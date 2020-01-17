Политика

Говорит МоскваГоворит МоскваВ Берлине началась конференция по Ливии

Агентство отмечает, что маршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар и глава правительства Национального согласия Ливии Фаиз Сарадж находятся в Берлине, но к месту проведения конференции они не приехали. Кроме того, их нет в основном списке участников форума.
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