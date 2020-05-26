Парад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве 24 июня, сообщил президент России Владимир Путин.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня. По его словам, пик эпидемии коронавируса COVID-19 уже пройден.

Киберспорт Состоялся релиз Warface: Breakout на PlayStation 4 и Xbox One MY.GAMES выпустила новую игру по франшизе Warface. Тактический командный шутер с подзаголовком Breakout вышел на PlayStation 4 и Xbox One.

Общество Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине. 224

Общество Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса. 1,5K

Общество Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. 66

Политика США подтвердили планы новых санкций против «Северного потока-2» Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что Вашингтон разрабатывает план по введению новых санкций в отношении российского экспортного газопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС.

Армия и оружие Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM). 303

Происшествия На Кубани прокуратура проверит полицейских, бросивших на улице детей Краснодар, 26 мая 2020, 18:30 — REGNUM Прокуратура начала проверку законности действий сотрудников полиции Краснодарского края, которые забрали в отдел за нарушение карантина мужчину, гулявшего с детьми, при этом двое детей остались одни на улице. 198

Политика Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ Народ Украины - "паскудный и орусевший", заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, ранее уже привлекавший внимание СМИ своими грубыми высказываниями в адрес русских и России. 117

Футбол Все иностранные футболисты и тренеры РПЛ вернулись в Россию 17 мая правительство РФ сняло ограничение на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию.

Здоровье Украинцам пообещали ослабить карантин с 1 июня Украинцы смогут также посещать образовательные занятия в группах не более десяти человек.

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 1,4K

Армия и оружие Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон» впервые будет запущен осенью текущего года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе. 472

Гаджеты Realme представила смартфон Realme X3 SuperZoom с 60-кратным зумом Фронтальная камера имеет два модуля и это Sony IMX616 на 32 Мп, а также модуль на 8 Мп.

Происшествия В Москве суд продлил арест двум генералам МВД Басманный суд Москвы продлил срок ареста заместителям начальника следственного департамента МВД России генералам Александру Бирюкову и Александру Краковскому. 179