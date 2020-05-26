Политика
КоммерсантъПутин приказал провести парад Победы 24 июня
Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня. По его словам, пик эпидемии коронавируса COVID-19 уже пройден.
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с чего всё началось
Парад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве 24 июня, сообщил президент России Владимир Путин.РИА Новости08:22
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Энергетика
«Газпром» остановил транзит газа через Польшу в Германию
Москва, 26 мая 2020, 12:05 — REGNUM Россия полностью прекратила поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через Белоруссию и Польшу.
REGNUM 05:05
Киберспорт
Состоялся релиз Warface: Breakout на PlayStation 4 и Xbox One
MY.GAMES выпустила новую игру по франшизе Warface. Тактический командный шутер с подзаголовком Breakout вышел на PlayStation 4 и Xbox One.
CyberSport.ru 12:26
Общество
Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса
В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
Российская газета 06:31
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:45
Общество
Аналитик Овчинников на основании подсчетов заявил, что официальная статистика по коронавирусу в РФ может быть искажена
Директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников обратил внимание, что цифра заразившихся коронавирусной инфекцией в России за 25 дней четыре раза оканчивалась на 99 .
Znak.com вчера в 23:47
Общество
Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ
Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК вчера в 14:17
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru 12:04
Политика
США подтвердили планы новых санкций против «Северного потока-2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что Вашингтон разрабатывает план по введению новых санкций в отношении российского экспортного газопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС.
Lenta.ru 12:33
Армия и оружие
МИД РФ призвал Тбилиси допустить специалистов в центр Лугара в Грузии
Как отметил МИД, пока не получается организовать посещение центра имени Ричарда Лугара в Грузии российскими профильными экспертами на взаимоприемлемых условиях.
РЕН ТВ 13:11
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию
Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
Происшествия
Подозреваемого в убийстве девочки в Пензе задержали
Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки в Пензе.
Известия 02:34
Происшествия
На Кубани прокуратура проверит полицейских, бросивших на улице детей
Краснодар, 26 мая 2020, 18:30 — REGNUM Прокуратура начала проверку законности действий сотрудников полиции Краснодарского края, которые забрали в отдел за нарушение карантина мужчину, гулявшего с детьми, при этом двое детей остались одни на улице.
REGNUM 11:30
Политика
Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Народ Украины - "паскудный и орусевший", заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, ранее уже привлекавший внимание СМИ своими грубыми высказываниями в адрес русских и России.
Газета.Ru 04:26
Футбол
Все иностранные футболисты и тренеры РПЛ вернулись в Россию
17 мая правительство РФ сняло ограничение на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию.
Интерфакс-Спорт 08:12
Здоровье
Украинцам пообещали ослабить карантин с 1 июня
Украинцы смогут также посещать образовательные занятия в группах не более десяти человек.
Lenta.ru 03:00
Общество
В ЛДПР предложили снизить возраст начисления надбавки к пенсии
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии раньше - не с 80 лет, как сейчас, а с 75-ти.
Российская газета вчера в 02:43
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Здоровье
На Городской станции скорой помощи Петербурга работают 174 бригады
Телеканал Санкт-Петербург 12:28
Армия и оружие
Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным
Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон» впервые будет запущен осенью текущего года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Lenta.ru 03:42
Политика
В Крыму иронично отнеслись к петиции о платном въезде на полуостров
Петиция с предложением сделать временно платным въезд в Крым для граждан Украины и иностранцев появилась на официальном интернет-представительстве президента Украины.
Известия 08:55
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
Экономика
Российские долларовые миллиардеры приобрели $62 млрд за время пандемии
Совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд за время пандемии, пишет Forbes.
Газета.Ru 10:19
Экономика
Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми
Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Моя Москва.онлайн 10:17
Политика
В США считают, что Украина и Россия могут воевать из-за воды
Бизнес-газета 03:26
Гаджеты
Realme представила смартфон Realme X3 SuperZoom с 60-кратным зумом
Фронтальная камера имеет два модуля и это Sony IMX616 на 32 Мп, а также модуль на 8 Мп.
Astera 11:11
Кино
Сценарист «Джона Уика» работает над экранизацией двух видеоигр
Сценарист серии фильмов "Джон Уик" Дерек Колстад работает над экранизацией двух видеоигр.
Piter.tv 02:48
Происшествия
В Москве суд продлил арест двум генералам МВД
Басманный суд Москвы продлил срок ареста заместителям начальника следственного департамента МВД России генералам Александру Бирюкову и Александру Краковскому.
RT на русском 07:32
Политика
Лавров прокомментировал режим полетов над Калининградской областью
Например, если сравнить площадь территорий, изображение которой можно получить за один наблюдательный полет, то для Калининградской области это может быть до 98 процентов всей территории, а для Аляски за один наблюдательный полет можно получить не более 3 процентов наблюдаемой территории.
РИА Новости 09:01