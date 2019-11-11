Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Бразилию. Глава государства примет участие в саммите БРИКС. Авиалайнер российских представителей совершил посадку в аэропорту города Бразилиа.

Владимир Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС

Происшествия В колледже в Благовещенске произошла стрельба В Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске произошла стрельба, сообщили РИА Новости в пресс-службе минобрнауки Амурской области.

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