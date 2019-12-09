Российский лидер Владимир Путин прибыл в Париж, где у него запланировано участие в саммите в нормандском формате. 9 декабря в Париже президенты России, Франции и Украины, а также канцлер Германии проведут переговоры в нормандском формате.

Путин прибыл в Париж для участия в нормандском саммите

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