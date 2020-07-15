Президент России Владимир Путин в четверг, 16 июля, примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в Керчи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму

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