Коронавирус

РИАМОРИАМОПутин примет участие в саммите G20 по видеосвязи

Президент России Владимир Путин примет участие в экстренном саммите «Группы двадцати» по видеосвязи, сообщает Газета.ru. «Встреча будет посвящена борьбе с коронавирусом и его влиянием на мировую экономику», – отмечается в материале. Заседание пройдет 26 марта в формате видеоконференции.
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Подробнее о событии

Путин будет участвовать в видеоконференции G20 по связи из Санкт-Петербурга

ТАСС14:32

G20 собирается на экстренный саммит по пандемии. Путин встретится с коллегами на видеоконференции

Фонтанка.Ру09:45

Путин примет участие в саммите «Группы двадцати» по коронавирусу

Известия09:28

Путин примет участие в экстренном видеосаммите G20 по борьбе с коронавирусом

Интерфакс09:37

Путин примет участие в саммите G20 в формате видеоконференции

РИА Новости09:30

Путин примет участие по видеосвязи в саммите G20 из-за коронавируса

RT на русском09:28

Путин поучаствует в саммите G20 по видеосвязи

Газета.Ru09:43
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Политика

Трамп назвал вредными действующие в США санитарные ограничения

Вашингтон, 24 марта 2020, 21:49 — REGNUM Введённые в США из-за пандемии санитарные ограничения становятся «опаснее самой болезни», заявил 24 марта американский президент Дональд Трамп, передаёт Fox News.
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Фондовые биржи США открылись ростом на 7–8%

Основные американские фондовые индексы растут на 7–8%, следует из данных торгов.
Коммерсантъ 10:36
Происшествия

Задержанный ФСБ на Сахалине студент был ранее отчислен из техникума

Один из студентов, задержанных сотрудниками ФСБ, был отчислен из Сахалинского горного техникума в сентябре прошлого года.
Российская газета 00:38
Общество

В Москве установили схему лечения пациентов с коронавирусом на дому

Медики установили лечение для легкой формы коронавируса в Москвы, соответствующий приказ опубликован на сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 17:23
Армия и оружие

Трое военных на авианосце ВМС США заразились коронавирусом

Коронавирусная инфекция COVID-19 диагностирована у трёх военнослужащих ВМС США на борту американского атомного авианосца Theodore Roosevelt.
RT на русском 16:45
Общество

Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии

Главный врач медицинского учреждения в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 16:05
Происшествия

Польша экстрадировала в Россию совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

RT на русском 08:11
Политика

Песков поручил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил сотрудников больницы в Коммунарке уничтожить смартфон, на который снимали визит главы государства Владимира Путина в инфекционное отделение.
Известия 13:39
Футбол

Орлов рассказал об интересе испанского клуба к Кокорину

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин, в настоящее время выступающий за ФК «Сочи» на правах аренды, привлекает большой интерес на трансферном рынке.
RT на русском 15:41
Общество

Правительство поручило регионам закрыть кинотеатры и ночные клубы

Ведомости 12:02
Общество

Черногория закрыла международное и внутреннее пассажирское сообщение

Власти Черногории ввели новые запреты, включая прекращение международного и внутреннего пассажирского сообщения, после резкого роста числа инфицированных новым коронавирусом за день.
ТАСС 16:49
Космос

Таинственный взрыв произошел на обратной стороне Солнца

Южный Федеральный вчера в 22:07
Киберспорт

Outer Wilds появится в Steam 18 июня

Издательство Annapurna Interactive и студия Mobius Digital объявили, что Outer Wilds поступит в продажу в магазине Valve 18 июня.
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Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
RT на русском 16:31
Общество

Врачами выявлен частый скрытый симптом коронавируса

Специалисты Британской ассоциации оториноларингологии выявили новый симптом коронавируса.
МедиаПоток 22 марта в 05:02
Происшествия

Врача с коронавирусом в Ставрополье уволили из-за нарушения карантина

Главного инфекциониста Ставрополья Ирину Санникову с подтвержденным диагнозом COVID-2019 освободили от занимаемой должности, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в медицинских кругах региона.
Газета.Ru вчера в 10:51
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru 17:03
Экономика

Основатель «Теремка» просит помочь ресторанной отрасли

Обо всем сообщается в открытом письме основателя сети ресторанов «Теремок» Михаила Гончарова, которое распространяет пресс-служба компании.
Gazeta.SPb 14:13
Общество

Лев Лещенко госпитализирован в Коммунарке с двухсторонней пневмонией

Газета.Ru 10:32
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

В понедельник, 23 марта, эксперты назвали ещё одну причину высокой смертности от коронавируса в Италии.
Piter.tv вчера в 15:17
Общество

Количество заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось

Количество заболевших COVID19 (коронавирусной инфекцией) в Башкирии увеличилось с трех до четырех.
News102.ru 13:28
Здоровье

Найден особый механизм заражения коронавирусом

Коронавирус SARS-CoV-2 отличает особый способ проникновения в клетки хозяина, рассказал член оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом и врач-инфекционист Тимур Бессараб.
Sibnet Новости 09:04
Гаджеты

Xiaomi представила флагманский Redmi K30 Pro

Xiaomi на прошедшей сегодня презентации представила доступный флагман Redmi K30 Pro.
The GEEK 06:38
Культура

Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост

Piter.tv 09:25
Общество

Собянин предложил распространить карантин для пожилых по стране

Совместно с администрацией президента подготовлено поручение для регионов, рассчитано необходимое количество коек, отработан стандарт коек и больниц, сколько необходимо реанимационных, сколько ИВЛ, перечислил мэр.
Российская газета 08:12
Происшествия

Похищенная в Йошкар-Оле новорожденная девочка найдена живой и здоровой

В Йошкар-Оле почти полсуток продолжались поиски новорожденной девочки.
Вести.Ru вчера в 19:08
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко рассказала, как вылечилась от коронавируса

Актриса Ольга Куриленко сообщила, что выздоровела после коронавирусной инфекции и чувствует себя хорошо.
Мойка78 вчера в 17:24
Авто

В сети появились первые изображения нового Renault Sandero

Хэтчбек Renault Sandero сменит поколение и получит абсолютно новый кузов — его внешний вид станет более «взрослым» и презентабельным, приблизившись к «старшим» моделям вроде Clio, Megane и Talisman.
Тарантас Ньюс 10:12
Общество

Максимальный штраф за нарушение карантина в Италии возрос до €3 тысяч

В Италии максимальный штраф за нарушение карантина увеличен до € 3 тыс. Как пишет ANSA, нарушителю грозит штраф в размере от € 400 до € 3 тыс. Отмечается, что данное решение утвердил Совет министров.
RT на русском 16:00
Происшествия

В доме российского епископа нашли нарколабораторию

На квартире епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана нашли нарколабораторию. Об этом сообщает ИА «СеверИнформ».
Lenta.ru вчера в 18:52
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