Транспорт

RT на русскомRT на русскомПутин примет участие в открытии платной трассы «Москва — Петербург»

Президент России Владимир Путин в конце ноября примет участие в открытии платной трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург». Об этом сообщил специальный представитель российского лидера по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.
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Источник: открытие трассы М11 Москва - Санкт-Петербург планируется на следующей неделе

ТАСС16:21

Путин лично откроет платную трассу Москва - Петербург, рассказал Иванов

РИА Новости19:06

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АБН19:36

Иванов: Путин лично откроет платную трассу М-11 Москва – Петербург

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СМИ: Платную трассу Москва — Санкт-Петербург откроют на следующей неделе

Life.ru16:37

Путин примет участие в открытии платной трассы «Москва — Петербург»

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