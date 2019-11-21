Президент России Владимир Путин в конце ноября примет участие в открытии платной трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург». Об этом сообщил специальный представитель российского лидера по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.

Общество Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.

Политика США пригрозили задержать запуск «Северного потока-2» Американский сенатор-республиканец Тед Круз утверждает, что санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", якобы могут существенно задержать его запуск.

Политика Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.

Политика Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.

Политика США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину Американский танкер со сжиженным природным газом (СПГ) находится на пути на Украину. Об этом в фейсбуке заявили в посольстве США в Киеве.

Футбол РФС обещает найти и наказать фанатов, оскорбивших Артема Дзюбу Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы.

Политика ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Общество ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.

Происшествия На космодроме Восточный вскрылись новые хищения Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) при строительстве объектов космодрома Восточный.

Политика Моралес признался в желании вернуться в Боливию Бывший лидер Боливии Эво Моралес заявил, что хочет вернуться домой в Боливию, но боится, что с ним может что-то случиться.

Политика В МИД ответили на территориальные претензии Эстонии Москва сожалеет, что Таллин продолжает делать абсурдные заявления о территориальных претензиях к России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Политика Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»