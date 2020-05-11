Коронавирус
СусанинПутин анонсировал новый пакет мер по поддержке россиян с детьми
Президент России Владимир Путин анонсировал новый пакет поддержи семей с детьми. О новых мерах глава государства сообщил на совещании по коронавирусу с главами регионов и правительством.
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с чего всё началось
Владимир Путин сегодня анонсировал большой комплекс мер прямой поддержки граждан. Они направлены на преодоление последствий коронавирусной инфекции в стране. Так, вдвое повысится размер детского пособия для неработающих граждан.Брянский рабочийвчера в 09:37
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Спасти корабль без экипажа. Как власти помогают населению в США, Европе и России
Новая газетавчера в 15:27
Экономист о прямых выплатах 10 тысяч семьям с детьми: «Очень вовремя, у людей реально кончились деньги»
Комсомольская правдавчера в 12:10
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Здоровье
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
Общество
Увеличение пособий на ребенка в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить
11 мая, на очередном обращении к народу в связи с ограничительными мерами из-за эпидемии коронавируса президент заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая 2020 года.
Комсомольская правда вчера в 10:55
Происшествия
В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 37 человек
Абакан, 12 мая 2020, 07:05 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:05
Космос
Ученые опровергли возможность образования жизни на Марсе
РЕН ТВ вчера в 19:41
Происшествия
Названа возможная причина пожара в петербургской больнице
Российская газета 01:40
Шоу-бизнес
Стал известен размер пенсии юмориста Юрия Стоянова
WomanHit.ru вчера в 09:25
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Общество
Утверждены правила единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет
Правительство утвердило правила единовременных выплат на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщается на сайте кабинета министров.
Российская газета вчера в 17:05
Общество
Власти Уханя проверят на коронавирус всех жителей города
«Принято решение в Ухане в пределах всего города провести скрининг всего населения на вирусную нуклеиновую кислоту», — говорится в сообщении властей от 11 мая.
Известия 00:59
Политика
В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство
Законопроект о наказании чиновников за хамство, который предусматривает административную ответственность, внесли в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 02:20
Фигурное катание
Плющенко: уверяю, Трусова будет совершенно новой Трусовой
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко пообещал Анатолию Самохвалову, что в новом сезоне представит перешедшую от Этери Тутберидзе Александру Трусову в новом облике, а также заинтриговал другими новичками с громкими именами.
РИА Новости 00:45
Общество
В Карелии умер первый пациент с подтвержденным коронавирусом
Пожилой человек умер в центре для заразившихся коронавирусной инфекцией на базе госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске.
ТАСС 01:50
Общество
Частично ввели в Самарской области послабление самоизоляции
Список сформирован по итогам наблюдений за эпидемиологической обстановкой.
ГТРК Самара вчера в 15:10
Общество
Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции
Известия вчера в 17:38
Общество
Роспотребнадзор объяснил, какие магазины одежды начнут работу
По словам специалиста на первом этапе ограничений открыться смогут небольшие магазины.
Мойка78 09 мая в 23:40
Здоровье
В ВОЗ объяснили, почему медработники заражаются коронавирусом
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости вчера в 12:14
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости вчера в 16:09
Политика
В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru вчера в 09:25
Экономика
Дело окладное: из зарплатного минимума хотят исключить допвыплаты
Зарплата — не оклад Вопрос "О предложениях по внесению изменений в Трудовой кодекс РФ (в части состава минимального размера оплаты труда )" зафиксирован в плане работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений до конца июня.
Известия вчера в 17:01
Наука
Ученые узнали, как сон поможет справиться с выходом из зоны комфорта
Mockva.ru вчера в 23:34
Экономика
Банки откажутся давать потребительские кредиты без залога
Газета отмечает, что приостановка банком выдачи кредитов со ссылкой на пандемию и без привязки к сфере деятельности заемщика пока носит единичный характер на кредитном рынке.
Ведомости вчера в 23:26
Шоу-бизнес
Экс-супруг Лолиты признался, что мог общаться с кем угодно в браке
Бывший супруг певицы сказал, что общался с другими женщинами через переписку во время брака с ней, но не изменял ей.
RuNews24.ru 02:15
Общество
Тюменцы уже могут обратиться за выплатами на детей от трех до 16 лет
Как пояснили корреспонденту «Тюменской области сегодня» в пресс-службе управления ПФР по Тюменской области, у граждан есть около пяти месяцев, чтобы обратиться за выплатой, так как заявления принимаются до 1 октября 2020 года.
Тюменская область сегодня 01:48
Происшествия
В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке
Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге, где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, Киемиддина Саидова, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
РИА Новости вчера в 09:01
Общество
Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина
Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:27
Экономика
Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года
Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия вчера в 09:58
Игры
Ubisoft: Assassin’s Creed Valhalla будет работать при не менее чем 30 кадрах/с на Xbox Series X
Компания Ubisoft уточнила, что предстоящий ролевой экшен Assassin’s Creed Valhalla будет работать на Xbox Series X в разрешении 4K при 30 кадрах / с. По словам создателей проекта, они не могут быть уверены в том, что консоль "потянет" постоянные 60 кадров / с. Но с этим вряд ли справится и NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.
3DNews вчера в 16:51
Наука
Предсказан катастрофический подъем уровня мирового океана
Международная группа ученых под руководством исследователей из Наньянского технологического университета в Сингапуре рассказали о катастрофическом подъеме уровня мирового океана.
Вести Подмосковья 01:27