Президент России Владимир Путин пригласил главу Франции Эммануэля Макрона приехать с визитом в Россию. Об этом в пятницу, 26 июня, он заявил во время разговора в режиме видеоконференции, передает РИА Новости.

Общество ВОЗ назвала компании, лидирующие в разработке вакцин от коронавируса Вакцины англо-шведской компании AstraZeneca и американской Moderna являются одними из лидирующих кандидатов среди 15 вакцин от COVID-19, которые проходят клинические испытания на людях, заявила на брифинге в Женеве главный исследователь ВОЗ Сумия Сваминатан. 1

Общество Суд освободил от штрафа фигуранта дела «Седьмой студии» Апфельбаум Судья подчеркнула, что Апфельбаум, принимавшая документы без надлежащей проверки и контроля, причастна к ущербу государству в размере почти 129 млн рублей.

Кино На Netflix подали в суд за новый фильм о Шерлоке Холмсе Лондон, 25 июня 2020, 16:34 — REGNUM Наследники Артура Конана Дойла подали в суд на Netflix за создание фильма «Энола Холмс».

Политика Страны ЕС согласовали список государств для открытия границ Послы стран ЕС согласовали предварительный список стран, с которыми союз откроет границы 1 июля.

Армия и оружие Индия рассматривает возможность покупки танков «Армата» Индия рассматривает возможность покупки российских танков на базе платформы «Армата», сообщил «Звезде» источник в оборонно-промышленном комплексе.

Футбол СМИ: Экс-футболист ЦСКА Витиньо интересен российским клубам Витиньо с 2013 по 2018 год выступал за ЦСКА. За армейцев игрок провёл 84 матча, забил 19 голов и сделал 15 ассистов.

Общество Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей. 1,7K

Автоспорт Экклстоун прокомментировал призыв Хэмилтона сносить статуи Берни Экклстоун, в прошлом занимавший должность генерального директора королевской гоночной серии "Формула-1", прокомментировал поведение Льюиса Хэмилтона на фоне ситуации в мире.

Общество Unilever приостановит рекламу в социальных сетях в США Международная компания Unilever приостановит рекламу в Facebook, Twitter и Instagram в США из-за "поляризованной атмосферы".

Политика Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях Ведущий научный сотрудник института, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях. 1,1K

Общество В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы Калининград, 25 июня 2020, 14:53 — REGNUM В Калининграде наградили участницу парада Победы, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй. 6,6K

Авто Стартап Lordstown представил новый электрический пикап Endurance В США официально презентовали новый пикап Lordstown Endurance, который выполнен специалистами стартапа Lordstown Motors.

Авто Стартовали продажи внедорожной версии Haval H9 По сообщению пресс-службы Haval, стартовал прием заказов на внедорожник H9 Lorenz Polar Star Edition, который готов к испытаниям даже на самом экстремальном бездорожье. 1