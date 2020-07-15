Политика
РБКПутин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму
Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин в четверг, 16 июля, примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в Керчи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.RT на русском05:34
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RT на русском 06:02
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Пушкина назвала поправки в Семейный кодекс противоречащими Конституции
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Происшествия
Историк Соколов в суде назвал клеветой сообщения об избиениях бывшей студентки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, на выездном заседании Октябрьского районного суда в горсуде Петербурга назвал клеветой сообщения о том, что он якобы избивал другую студентку, с которой ранее состоял в личных отношениях, передает корреспондент ТАСС.
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Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 07:56
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В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
RT на русском вчера в 14:55
Шоу-бизнес
Натали Портман заподозрили в третьей беременности из-за фото папарацци
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Lucasfilm снимет новый мультсериал по вселенной «Звёздных войн»
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В Госдуму внесли проект о наказании за призывы к отчуждению территорий
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Армия и оружие
Приемный акт фрегата «Адмирал флота Касатонов» подписали в Петербурге
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Размещать в Норвегии ПРО США не планируется, сообщил посол страны в РФ
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Политика
В Баку митингующие ворвались в здание парламента и потребовали войны
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Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35