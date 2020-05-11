Президент России Владимир Путин принял новый пакет мер по поддержке россиян и экономики на фоне коронавируса, сообщает РИА «Новости».

Политика Путин попросил пожилых людей «еще потерпеть» самоизоляцию «Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, часто в разлуке со своими детьми и внуками», — сказал глава государства, обращаясь к пожилым людям, добавив, что «нужно еще потерпеть», так как режим самоизоляции — «это вопрос жизни». 105

Общество В Смольном назвали размер штрафа за выход без маски на улицу В Петербурге нарушители режима обязательного использования масок и перчаток в общественных местах будут оштрафованы на 4 тыс. рублей, сообщают в комитете по вопросам правопорядка и безопасности. 2K

Фигурное катание Союз конькобежцев обновил стоимость элементов в фигурном катании Международный союз конькобежцев опубликовал у себя на официальном сайте обновленные данные относительно стоимости того или иного элемента в фигурном катании.

Общество Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничительных мер Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничительных мер, подчеркнув, что они будут зависеть от качества соблюдения жителями донского региона "масочного" режима. 65

Общество Умер сенатор и бывший губернатор Рязанской области Бывший губернатор Рязанской области, член Совета Федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщает ТАСС в понедельник, 11 мая. 801

Шоу-бизнес Ольга Бузова обнародовала эротическую фотографию Российская певица и ведущая Ольга Бузова порадовала многих своих подписчиков эротической фотографией в боди. 1

Общество Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений. 60

Общество В Туле вводится обязательный масочный режим Тула, 11 мая 2020, 12:44 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится в Туле, а также в Новомосковске, в Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах Тульской области. 11

Общество В Мурманской области с 12 мая отменят режим самоизоляции В Мурманской области власти приняли решение об отмене режима самоизоляции с 12 мая для всех жителей, кроме тех, кто старше 65 лет. 47

Здоровье Ношение масок в Чувашии станет обязательным «В республике будет введено обязательное ношение масок в местах массового пребывания людей: предприятиях торговли и сферы услуг, общественном транспорте, медицинских учреждениях и т.п. В настоящее время эта норма носит рекомендательный характер», — говорится в сообщении. 23

Армия и оружие Беспилотник США семь часов вёл разведку у границ России на Черном море Севастополь, 11 мая 2020, 20:44 — REGNUM Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk в течение семи часов проводил разведку вблизи морских границ России на Чёрном море, сообщают 11 мая мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Экономика Владимир Путин объявил о поддержке малого и среднего бизнеса Глава государства Владимир Путин на сегодняшнем совещании с губернаторами и министрами заявил о запуске ряда мер поддержки экономики и граждан. 115

Политика Путин 11 мая рассмотрит вопрос продления нерабочих дней Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет посвященное коронавирусу совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней в стране. 5,4K

Наука Эксперты изучили влияние «влажной жары» на человека Известно, что жара во влажном климате гораздо сложнее переносится людьми, чем в сухом.

Общество В Волгоградской области продлили режим самоизоляции Волгоград, 11 мая 2020, 16:03 — REGNUM Особый режим самоизоляции продлён до 31 мая Волгоградской области. 85

Общество Определены сроки открытия школ и детских садов в России Глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф назвала сроки открытия в России детских садов, школ и вузов. 62

Политика Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств. 590

Общество Путин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы. 234

Общество Собянин назвал пять условий нормальной жизни в «новой реальности» Чтобы обеспечить нормальную жизнь в новой реальности с учетом ограничений, граждане России должны вести себя ответственно, должна появиться новая культура, предполагающая максимальную заботу о здоровье, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. 28