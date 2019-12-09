Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин прилетел в Париж на «нормандский саммит»

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж для участия в саммите «нормандской четверки» по теме урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 9 декабря. Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Шарль де Голль, где Путин пересел в лимузин Aurus.
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Путин прилетел в Париж

Московский Комсомолец08:27

Путин прибыл в Париж на саммит в «нормандском формате»

ТАСС08:39

Путин прибыл в Елисейский дворец на саммит «нормандской четверки»

РИА Новости09:16

Путин прибыл в Париж на саммит «нормандской четверки»

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