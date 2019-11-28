Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин пригласил лидеров стран ОДКБ на парад Победы

Президент России Владимир Путин поддержал идею об участии военных из всех стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в параде Победы на Красной площади в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 28 ноября.
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Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на парад Победы

Lenta.ru03:55

Путин пригласил военных из ОДКБ поучаствовать в параде на Красной площади

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Путин пригласил глав государств ОДКБ на парад Победы 2020 года

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Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на парад Победы

Газета.Ru07:30

Путин поддержал идею об участии военных стран ОДКБ в параде Победы в Москве 9 мая 2020 г

ТАСС03:49

Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на Парад Победы в 2020 году

РИА Новости03:46
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Болельщики «Мальме» написали слово «Иуда» на доме Ибрагимовича

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