Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС. Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Бразилиа. Ожидается, что 13 ноября он проведет встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а потом состоятся переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.

Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС

Кино Педро Паскаль раскрыл имя главного героя в сериале «Мандалорец» Осторожно: в тексте могут содержаться спойлеры к сериалу «Мандалорец».В интервью, выпущенном к релизу первого эпизода сериала «Мандалорец», исполнитель главной роли Педро Паскаль рассказал о работе над персонажем и попутно раскрыл имя своего героя.

Политика Госдума оценила слова Порошенко о возвращении Крыма Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко высказался о том, что Крым обязательно войдет в состав Украины.

Общество Два человека погибли в пострадавшей от наводнения Венеции Два человека погибли на острове Пеллестрина в коммуне Венеция из-за рекордного подъема воды. Об этом сообщает агентство ANSA.

Политика В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.

Армия и оружие В концерне «Калашников» рассказали о достоинствах автомата АК-308 Новейший российский автомат АК-308 был разработан для поставок за рубеж, однако он может заинтересовать и отечественных заказчиков.

Политика Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.

Гаджеты Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro Американская компания Apple представила новый ноутбук — MacBook Pro с 16-дюймовым экраном.

Кино Режиссёр сообщил о завершении съёмок девятого «Форсажа» Об официальном окончании съёмок сообщил в Twitter режиссёр экшен-картины Джастин Лин. Это самый амбициозный фильм серии, и я навечно признателен нашим невероятным съёмочным командам из Лондона, Эдинбурга, Тбилиси (Грузия), Пхукета и Краби (Таиланд) и Лос-Анджелеса, — написал кинематографист.

Кино В новых фильмах Marvel появятся другие супергерои Киновселенная Marvel скоро пополнится новыми фильмами, в которых будут фигурировать другие супергерои.

Экономика Госдума приняла в I чтении поправки в федеральный бюджет 2019 года Госдума приняла в первом чтении проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Происшествия Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны В среду днем информированный источник сообщил РИА Новости, что Даххаев доставлен в УФСБ по подозрению в разглашении гостайны и взятке.

Политика Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.

Общество В России вырастет максимальный размер пособий по беременности и родам Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет был увеличен с 24 тыс. рублей до 26 тыс. рублей, а минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска поднялся до 52 тыс. рублей.

Политика Трамп обсудит с Эрдоганом С-400 и увеличение торговли Президент США Дональд Трамп намерен обсудить в среду со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом увеличение торговли с 20 до 100 миллиардов долларов, закупку российских ЗРК С-400 и тему истребителей-бомбардировщиков F-35.

Общество В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.

Политика Сенатор Аньес объявила себя временным президентом Боливии Ранее сенатор сообщала о своих намерениях возглавить страну. Она отмечала, что берет эту ношу, чтобы организовать новые выборы президента.

Армия и оружие В ООН подсчитали жертв войны в Донбассе Мониторинговая миссия ООН по правам человека подсчитала число жертв среди мирного населения, погибших в результате вооруженного конфликта в Донбассе.

Общество Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.

Происшествия Задержан еще один подозреваемый по делу о перестрелке на ростовском хуторе В Ростовской области задержан четвертый подозреваемый по делу о перестрелке на хуторе Чернозубов, в которой погибли пять человек.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.

Общество Кириллу Терешину прооперировали «руки-базуки» Операцию провели в московской клинике — врачи смогли вывести из организма парня синтол и другие вещества.

Политика Начались первые открытые слушания по импичменту Трампа В комитете по разведке палаты представителей США начались первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента главы Белого дома Дональда Трампа.