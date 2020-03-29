Коронавирус
ПолитРоссияПутин приказал отсрочить выплату налоговых платежей для бизнесменов
Путин приказал отсрочить оплату налогов бизнесменам в сфере среднего и малого бизнеса, так как из-за ситуации с эпидемией коронавируса и карантина многие организации и заведения были закрыты на неопределенный срок.
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Путин поручил отсрочить налоговые платежи для малого и среднего бизнеса на полгода
ТК Звездавчера в 04:40
Президент поручил отсрочить налоговые платежи для малого и среднего бизнеса на полгода
Эхо Москвывчера в 05:02
Путин поручил снизить до 15% страховые взносы малого и среднего бизнеса
ИА Красная Веснавчера в 04:48
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Ремастер Call of Duty: Modern Warfare вышел в Германии
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Брянск, 30 марта 2020, 21:16 — REGNUM В Брянске возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан, которые не соблюдали предписанный им санитарно-эпидемиологический режим самоизоляции после возвращения из Испании и заразили коронавирусом окружающих.
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Билан станцевал в розовом платье и черном боди Ради эффектного видео певец нарядился в женские вещи.
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Число заболевших коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч
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В Астрахани могут ввести режим полной изоляции
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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $23 за баррель
Стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась в 10.58 мск до $22,8/барр.
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Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
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