Политика
Российская газетаПутин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС. Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Бразилиа. Ожидается, что 13 ноября он проведет встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а потом состоятся переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.
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Путин обсудит с лидерами БРИКС международную повестку и противодействие терроризму
Татар-информвчера в 01:25
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Кино
Педро Паскаль раскрыл имя главного героя в сериале «Мандалорец»
Осторожно: в тексте могут содержаться спойлеры к сериалу «Мандалорец».В интервью, выпущенном к релизу первого эпизода сериала «Мандалорец», исполнитель главной роли Педро Паскаль рассказал о работе над персонажем и попутно раскрыл имя своего героя.
КиноПоиск 08:10
Политика
Госдума оценила слова Порошенко о возвращении Крыма
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко высказался о том, что Крым обязательно войдет в состав Украины.
РЕН ТВ вчера в 19:31
Общество
Два человека погибли в пострадавшей от наводнения Венеции
Два человека погибли на острове Пеллестрина в коммуне Венеция из-за рекордного подъема воды. Об этом сообщает агентство ANSA.
РБК 04:46
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
РИА Новости 08:25
Футбол
Игорь Коновалов: «Летом был вариант продолжения карьеры в „Динамо“»
Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов рассказал о том, где мог оказаться в предыдущее трансферное окно.
Sportbox.RU 08:01
Футбол
Гончаренко дисквалифицирован на 2 матча
Спорт-Экспресс 06:55
Транспорт
Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург
Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
RT на русском 11:44
Армия и оружие
В концерне «Калашников» рассказали о достоинствах автомата АК-308
Новейший российский автомат АК-308 был разработан для поставок за рубеж, однако он может заинтересовать и отечественных заказчиков.
Москва 24 07:29
Политика
Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС
Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.
Известия 12:48
Гаджеты
Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro
Американская компания Apple представила новый ноутбук — MacBook Pro с 16-дюймовым экраном.
Известия 09:54
Кино
Режиссёр сообщил о завершении съёмок девятого «Форсажа»
Об официальном окончании съёмок сообщил в Twitter режиссёр экшен-картины Джастин Лин. Это самый амбициозный фильм серии, и я навечно признателен нашим невероятным съёмочным командам из Лондона, Эдинбурга, Тбилиси (Грузия), Пхукета и Краби (Таиланд) и Лос-Анджелеса, — написал кинематографист.
News.ru вчера в 04:09
Кино
В новых фильмах Marvel появятся другие супергерои
Киновселенная Marvel скоро пополнится новыми фильмами, в которых будут фигурировать другие супергерои.
Экономика сегодня 11 ноября в 20:33
Экономика
Госдума приняла в I чтении поправки в федеральный бюджет 2019 года
Госдума приняла в первом чтении проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
ТАСС 07:12
Происшествия
Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны
В среду днем информированный источник сообщил РИА Новости, что Даххаев доставлен в УФСБ по подозрению в разглашении гостайны и взятке.
РИА Новости 13:44
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Общество
В России вырастет максимальный размер пособий по беременности и родам
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет был увеличен с 24 тыс. рублей до 26 тыс. рублей, а минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска поднялся до 52 тыс. рублей.
REGNUM 04:14
Политика
Трамп обсудит с Эрдоганом С-400 и увеличение торговли
Президент США Дональд Трамп намерен обсудить в среду со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом увеличение торговли с 20 до 100 миллиардов долларов, закупку российских ЗРК С-400 и тему истребителей-бомбардировщиков F-35.
РИА Новости 13:17
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Политика
Сенатор Аньес объявила себя временным президентом Боливии
Ранее сенатор сообщала о своих намерениях возглавить страну. Она отмечала, что берет эту ношу, чтобы организовать новые выборы президента.
Lenta.ru вчера в 18:33
Политика
Тимошенко заявила о переходе «Батькивщины» в оппозицию к Зеленскому
Ореанда-Новости 13:28
Армия и оружие
В ООН подсчитали жертв войны в Донбассе
Мониторинговая миссия ООН по правам человека подсчитала число жертв среди мирного населения, погибших в результате вооруженного конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 12:27
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
Происшествия
Задержан еще один подозреваемый по делу о перестрелке на ростовском хуторе
В Ростовской области задержан четвертый подозреваемый по делу о перестрелке на хуторе Чернозубов, в которой погибли пять человек.
Общественное телевидение России 13:53
Армия и оружие
У Пентагона возникли проблемы с обслуживанием парка истребителей F-35
У Пентагона возникли проблемы с обслуживанием парка истребителей F-35.
Аргументы недели 12:26
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Общество
Кириллу Терешину прооперировали «руки-базуки»
Операцию провели в московской клинике — врачи смогли вывести из организма парня синтол и другие вещества.
YA62.ru вчера в 06:59
Политика
Начались первые открытые слушания по импичменту Трампа
В комитете по разведке палаты представителей США начались первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента главы Белого дома Дональда Трампа.
Российская газета 11:00
Авто
Седан Toyota Camry получил полный привод от RAV4
Полный привод на Camry американского производства предлагается только в версии с 2,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 205 л.с. и восьмиступенчатым «автоматом».
Журнал Авто.ру 09:47