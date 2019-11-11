Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС. Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Бразилиа. Ожидается, что 13 ноября он проведет встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а потом состоятся переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.

Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС

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