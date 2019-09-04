Российский президент Владимир Путин прибыл во Владивосток, чтобы принять участие в Восточном экономическом форуме. Также ожидаются его встречи с иностранными лидерами, говорится на сайте Кремля.

Путин прилетел на ВЭФ во Владивосток

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