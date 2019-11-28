Политика
Lenta.ruПутин пригласил лидеров стран ОДКБ на парад Победы
Президент России Владимир Путин поддержал идею об участии военных из всех стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в параде Победы на Красной площади в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 28 ноября.
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Музыка
Фадеев признался, за кого из артистов пел своим голосом
Происшествия
Суд назначил 320 часов обязательных работ активисту «Голоса» Удоту
Мировой судья участка № 263 Химок назначил 320 часов обязательных члену совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Роману Удоту.
Политика
Украина создала проект «переходного правосудия» для Донбасса и Крыма
Власти Украины разработали новый проект создания системы «переходного правосудия» на случай возвращения под власть Киева Донбасса и Крыма.
Политика
Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина поднимет на саммите в «нормандском формате» в Париже ряд вопросов, включая возвращение украинских военнопленных.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз
Как известно, экс-супруг певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин уже более пяти состоит в браке с новой возлюбленной.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Общество
Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям.
Политика
Обыски проходят у волонтера Маруси Зверобой, угрожавшей Зеленскому
Волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Биленька), угрожавшая вместе с депутатом Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейской солидарности" Софией Фединой главе государства Владимиру Зеленскому, в четверг утром опубликовала видео, на котором к ней домой пришли с обысками силовики.
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
Культура
35-летний актер Годфри Гао умер на съемках в Китае
Стало известно, что тайваньско-канадский актер и супермодель Годфри Гао скончался во время съемок в Восточном Китае, передает BBC News сегодня, 27 ноября.
Футбол
Мальме – Динамо Киев. Ставки. Кто выиграет в матче Лиги Европы?
Матч 5 тура групповой стадии Лиги Европы Мальме – Динамо Киев состоится в четверг 28 ноября в 23:00 (МСК) на стадионе Сведбанк.
Спорт
Российские спортсмены поедут на Олимпиаду в Токио — президент ОКР
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, выступая 28 ноября на Олимпийском собрании-2019, что российские спортсмены поедут в Японию и будут защищать честь страны на летних играх.
Культура
Композитор «Симпсонов» рассказал о возможном закрытии сериала
31-й сезон культового мультсериала «Симпсоны» может стать последним.
Экономика
Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.
Происшествия
Задержан новый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве
В деле о массовых беспорядках в Москве появился новый фигурант — 30-летний Сергей Суровцев.
Здоровье
Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки
Трансплантолог Михаил Каабак, который готовил девочку к операции, отметил, что трансплантацию ребенку можно было проводить не ранее чем 28 ноября.
Общество
В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции
«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
Шоу-бизнес
Шойгу помогает устроить судьбу внучки покойной Александры Назаровой
Как пишет «Стархит», судьбу девочки помогает устроить лично глава военного ведомства Сергей Шойгу.
Наука
Человеческие нейроны прижились в мышином мозге
Нейроны человека развиваются в мышином мозге долго, но, несмотря на это, потом они вполне срабатываются с нейронами мыши.
Футбол
Болельщики «Мальме» написали слово «Иуда» на доме Ибрагимовича
Болельщики «Мальме» продолжают выражать недовольство тем фактом, что нападающий Златан Ибрагимович стал совладельцем стокгольмского «Хаммарбю».
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку елки втрое дороже кремлевской
26 ноября стало известно, что в Кемерове установили городскую елку стоимостью почти 18 миллионов рублей — в три раза дороже той, что в Кремле.
Политика
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Общество
Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Общество
Губернатор Ленобласти не хочет ездить в больницы сдавать какашки
Как пишет 47news, Дрозденко потребовал у председателя комитета здравоохранения Сергея Вылегжанина «прекратить врачам издеваться над бабушками и заставлять их ездить отправлять анализы в районную больницу».
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000
Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
Происшествия
Мать убитой в Саратове Лизы Киселевой создала свой поисковый отряд
Елена Киселева, мать убитой в Саратове 9-летней Лизы Киселевой, стала одним из основателей нового поискового отряда.