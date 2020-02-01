К эвакуации россиян из Китая в связи с распространением коронавируса по поручению президента России будут привлечены самолеты Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Путин приказал направить самолеты ВКС на эвакуацию россиян из Китая

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