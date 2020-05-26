Парад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве 24 июня, сообщил президент России Владимир Путин.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня. По его словам, пик эпидемии коронавируса COVID-19 уже пройден.

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