Политика

РБКРБКПутин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму

Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось

Путин поучаствует в закладке боевых кораблей для ВМФ в Керчи

Президент России Владимир Путин в четверг, 16 июля, примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в Керчи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском05:34

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Президент России приедет в Крым 16 июля

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Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Керчи

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Путин в Керчи примет участие в закладке новейших российских боевых кораблей

ИА Крыминформ05:38

Путин поучаствует в закладке боевых кораблей для ВМФ в Керчи

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Путин поучаствует в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму

РИА Новости Крым05:32

Владимир Путин едет в Керчь на закладку аналогов «Мистралей»

КП - Крым06:21

Путин 16 июля в Керчи примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ

ТАСС05:24
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Происшествия

Заместителю директора «Почты России» предъявили обвинение

Заместителю директора "Почты России" по информационным технологиям Сергею Емельченко предъявили обвинение.
Вести.Ru 07:24
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Общество

Мишустин заявил о прохождении пика коронавируса в России

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о прохождении пика распространения коронавируса в России.
Lenta.ru 08:14
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Политика

Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
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Политика

Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в понедельник затрагивали вопрос возобновления авиасообщения.
Российская газета 06:48
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Здоровье

Патологоанатом описал увиденное на вскрытии умерших c коронавирусом

При вскрытии умерших с коронавирусом, патологоанатомы видят не только поражение легких. Вирус убивает мозг, кишечник, почки и другие органы.
iReactor вчера в 12:12
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Происшествия

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским

Газета.Ru 07:38
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Экономика

Госдума приняла поправки о начислении штрафа «Норникеля» в бюджет РФ

Москва, 15 июля 2020, 13:40 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении поправок в Бюджетный кодекс приняла нормы о зачислении в федеральный бюджет средств штрафов за причиненный вред водным объектам, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.
REGNUM 06:40
2
Политика

Госдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная дума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые, в частности, предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней.
RT на русском 06:02
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Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Piter.tv 08:12
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Наука

В России из крови доноров выделили антитела против коронавируса

REGNUM 07:41
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Общество

Пушкина назвала поправки в Семейный кодекс противоречащими Конституции

Поправки в Семейный кодекс, предложенные сенатором Еленой Мизулиной, противоречат Конституции России.
РБК 06:48
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Армия и оружие

США обвинили ЧВК Вагнера в минировании столицы Ливии

Российские наемники из частной военной компании (ЧВК) Вагнера занимаются минированием районов ливийской столицы Триполи.
Lenta.ru 08:34
Происшествия

СК просит арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами

Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами.
Газета.Ru 07:44
Футбол

Хусаинов: в стрёмных ситуациях судьи с радостью принимают решения не в пользу «Спартака»

Бывший арбитр Сергей Хусаинов выразил мнение, что российские судьи намеренно принимают решения не в пользу «Спартака».
Чемпионат 08:28
Происшествия

Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попалась полиции

Lenta.ru 07:22
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Происшествия

Историк Соколов в суде назвал клеветой сообщения об избиениях бывшей студентки

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, на выездном заседании Октябрьского районного суда в горсуде Петербурга назвал клеветой сообщения о том, что он якобы избивал другую студентку, с которой ранее состоял в личных отношениях, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 08:15
12
Футбол

Глушаков: «Ахмат» хочет опередить «Спартак» в турнирной таблице

Газета.Ru 03:53
Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 07:56
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Общество

В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

RT на русском вчера в 14:55
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Армия и оружие

Под Горловкой подорвались и погибли трое украинских диверсантов

Накануне.Ru 04:38
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Шоу-бизнес

Авербух начал встречаться с Арзамасовой до ее совершеннолетия

VSE42.RU 05:35
Шоу-бизнес

Натали Портман заподозрили в третьей беременности из-за фото папарацци

Поклонники Натали Портман обсуждают ее свежие фотографии, сделанные папарацци.
Popcornnews.ru 07:30
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Кино

Lucasfilm снимет новый мультсериал по вселенной «Звёздных войн»

Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что Lucasfilm снимет новый мультсериал по вселенной "Звёздных войн".
Piter.tv вчера в 01:23
1
Общество

Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус

Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
Российская газета 04:28
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Общество

В Госдуму внесли проект о наказании за призывы к отчуждению территорий

Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внес в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающих ответственность за призывы к отчуждению российских территорий.
РБК 07:36
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Авто

Kia начала производить в России новую модель K5

В Калининграде стартовало производство седана Kia Optima нового поколения, который переименовали в K5.
AutoNews 04:02
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Армия и оружие

Приемный акт фрегата «Адмирал флота Касатонов» подписали в Петербурге

Приемный акт первого серийного фрегата «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 подписали на судостроительном заводе «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передает источник с места событий.
Взгляд.ру 06:48
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Армия и оружие

Размещать в Норвегии ПРО США не планируется, сообщил посол страны в РФ

Норвегия не планирует размещать у себя американские средства противоракетной обороны, сообщил посол королевства в России Руне Ресаланд.
Независимая газета 07:32
Политика

В Баку митингующие ворвались в здание парламента и потребовали войны

ИА Красная Весна 06:34
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Общество

Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
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