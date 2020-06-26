Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПутин пригласил Макрона в Россию

Президент России Владимир Путин пригласил главу Франции Эммануэля Макрона приехать с визитом в Россию. Об этом в пятницу, 26 июня, он заявил во время разговора в режиме видеоконференции, передает РИА Новости.
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Путин пригласил Макрона в Россию

Lenta.ru12:36

Макрон посетит Россию в конце лета по приглашению Путина

Газета.Ru13:43

Путин заявил, что будет рад встрече с Макроном в России в конце лета

ТАСС12:42

Макрон заявил о желании приехать с визитом в Россию в конце лета

РБК13:26

Путин пригласил Макрона посетить Россию

Известия12:17

Путин пригласил Макрона в Россию

RT на русском12:04

Макрон хотел бы приехать в Россию с официальным визитом в конце лета

РИА Новости12:03
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Политика

Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях по поправкам

В бюллетенях по поправкам к конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле, заявила РИА Новости ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.
РИА Новости 12:50
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Здоровье

Доктор Мясников перечислил лекарства, вызывающие аритмию

Использование сосудосуживающих препаратов может окончиться тахикардией и гипертоническим кризом, заявил Мясников, добавив, что даже самые простые капли в нос способны вызвать привыкание и проблемы с самочувствием.
Medical Note 07:31
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Спорт

В США призвали приостановить финансирование WADA при отказе от реформ

Американское Управление национальной политики по контролю над наркотиками выступило с призывом к Конгрессу рассмотреть отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), если организация не примет меры по реформированию.
Известия 24 июня в 09:00
Происшествия

Адвокат Ефремова озвучил требуемую семьей Захарова сумму компенсации

Известия 06:59
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

РБК вчера в 18:03
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Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета 09:53
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Общество

Россия отчиталась перед ООН о ликвидации крайней нищеты

В начале месяца генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса грозит глобальной чрезвычайной ситуацией с продовольственным обеспечением в мире.
Коммерсантъ 13:49
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Происшествия

Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой

В Татарстане суд оправдал 27-летнего мужчину, признавшегося в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью.
Вести.Ru 12:04
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Общество

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 12:10
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Авто

Увидела свет базовая модификация обновленной Skoda Octavia

Сперва на авторынке Чехии появились автомобили Skoda Octavia четвертой генерации только в «средней» Ambition и «топовой» Style модификациях.
Pnzdrive 10:30
1
Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Lenta.ru 10:13
19
Общество

В Свердловской области отменят ряд ограничений по COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отменяют ряд мер, введенных для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 11:18
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Гаджеты

Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate

NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
Игромания.ру 24 июня в 13:30
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Авто

Составлен рейтинг самых дорогих в обслуживании автомобилей в России

Эксперты онлайн-агрегатора Autospot.ru опубликовали рейтинг наиболее затратных с точки зрения обслуживания автомобилей: они изучили стоимость трёх первых ТО наиболее востребованных моделей в двух крупнейших городах России, Москве и Санкт-Петербурге.
Motor 08:37
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Игры

CD Projekt RED показала новый трейлер по Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt RED представила новый трейлер Cyberpunk 2077 в ходе первого эпизода мероприятия Night City Wire.
NewInform вчера в 13:06
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Политика

Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей

RT на русском 10:26
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Наука

На Солнце обнаружили новые частицы

Благодаря детектору Borexino, расположенному в подземной лаборатории в Италии, ученым удалось зарегистрировать нейтрино, участвующие в цикле CNO.
ИнфоСМИ 14:03
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Политика

Путин заявил об отступающей эпидемии коронавируса в России

Волонтеры на совесть выполнили свою работу, и круг задач для них становится меньше, поскольку эпидемия коронавируса угасает.
РБК 08:17
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Кино

Вышел трейлер сериала «Дивный новый мир» по роману Олдоса Хаксли

Киноафиша России 05:34
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Шоу-бизнес

Харламов и Асмус опровергли слухи о постановочном разводе

Выяснилось, кто стал инициатором расставания После объявления о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова Сеть буквально наводнили самые нелепые слухи на эту тему.
WomanHit.ru 03:23
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Наука

Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

Ученые из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета совместно с компанией Signify обнаружили способ уничтожения коронавирусной инфекции за 25 секунд.
Lenta.ru вчера в 22:50
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Общество

Для российских водителей с 1 июля вводятся новые правила

С 1 июля 2020 года при получении медицинской справки возможно придется сдать дополнительные анализы, если врач-нарколог найдет у водителя признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками, согласно предложению Минздрава.
Вести.Ru 02:35
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Происшествия

В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника

REGNUM 04:52
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Авто

Стартовали поставки нового Volkswagen Polo российским дилерам

Компания Volkswagen объявила о старте поставок нового поколения Polo.
За рулем Кубань 09:30
9
Происшествия

Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго

Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
Известия 11:15
65
Общество

Ольга Романова объявила о закрытии «Руси сидящей»

Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова сообщила в своем Facebook, что с 26 июня организация закрывается.
РБК 13:42
Шоу-бизнес

Наташа Королева примерила длинную челку

Стилист сделал ей длинную густую челку. «Настроение челка!» - подписала она снимок.
Lisa.ru 10:45
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Политика

Киев призвал усилить санкции против России из-за голосования в Крыму

МИД Украины выразил недовольство голосованием по поправкам к Конституции России в Крыму и призвал международных партнёров усилить антироссийские санкции.
RT на русском 10:52
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Происшествия

Spiegel сообщил о подозрительном Романе из Санкт-Петербурга

Как сообщает Spiegel, следователи допускают, что к преступлению причастен россиянин Роман Д. из Санкт-Петербурга.
Вести.Ru 13:16
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Наука

В Австралии обнаружили кости гигантского вомбата

Ученые нашли останки существа, жившего 25 миллионов лет назад, от которого произошли современные вомбаты.
iReactor 12:03
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