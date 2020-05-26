Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин приказал провести парад Победы 24 июня

Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня. По его словам, пик эпидемии коронавируса COVID-19 уже пройден.
Читать в источнике
Комментировать3,4K
с чего всё началось

Парад Победы пройдет в Москве 24 июня

Парад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве 24 июня, сообщил президент России Владимир Путин.
РИА Новости08:22

Подробнее о событии

Путин назначил дату парада Победы

РБК08:49

Политолог о новой дате парада Победы: Народ одичал, нужно показать, что страна жива

Росбалт10:20

Путин объявил новую дату парада Победы

Lenta.ru08:01

Парад Победы пройдет 24 июня

ТАСС08:01

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ08:01

Путин сказал, когда пройдёт парад Победы

Екатеринбург Онлайн08:03

Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня

РИА Новости09:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
Наука

Подтвержден еще один способ передачи коронавируса

Китайские ученые впервые выделили живой SARS-CoV-2 из фекалий зараженного коронавирусом пациента, подтвердив тем самым вероятность фекально-оральной или фекально-дыхательной передачи инфекции.
Известия вчера в 18:57
38
Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию

РБК 11:08
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации для открытия спортзалов и бассейнов

Фитнес-центры и спортзалы, которые захотят открыться после смягчения ограничений, должны будут иметь пятидневный запас средств индивидуальной защиты для работников, дезинфицирующих и моющих средств, ежедневно проводить дезинфекцию, поставить на входе санитайзеры для посетителей.
РБК 10:54
Общество

Дочь Успенского призвала не давать литературной премии имя ее отца

Известия 05:49
193
Общество

Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
3,5K
Культура

Студия Pixar выпустила первый мультфильм про гея

Известия вчера в 15:23
243
Общество

Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса

В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
Российская газета 06:31
214
Происшествия

Названа возможная причина пожара в частных домах в Самарской области

Самара, 26 мая 2020, 15:10 — REGNUM Короткое замыкание электропроводки могло стать причиной пожара в одиннадцати частных жилых домах Самарской области.
REGNUM 08:10
72
Происшествия

Суд арестовал трех фигурантов дела о перестрелке на юге Москвы

Коммерсантъ 10:53
Политика

Песков объяснил ссылку на еще не принятую поправку к Конституции

Ссылка к еще не принятой поправке к Конституции в одном из законопроектов президента полностью законна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Версия.Инфо 09:34
24
Экономика

Российские долларовые миллиардеры приобрели $62 млрд за время пандемии

Совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд за время пандемии, пишет Forbes.
Газета.Ru 10:19
3
Общество

Шувалов не подтвердил перелеты членов своей семьи во время карантина

Семья председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова не покидала Россию во время карантина, об этом 25 мая заявил сам Шувалов в интервью РБК.
ИА Красная Весна вчера в 08:08
174
Политика

США открыли на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями

США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции якобы для предотвращения создания биологического оружия, пишет издание "Українськi новини" со ссылкой на Минздрав страны.
РИА Новости 08:13
78
Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
1,3K
Политика

Лавров прокомментировал выход США из Договора по открытому небу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал выход США из Договора по открытому небу.
Piter.tv 08:09
Гаджеты

Xiaomi представила 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro

Xiaomi на презентации показала три смартфона — самый дешевый Redmi 10X 4G и две старшие модели — Redmi 10X и 10X Pro.
Astera 06:46
14
Шоу-бизнес

Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову

Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
74
Происшествия

Задержан подозреваемый в осквернении мемориала Победы в Черноголовке

Черноголовка, Московская область, 25 мая 2020, 19:21 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в осквернении мемориала в честь Победы в Великой Отечественной войне, задержан сотрудниками полиции в Черноголовке.
REGNUM вчера в 12:21
97
Происшествия

Персонал саратовской больницы пожаловался в СК на невыплату надбавок

19 мая губернатор Валерий Радаев заявлял, что в Саратовской области все 2 653 медика, работающие с коронавирусными больными, получили региональные и федеральные стимулирующие выплаты.
СаратовБизнесКонсалтинг 11:01
Гаджеты

Для iOS 13.5 вышел рабочий джейлбрейк

На сайте UncOver сообщается, что инструмент для джейлбрейка совместим со всеми устройствами, работающими на iOS 11.0 и выше, включая и iOS 13.5.
MobiDevices вчера в 06:19
8
Здоровье

Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом

Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.
RT на русском 09:32
Общество

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ

"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 13:00
57
Происшествия

Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте

Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс 07:01
195
Политика

Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости 10:05
1,3K
Общество

Снимать ограничения для внутреннего туризма в России начнут с 1 июня

В России с 1 июня начнут поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма.
EastRussia вчера в 10:25
1,1K
Политика

Путин швырнул ручку на совещании по борьбе с паводками и пожарами

Российский лидер Владимир Путин очень эмоционально провёл совещание по борьбе с пожарами и паводками в регионах и даже кинул ручку, которую крутил в руках, на стол.
News.ru 09:38
Происшествия

В Екатеринбурге загорелся культурный центр

В Екатеринбурге загорелся культурный центр "Орджоникидзевский" на площади 700 квадратных метров, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru 11:15
Общество

Блогер купил продукты по чеку 2007 года и остался в шоке от цен

Видеоблогер Руслан Усачев сравнил цены на продукты с теми, которые были в 2007 году.
Daily 08:10
25
Политика

Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ

Народ Украины - "паскудный и орусевший", заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, ранее уже привлекавший внимание СМИ своими грубыми высказываниями в адрес русских и России.
Газета.Ru 04:26
117
Шоу-бизнес

Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения

Живи долго и верь в чудеса, — подписала серию снимков Пугачева. После чего к поздравлениям присоединились и подписчики самой Пугачевой.
Wday.ru вчера в 09:13
10
Как работают Яндекс.Новости?
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войнеБольше новостей по теме
Главное