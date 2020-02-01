Политика

РБКРБКПутин приказал направить самолеты ВКС на эвакуацию россиян из Китая

К эвакуации россиян из Китая в связи с распространением коронавируса по поручению президента России будут привлечены самолеты Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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Путин поручил привлечь самолёты ВКС к эвакуации россиян из КНР

RT на русском06:40

Путин приказал направить самолеты ВКС на эвакуацию россиян из Китая

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Самолеты ВКС будут привлечены к эвакуации россиян из Китая

ТАСС06:48

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Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая

Интерфакс06:35

Самолеты ВКС будут эвакуировать россиян из Китая из-за коронавируса

РИА Новости06:34
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