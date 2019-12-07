Политика

Говорит МоскваГоворит МоскваВ Сочи прошли пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко

Белорусский лидер покинул место встречи, не сделав заявлений для прессы. Ранее сообщалось, что Лукашенко в ходе встречи с Путиным в Сочи выразил желание закупать у Москвы нефть и газ на равных экономических условиях.
Читать в источнике
Комментировать35

Подробнее о событии

В Сочи завершились переговоры Путина и Лукашенко

РИА Новости13:09

Путин и Лукашенко завершили переговоры

Lenta.ru13:11

Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи продолжались более пяти часов

Life.ru13:04

Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились

Интерфакс13:10

Лукашенко уехал из резиденции Путина без заявлений для журналистов

РБК13:56

Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи продлились более 5 часов

Российская газета13:39

Переговоры Путина и Лукашенко завершились, продлившись пять с половиной часов

ТАСС13:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 14:56, Ашберн

Переговоры Путина и Лукашенко об «углубленной интеграции» длились пять часов

КП - Беларусь13:19
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 14:56, Ашберн
Армия и оружие

Пуск опасной для Крымского моста украинской ракеты сняли на видео

Газета.Ru 13:52
Политика

Путин указал на важность встречи с Лукашенко

Президент России Владимир Путин отметил важность встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
РЕН ТВ 07:55
Происшествия

Число жертв пожара в колледже в Одессе выросло до восьми

Губернатор Одесской области Максим Куцый заявил, что число погибших в пожаре в городском колледже возросло до восьми.
Известия 13:51
Происшествия

В Черном море затонуло рыболовецкое судно с 30 т анчоусов

РБК 10:23
Футбол

Президент ЦСКА призвал главу департамента судейства РФС уволиться

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер призвал главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) уволиться.
Известия 12:50
Общество

Историк Соколов решил написать книгу

Адвокат Александр Почуев сообщил, что обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов планирует написать книгу во время пребывания в московском центре психиатрии и наркологии имени Сербского.
Взгляд.ру 07:22
Происшествия

Виновника ДТП в Нижнем Новгороде уже лишали прав за пьяную езду

Телеканал 360° 12:37
Футбол

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в дерби

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Манчестер Сити» в центральном матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 14:24
Происшествия

Три человека погибли в аварии на севере Москвы

Утром в субботу на севере столицы произошла авария, погибли три человека, сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичной Госаввтоинспекции.
РИАМО 01:05
Общество

Россиянка выиграла конкурс «Миссис Земной шар»

Ксения Кривко из Кемерово, представлявшая Россию на всемирном конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs Global - 2020 в китайском городе Шэнчьжэнь в субботу, стала обладательницей главного титула, сообщила РИА Новости PR- менеджер Кривко Наталья Токмогашева.
РИА Новости 11:25
Общество

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

Петербургский дневник 01:13
Футбол

«Валенсия» Черышева победила «Леванте» в матче Примеры

RT на русском 14:46
Политика

«Нафтогаз» назвал предложение Медведева по газу невозможным вариантом

«Нулевой вариант», предложенный премьер-министром России Дмитрием Медведевым, невозможен при заключении договора по газу, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Коммерсантъ 11:41
Единоборства

Прямая видеотрансляция боя Поветкин — Хантер начнётся в 23:50 мск

Первый канал подготовил видеоанонс вечера бокса в Саудовской Аравии.
Чемпионат 07:42
Футбол

Зенит — Динамо 3:0

В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Динамо», болельщики хозяев покинули стадион после 40-й минуты встречи.
Metaratings вчера в 12:20
Гаджеты

Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей

В проект компания Infowatch вложила 40 млн рублей, а для доработок недостатков требовались еще инвестиции, но в результате было принято решение отказаться от разработки смартфона и закрыть проект.
Газета DAILY вчера в 16:10
Шоу-бизнес

Юлия Барановская не может претендовать на алименты от Андрея Аршавина

Известная российская телеведущая Юлия Барановская рассказала о том, что не может претендовать на алименты от Андрея Аршавина.
Дни24 вчера в 13:17
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Газета.Ru 05:23
Музыка

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

Lenta.ru 13:55
Политика

Жириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
РИА Новости вчера в 21:05
Музыка

Оскорбивший Гагарину участник «Голоса» вылетел из проекта

Ранее Полина Гагарина отменила концерт в Екатеринбурге из-за болезни. Читайте также: Меладзе раскритиковал выступление участника шоу «Голос»
Вечерняя Москва 09:38
Политика

Помощник Зеленского призвал уточнить Минские соглашения

Минские соглашения нуждаются в уточнении, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью немецкой газете Die Welt.
Газета.Ru 10:21
Кино

Федор Добронравов опроверг слухи о новом сезоне «Сватов»

Актер Федор Добронравов прокомментировал слухи, а также намекнул на дату выхода нового сезона.
Uznayvse.ru вчера в 12:49
Шоу-бизнес

Певица МакSим опять выходит замуж

Российская артистка Марина Амбросимова, выступающая как МакSим, вновь выходит замуж. Об этом певица сообщила в своем Instagram.
Российская газета 06:41
Экономика

Белоруссия ожидает цены на газ из России на уровне Смоленской области

Белоруссия рассчитывает на цену газа из России на уровне Смоленской области плюс транспортировка.
RT на русском вчера в 03:44
Происшествия

СМИ: Замкомандира Президентского полка нашли мертвым в Москве

Заместитель командира Президентского полка Роман Лотвин найден мертвым в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
Вечерняя Москва 13:37
Происшествия

Суд арестовал сбившего трех человек у станции МЦК водителя

Головинский суд Москвы на два месяца арестовал Сергея Медведева, который ранее въехал на машине в вестибюль станции Московского центрального кольца (МЦК) «Окружная», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
РБК 14:03
Политика

Адвокат студента ВШЭ Жукова признался в финансировании ВСУ

Взгляд.ру 09:38
Гаджеты

Google внесет запрет на установку взломанных приложений на Android

Именно использование сторонних ресурсов помогало пользователям устанавливать взломанный софт.
Goroday.ru вчера в 06:13
Биатлон

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе КМ в Эстерсунде

RT на русском 12:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное