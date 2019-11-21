Транспорт
RT на русскомПутин примет участие в открытии платной трассы «Москва — Петербург»
Президент России Владимир Путин в конце ноября примет участие в открытии платной трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург». Об этом сообщил специальный представитель российского лидера по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.
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Происшествия
Три человека спасли из пожара на юго-востоке Москвы
Как рассказали в пресс-службе МЧС по городу, пожарные спасли из огня трех человек.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Политика
США пригрозили задержать запуск «Северного потока-2»
Американский сенатор-республиканец Тед Круз утверждает, что санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", якобы могут существенно задержать его запуск.
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Происшествия
Люди в масках проникли в дом патриарха Варфоломея в Стамбуле
Внутренние камеры видеонаблюдения зафиксировали, что трое людей в масках проникли в резиденции патриарха.
Общество
Очередная колонна МЧС РФ с гумпомощью для детей отправилась в Донбасс
Политика
Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли
Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
Политика
США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
Американский танкер со сжиженным природным газом (СПГ) находится на пути на Украину. Об этом в фейсбуке заявили в посольстве США в Киеве.
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией
УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) завел дисциплинарное дело против национальной сборной Бельгии после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года в матче с Россией.
Футбол
РФС обещает найти и наказать фанатов, оскорбивших Артема Дзюбу
Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы.
Политика
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Общество
ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда
Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.
Происшествия
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) при строительстве объектов космодрома Восточный.
Технологии
В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов
Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом.
Политика
Моралес признался в желании вернуться в Боливию
Бывший лидер Боливии Эво Моралес заявил, что хочет вернуться домой в Боливию, но боится, что с ним может что-то случиться.
Хоккей
Бэбкок уволен с поста главного тренера «Торонто Мэйпл Лифс»
Руководство «Торонто Мэйпл Лифс» приняло решение освободить от обязанностей главного тренера Майка Бэбкока, сообщает пресс-служба клуба на официальной странице в «Твиттере».
Политика
В МИД ответили на территориальные претензии Эстонии
Москва сожалеет, что Таллин продолжает делать абсурдные заявления о территориальных претензиях к России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Политика
Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Теннис
Надаль вывел Испанию в плей-офф Кубка Дэвиса
Первая ракетка мира Рафаэль Надаль уверенно победил в матче Кубка Дэвиса Борны Гойо из команды Хорватии.
Общество
МВД признало законным гражданство отца Мары Багдасарян
Отец скандально известной Мары Багдасарян получил российское гражданство России в соответствии с законодательством страны.
Общество
Волож рассказал об отличиях «Яндекса» и Google
«Яндекс» и Google различаются по множеству направлений, заявил генеральный директор российской компании, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!».