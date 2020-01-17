Политика
Говорит МоскваВ Берлине началась конференция по Ливии
Агентство отмечает, что маршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар и глава правительства Национального согласия Ливии Фаиз Сарадж находятся в Берлине, но к месту проведения конференции они не приехали. Кроме того, их нет в основном списке участников форума.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Совместное фотографирование подтвердило главенство России в решении ливийского вопроса
Экономика сегодня10:08
Президент России лично посетит международную конференцию по Ливии в Берлине
Царьград17 января в 11:09
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 20:27, Ашберн
Политика
Лавров рассказал об итогах берлинской конференции по Ливии
Россия считает итоги состоявшейся в Берлине Международной конференции по Ливии полезными, сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент RNS.
Происшествия
В Миассе врача уволили за пьянство на рабочем месте
Врача из города Миасса Челябинской области уволили после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором он принимает пациентку, находясь в нетрезвом состоянии.
Происшествия
В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса
Политика
Киев потребовал от Лондона убрать тризуб из пособия по экстремизму
Посольство Украины в Великобритании потребовало от Национального антитеррористического управления Великобритании (NCTPN) удалить изображение украинского трезубца из пособия по борьбе с экстремизмом.
Общество
В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка
Россиянам могут начать оформлять материнский капитал на первого ребенка с марта или апреля 2020 года.
Футбол
«ПСЖ» пока не продает Кавани в «Атлетико»
Общество
В Хельсинки заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы
Скоростной поезд в Финляндию Финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда из Москвы в Хельсинки, способного преодолеть расстояние между городами за 6 часов.
Политика
Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
Общество
Врач рассказала о вредных привычках перед сном
Кино
Главный приз Гильдии продюсеров США получил фильм «1917»
Фильм «1917» режиссера Сэма Мендеса получил главную награду Гильдии продюсеров Америки (Producers Guild Awards), сообщается в Twitter организации.
Авто
Названы 10 самых непопулярных кроссоверов в России
Кино
Актер Добронравов назвал дату выхода седьмого сезона «Сватов»
Происшествия
Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца
Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.
Технологии
В США показали полет нового беспилотника программы «Гремлины»
В США показали первый полет беспилотника X-61A программы "Гремлины". Испытания впервые провели в ноябре 2019 года на полигоне в штате Юта.
Происшествия
Вооруженный петух зарезал мужчину
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Общество
Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ
До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.
Политика
Источник рассказал о возврате России долгов за военную технику
Россия начинает получать от стран-должников деньги за поставленную ранее военную технику, проблема заключалась в проводке платежей в долларах, сообщил РИА Новости источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Экономика
Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом
Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
Общество
Красивые номера уходят с молотка
Минэкономики разработало правила продажи автомобильных госзнаков Минэкономики подготовило проект постановления правительства, позволяющее гражданам резервировать за собой и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг.
Здоровье
Названы продукты, снижающие давление
Немецкие специалисты дали рекомендации о том, как с помощью правильно подобранных продуктов питания можно снизить высокое давление.
Армия и оружие
The National Interest: Ракетные «засады» РФ похоронят авианосцы США
В материале заявлено, что военные эксперты США оценили планы России объединить надводные корабли и ракеты наземного базирования для организации "засад" на авианосцы противника.
Хоккей
Команда дивизиона Боброва выиграла Матч звезд КХЛ
В финале Матча звезд КХЛ, который проходил на «ВТБ Арене» в Москве, команда дивизиона Боброва победила команду дивизиона Тарасова.
Политика
Зеленский заявил о желании иметь надежные отношения с США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает иметь хорошие надежные отношения с США, но вместе с тем не хочет быть вовлеченным в политическую ситуацию в США.
Политика
В Киев доставили тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране
На Украину из Ирана доставили тела погибших в авиакатастрофе украинцев. Самолет уже приземлился в Киеве в аэропорту «Борисполь».
Общество
На следующей неделе в Москву вернется зима
Аномально теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на десять градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Шоу-бизнес
300 тысяч рублей предложили Дане Борисовой за секс
Все началось с публикации в Сети интимных переписок даны с мужчинами. В них девушка предлагала провести с ней ночь за деньги.