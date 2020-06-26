Политика
Lenta.ruПутин пригласил Макрона в Россию
Президент России Владимир Путин пригласил главу Франции Эммануэля Макрона приехать с визитом в Россию. Об этом в пятницу, 26 июня, он заявил во время разговора в режиме видеоконференции, передает РИА Новости.
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Общество
Село в Саратовской области закрыли на карантин из-за коронавируса
Село Верхазовка Дергачевского района Саратовской области закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса после местных похорон.
РБК 15:00
Общество
ВОЗ назвала компании, лидирующие в разработке вакцин от коронавируса
Вакцины англо-шведской компании AstraZeneca и американской Moderna являются одними из лидирующих кандидатов среди 15 вакцин от COVID-19, которые проходят клинические испытания на людях, заявила на брифинге в Женеве главный исследователь ВОЗ Сумия Сваминатан.
РИА Новости 13:06
Космос
Десять лет наблюдений за Солнцем: НАСА выпустила часовой фильм
Экология Регионов вчера в 03:35
Наука
Ученые из Италии заявили, что коронавирус не передается комарами
В ходе исследования ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, переданный насекомому через зараженную кровь, не способен к дальнейшему размножению и передаче.
REGNUM 13:23
Общество
Суд освободил от штрафа фигуранта дела «Седьмой студии» Апфельбаум
Судья подчеркнула, что Апфельбаум, принимавшая документы без надлежащей проверки и контроля, причастна к ущербу государству в размере почти 129 млн рублей.
Общественная служба новостей 10:17
Кино
На Netflix подали в суд за новый фильм о Шерлоке Холмсе
Лондон, 25 июня 2020, 16:34 — REGNUM Наследники Артура Конана Дойла подали в суд на Netflix за создание фильма «Энола Холмс».
REGNUM вчера в 09:34
Политика
Страны ЕС согласовали список государств для открытия границ
Послы стран ЕС согласовали предварительный список стран, с которыми союз откроет границы 1 июля.
Известия 14:52
Армия и оружие
Индия рассматривает возможность покупки танков «Армата»
Индия рассматривает возможность покупки российских танков на базе платформы «Армата», сообщил «Звезде» источник в оборонно-промышленном комплексе.
ТК Звезда 11:23
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor вчера в 09:24
Футбол
СМИ: Экс-футболист ЦСКА Витиньо интересен российским клубам
Витиньо с 2013 по 2018 год выступал за ЦСКА. За армейцев игрок провёл 84 матча, забил 19 голов и сделал 15 ассистов.
RT на русском 14:45
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета 09:53
Политика
В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата
Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия 15:25
Происшествия
В аэропорту Ростова-на-Дону пассажира без маски сняли с рейса
Российская газета 12:13
Автоспорт
Экклстоун прокомментировал призыв Хэмилтона сносить статуи
Берни Экклстоун, в прошлом занимавший должность генерального директора королевской гоночной серии "Формула-1", прокомментировал поведение Льюиса Хэмилтона на фоне ситуации в мире.
CT news 14:19
Общество
Unilever приостановит рекламу в социальных сетях в США
Международная компания Unilever приостановит рекламу в Facebook, Twitter и Instagram в США из-за "поляризованной атмосферы".
Газета.Ru 14:06
Политика
Прокурор не согласился расследовать версию с истребителем по делу MH17
Версия, что пассажирский Boeing, летевший рейсом MH17, был сбит над Донбассом военным истребителем, недостаточно состоятельна, чтобы расследовать ее дополнительно.
РБК 14:29
Политика
Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей
RT на русском 10:26
Политика
Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях
Ведущий научный сотрудник института, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru 14:01
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы
Калининград, 25 июня 2020, 14:53 — REGNUM В Калининграде наградили участницу парада Победы, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй.
REGNUM вчера в 07:53
Общество
Мишустин подписал постановление о новых выплатах семьям с детьми
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 09:15
Общество
В России назвали условие для создания коллективного иммунитета
Названо необходимое условие для выработки у россиян коллективного иммунитета.
Lenta.ru 15:04
Авто
Стартап Lordstown представил новый электрический пикап Endurance
В США официально презентовали новый пикап Lordstown Endurance, который выполнен специалистами стартапа Lordstown Motors.
Rusargument 09:44
Авто
Стартовали продажи внедорожной версии Haval H9
По сообщению пресс-службы Haval, стартовал прием заказов на внедорожник H9 Lorenz Polar Star Edition, который готов к испытаниям даже на самом экстремальном бездорожье.
Car.ru 00:57
Общество
Мэрия Москвы отказала «Левому фронту» в проведении акции 4 июля
Мэрия Москвы не согласовала акцию "Левого фронта" 4 июля в гайд-парке в Сокольниках, поскольку в городе любые публичные мероприятия запрещены из-за коронавируса.
Интерфакс 10:12
Общество
Суд США приговорил россиянина Буркова к девяти годам тюрьмы
Суд в США приговорил россиянина Алексея Буркова к девяти годам тюрьмы за компьютерные преступления, сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
Ведомости 12:16
Армия и оружие
Су-30 подняли для перехвата самолётов-разведчиков США над Чёрным морем
RT на русском 14:27
Происшествия
В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение
Газета.Ru 09:44
Кино
Робот впервые в истории кино сыграет главную роль в фильме
Впервые в истории кинематографа робот сыграет главную роль в научно-фантастическом боевике "b". Об этом сообщил продюсер проекта.
DailyShow.Ru 12:47