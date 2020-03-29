Коронавирус

ПолитРоссияПолитРоссияПутин приказал отсрочить выплату налоговых платежей для бизнесменов

Путин приказал отсрочить оплату налогов бизнесменам в сфере среднего и малого бизнеса, так как из-за ситуации с эпидемией коронавируса и карантина многие организации и заведения были закрыты на неопределенный срок.
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