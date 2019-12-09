Президент России Владимир Путин прибыл в Париж для участия в саммите «нормандской четверки» по теме урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 9 декабря. Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Шарль де Голль, где Путин пересел в лимузин Aurus.

Путин прилетел в Париж на «нормандский саммит»

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