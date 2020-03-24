Президент России Владимир Путин примет участие в экстренном саммите «Группы двадцати» по видеосвязи, сообщает Газета.ru. «Встреча будет посвящена борьбе с коронавирусом и его влиянием на мировую экономику», – отмечается в материале. Заседание пройдет 26 марта в формате видеоконференции.

Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи

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