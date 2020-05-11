Коронавирус

Краснодарские известияКраснодарские известияПутин озвучил меры поддержки семей

Ранее «КИ» писали, что Владимир Путин предложил установить соцработникам федеральную доплату до 60 тыс. рублей. Также сообщалось, что Краснодарский край вошел в тройку регионов-лидеров по борьбе с коронавирусом. Регион занял первое место в категории «Меры поддержки семьи и детей».
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Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

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