гоночной серии "Формула-1", прокомментировал поведение Льюиса Хэмилтона на фоне ситуации в мире.
CT news 14:19
Общество

Unilever приостановит рекламу в социальных сетях в США

Международная компания Unilever приостановит рекламу в Facebook, Twitter и Instagram в США из-за "поляризованной атмосферы".
Газета.Ru 14:06
Политика

Прокурор не согласился расследовать версию с истребителем по делу MH17

Версия, что пассажирский Boeing, летевший рейсом MH17, был сбит над Донбассом военным истребителем, недостаточно состоятельна, чтобы расследовать ее дополнительно.
РБК 14:29
10
Политика

Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей

RT на русском 10:26
770
Политика

Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

Ведущий научный сотрудник института, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru 14:01
1,1K
Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы

Калининград, 25 июня 2020, 14:53 — REGNUM В Калининграде наградили участницу парада Победы, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй.
REGNUM вчера в 07:53
6,6K
Общество

Мишустин подписал постановление о новых выплатах семьям с детьми

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 09:15
2,3K
Общество

В России назвали условие для создания коллективного иммунитета

Названо необходимое условие для выработки у россиян коллективного иммунитета.
Lenta.ru 15:04
1
Авто

Стартап Lordstown представил новый электрический пикап Endurance

В США официально презентовали новый пикап Lordstown Endurance, который выполнен специалистами стартапа Lordstown Motors.
Rusargument 09:44
Авто

Стартовали продажи внедорожной версии Haval H9

По сообщению пресс-службы Haval, стартовал прием заказов на внедорожник H9 Lorenz Polar Star Edition, который готов к испытаниям даже на самом экстремальном бездорожье.
Car.ru 00:57
1
Общество

Мэрия Москвы отказала «Левому фронту» в проведении акции 4 июля

Мэрия Москвы не согласовала акцию "Левого фронта" 4 июля в гайд-парке в Сокольниках, поскольку в городе любые публичные мероприятия запрещены из-за коронавируса.
Интерфакс 10:12
519
Общество

Суд США приговорил россиянина Буркова к девяти годам тюрьмы

Суд в США приговорил россиянина Алексея Буркова к девяти годам тюрьмы за компьютерные преступления, сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
Ведомости 12:16
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Армия и оружие

Су-30 подняли для перехвата самолётов-разведчиков США над Чёрным морем

RT на русском 14:27
94
Происшествия

В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение

Газета.Ru 09:44
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Кино

Робот впервые в истории кино сыграет главную роль в фильме

Впервые в истории кинематографа робот сыграет главную роль в научно-фантастическом боевике "b". Об этом сообщил продюсер проекта.
DailyShow.Ru 12:47
17
Футбол

«Оренбургу» засчитают техническое поражение в матче с «Краснодаром»

CT news 11:07
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Как работают Яндекс.Новости?
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