Сегодня Владимир Путин провел совещание по ситуации с коронавирусом в России. В совещании приняли участие заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

с чего всё началось

Совсем недавно мы проводили совещание со всеми субъектами РФ. Я еще раз хочу на это обратить внимание: если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность, и со всеми вытекающими последствиями, не только административного характера.

Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом.

Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом

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