Политика
Газета.RuПутин приказал привлечь самолеты ВКС к эвакуации россиян из Китая
Российский президент Владимир Путин приказал использовать самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России для эвакуации россиян из Китая на фоне вспышки коронавирусной инфекции нового типа. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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По приказу президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина, к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены самолеты ВКС России, которые начнут выполнять рейсы уже сегодня.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 06:31
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Путин поручил самолетам ВКС РФ эвакуировать россиян из Китая из-за коронавируса
Комсомольская правда06:37
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