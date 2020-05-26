Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин.

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