По приказу президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина, к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены самолеты ВКС России, которые начнут выполнять рейсы уже сегодня.

Российский президент Владимир Путин приказал использовать самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России для эвакуации россиян из Китая на фоне вспышки коронавирусной инфекции нового типа. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Путин приказал привлечь самолеты ВКС к эвакуации россиян из Китая

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Шоу-бизнес Певица МакSим приостановила карьеру Российская певица МакSим (Марина Абросимова) приостановила музыкальную карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram.

Общество Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.

Наука Гены неандертальцев впервые нашли у африканцев В ходе нового исследования американские ученые обнаружили в геноме африканцев следы неандертальской ДНК.

Шоу-бизнес Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.

Политика Госдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".

Общество Цукерберг пообещал разозлить многих новым подходом Facebook к контенту Facebook намерена придерживаться нового подхода в отношении размещаемого в социальной сети контента, который подразумевает защиту свободы выражения авторов и обеспечение шифрования данных.

Происшествия Хулиганы избили до реанимации пенсионера, пытавшегося их расстрелять Один из жильцов пытался утихомирить шумную компанию и выстрелил из охотничьего ружья, повредив руку одному из участников пьяных посиделок.

Политика Кремль отверг обвинения Эрдогана по Сирии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва не выполняет свои обязательства по соглашениям по урегулированию в сирийском Идлибе.