Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС. Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Бразилиа. Ожидается, что 13 ноября он проведет встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а потом состоятся переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.
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Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС

РБК11:50

Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС

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Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС

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Снимок из Красноярска попал на фотовыставку БРИКС в Бразилии

Sibnovosti.ru11 ноября в 07:03
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