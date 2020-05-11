Коронавирус

МИР 24МИР 24Путин принял новый пакет мер поддержки россиян и экономики

Президент России Владимир Путин принял новый пакет мер по поддержке россиян и экономики на фоне коронавируса, сообщает РИА «Новости».
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Владимир Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней в России

Крым 2411:28

Как вам нелегко, родные мои: Путин раздает деньги россиянам и отменяет нерабочие дни

АМИТЕЛ11:05

Стало известно, кто еще получит деньги от Путина

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Путин анонсировал новый пакет мер по поддержке россиян с детьми

Сусанин10:13

Принят новый пакет поддержки граждан и экономики в России

Миасский рабочий09:57

Конец нерабочих дней, выплаты на детей до 16 лет и медикам: что сказал Владимир Путин 11 мая

Весьма10:29

Путин принял новый пакет мер поддержки россиян и экономики

МИР 2409:47
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Политика

Путин попросил пожилых людей «еще потерпеть» самоизоляцию

«Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, часто в разлуке со своими детьми и внуками», — сказал глава государства, обращаясь к пожилым людям, добавив, что «нужно еще потерпеть», так как режим самоизоляции — «это вопрос жизни».
РБК 10:25
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Общество

В Смольном назвали размер штрафа за выход без маски на улицу

В Петербурге нарушители режима обязательного использования масок и перчаток в общественных местах будут оштрафованы на 4 тыс. рублей, сообщают в комитете по вопросам правопорядка и безопасности.
DP.RU вчера в 05:23
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Шоу-бизнес

Виктория Боня из-за диагноза призвала жечь книги доктора Курпатова

Из-за неутешительного заключения знаменитого врача-психотерапевта Андрея Курпатова Виктория Боня призвала подписчиков уничтожать его книги.
Территория новостей 03:11
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Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 16 лет получат по 10 000 рублей

"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", — сказал президент.
Газета.Ru 10:03
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Общество

В Крыму самоизоляцию продлили до лета

До 31 мая продлен режим самоизоляции в Республике Крым.
Коммерсантъ 10:12
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Фигурное катание

Союз конькобежцев обновил стоимость элементов в фигурном катании

Международный союз конькобежцев опубликовал у себя на официальном сайте обновленные данные относительно стоимости того или иного элемента в фигурном катании.
РБК 11:19
Общество

Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничительных мер

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничительных мер, подчеркнув, что они будут зависеть от качества соблюдения жителями донского региона "масочного" режима.
Ugpressa.ru 11:35
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Общество

Умер сенатор и бывший губернатор Рязанской области

Бывший губернатор Рязанской области, член Совета Федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщает ТАСС в понедельник, 11 мая.
Lenta.ru 05:11
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова обнародовала эротическую фотографию

Российская певица и ведущая Ольга Бузова порадовала многих своих подписчиков эротической фотографией в боди.
OAnews 13:20
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Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
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Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
60
Политика

Путин объявил о завершении 12 мая периода нерабочих дней в России

Президент РФ Владимир Путин объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в стране завершается и для граждан, и для экономики.
Интерфакс 09:18
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Общество

В Туле вводится обязательный масочный режим

Тула, 11 мая 2020, 12:44 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится в Туле, а также в Новомосковске, в Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах Тульской области.
REGNUM 05:44
11
Общество

Илон Маск на русском языке обругал экс-министра труда США

Основатель компании SpaceX Илон Маск по-русски назвал идиотом экс-министра труда США Роберта Райха в своем Twitter-аккаунте, сообщает РБК.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:11
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Общество

В Мурманской области с 12 мая отменят режим самоизоляции

В Мурманской области власти приняли решение об отмене режима самоизоляции с 12 мая для всех жителей, кроме тех, кто старше 65 лет.
Общественное телевидение России 12:49
47
Здоровье

Ношение масок в Чувашии станет обязательным

«В республике будет введено обязательное ношение масок в местах массового пребывания людей: предприятиях торговли и сферы услуг, общественном транспорте, медицинских учреждениях и т.п. В настоящее время эта норма носит рекомендательный характер», — говорится в сообщении.
REGNUM 07:52
23
Общество

Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае

Московские власти могут смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения.
Lenta.ru 06:51
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Армия и оружие

Беспилотник США семь часов вёл разведку у границ России на Черном море

Севастополь, 11 мая 2020, 20:44 — REGNUM Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk в течение семи часов проводил разведку вблизи морских границ России на Чёрном море, сообщают 11 мая мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.
REGNUM 13:44
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
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Экономика

Владимир Путин объявил о поддержке малого и среднего бизнеса

Глава государства Владимир Путин на сегодняшнем совещании с губернаторами и министрами заявил о запуске ряда мер поддержки экономики и граждан.
Брянский рабочий 09:49
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Политика

Путин 11 мая рассмотрит вопрос продления нерабочих дней

Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет посвященное коронавирусу совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней в стране.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 12:05
5,4K
Наука

Эксперты изучили влияние «влажной жары» на человека

Известно, что жара во влажном климате гораздо сложнее переносится людьми, чем в сухом.
Anonsens 13:23
Общество

В Петербурге пациентов с COVID-19 развозят по 17-ти стационарам

Пациентов с COVID-19 лечат в 17 медицинских учреждениях.
REGNUM 12:01
110
Общество

В Волгоградской области продлили режим самоизоляции

Волгоград, 11 мая 2020, 16:03 — REGNUM Особый режим самоизоляции продлён до 31 мая Волгоградской области.
REGNUM 09:03
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Общество

Определены сроки открытия школ и детских садов в России

Глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф назвала сроки открытия в России детских садов, школ и вузов.
Lenta.ru 09 мая в 15:09
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Политика

Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде

Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.
Газета.Ru 07:35
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Общество

Путин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год

Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.
Челябинск Сегодня 10:21
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Общество

Собянин назвал пять условий нормальной жизни в «новой реальности»

Чтобы обеспечить нормальную жизнь в новой реальности с учетом ограничений, граждане России должны вести себя ответственно, должна появиться новая культура, предполагающая максимальную заботу о здоровье, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 11:46
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Финансы

Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ 08 мая в 06:28
6
Футбол

Смолов приступил к тренировкам на базе «Сельты»

Матч ТВ 05:56
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