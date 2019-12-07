Политика
Говорит МоскваВ Сочи прошли пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко
Белорусский лидер покинул место встречи, не сделав заявлений для прессы. Ранее сообщалось, что Лукашенко в ходе встречи с Путиным в Сочи выразил желание закупать у Москвы нефть и газ на равных экономических условиях.
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