Коронавирус

СусанинСусанинПутин анонсировал новый пакет мер по поддержке россиян с детьми

Президент России Владимир Путин анонсировал новый пакет поддержи семей с детьми. О новых мерах глава государства сообщил на совещании по коронавирусу с главами регионов и правительством.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

27 млн российских детей получат президентскую поддержку

Владимир Путин сегодня анонсировал большой комплекс мер прямой поддержки граждан. Они направлены на преодоление последствий коронавирусной инфекции в стране. Так, вдвое повысится размер детского пособия для неработающих граждан.
Брянский рабочийвчера в 09:37

Подробнее о событии

Спасти корабль без экипажа. Как власти помогают населению в США, Европе и России

Новая газетавчера в 15:27

Экономист о прямых выплатах 10 тысяч семьям с детьми: «Очень вовремя, у людей реально кончились деньги»

Комсомольская правдавчера в 12:10

Путин анонсировал новую раздачу денег россиянам в условиях коронавируса

РИА СуперОмсквчера в 10:13

Президент Владимир Путин объявил о новом пакете мер по поддержке бизнеса и граждан в эпидемию коронавируса

Эхо Москвывчера в 12:02

Путин объявил о новом пакете мер по поддержке россиян во время пандемии

Клопсвчера в 09:48

Президент объявил о дополнительной поддержке граждан и бизнеса

Znak.comвчера в 09:46

Путин объявил о новом пакете мер поддержки граждан и экономики

Реальное времявчера в 09:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 02:26, Ашберн
Здоровье

В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу

Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
262
Общество

Увеличение пособий на ребенка в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить

11 мая, на очередном обращении к народу в связи с ограничительными мерами из-за эпидемии коронавируса президент заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая 2020 года.
Комсомольская правда вчера в 10:55
Происшествия

В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 37 человек

Абакан, 12 мая 2020, 07:05 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:05
9
Космос

Ученые опровергли возможность образования жизни на Марсе

РЕН ТВ вчера в 19:41
Происшествия

Названа возможная причина пожара в петербургской больнице

Российская газета 01:40
447
Шоу-бизнес

Стал известен размер пенсии юмориста Юрия Стоянова

WomanHit.ru вчера в 09:25
70
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
586
Общество

Утверждены правила единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет

Правительство утвердило правила единовременных выплат на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщается на сайте кабинета министров.
Российская газета вчера в 17:05
1,1K
Общество

Власти Уханя проверят на коронавирус всех жителей города

«Принято решение в Ухане в пределах всего города провести скрининг всего населения на вирусную нуклеиновую кислоту», — говорится в сообщении властей от 11 мая.
Известия 00:59
Политика

В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство

Законопроект о наказании чиновников за хамство, который предусматривает административную ответственность, внесли в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 02:20
4
Фигурное катание

Плющенко: уверяю, Трусова будет совершенно новой Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко пообещал Анатолию Самохвалову, что в новом сезоне представит перешедшую от Этери Тутберидзе Александру Трусову в новом облике, а также заинтриговал другими новичками с громкими именами.
РИА Новости 00:45
Общество

В Карелии умер первый пациент с подтвержденным коронавирусом

Пожилой человек умер в центре для заразившихся коронавирусной инфекцией на базе госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске.
ТАСС 01:50
Общество

Частично ввели в Самарской области послабление самоизоляции

Список сформирован по итогам наблюдений за эпидемиологической обстановкой.
ГТРК Самара вчера в 15:10
6
Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции

Известия вчера в 17:38
498
Происшествия

Самолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Красноярска

Газета.Ru 00:06
13
Общество

Роспотребнадзор объяснил, какие магазины одежды начнут работу

По словам специалиста на первом этапе ограничений открыться смогут небольшие магазины.
Мойка78 09 мая в 23:40
2,2K
Здоровье

В ВОЗ объяснили, почему медработники заражаются коронавирусом

Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости вчера в 12:14
6
Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости вчера в 16:09
2,2K
Политика

В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru вчера в 09:25
187
Экономика

Дело окладное: из зарплатного минимума хотят исключить допвыплаты

Зарплата — не оклад Вопрос "О предложениях по внесению изменений в Трудовой кодекс РФ (в части состава минимального размера оплаты труда )" зафиксирован в плане работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений до конца июня.
Известия вчера в 17:01
1
Наука

Ученые узнали, как сон поможет справиться с выходом из зоны комфорта

Mockva.ru вчера в 23:34
Экономика

Банки откажутся давать потребительские кредиты без залога

Газета отмечает, что приостановка банком выдачи кредитов со ссылкой на пандемию и без привязки к сфере деятельности заемщика пока носит единичный характер на кредитном рынке.
Ведомости вчера в 23:26
3
Шоу-бизнес

Экс-супруг Лолиты признался, что мог общаться с кем угодно в браке

Бывший супруг певицы сказал, что общался с другими женщинами через переписку во время брака с ней, но не изменял ей.
RuNews24.ru 02:15
Происшествия

В Екатеринбурге нарушитель самоизоляции напал на полицейских

REGNUM 00:38
92
Общество

Тюменцы уже могут обратиться за выплатами на детей от трех до 16 лет

Как пояснили корреспонденту «Тюменской области сегодня» в пресс-службе управления ПФР по Тюменской области, у граждан есть около пяти месяцев, чтобы обратиться за выплатой, так как заявления принимаются до 1 октября 2020 года.
Тюменская область сегодня 01:48
8
Происшествия

В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке

Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге, где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, Киемиддина Саидова, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
РИА Новости вчера в 09:01
250
Общество

Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина

Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:27
330
Экономика

Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия вчера в 09:58
236
Игры

Ubisoft: Assassin’s Creed Valhalla будет работать при не менее чем 30 кадрах/с на Xbox Series X

Компания Ubisoft уточнила, что предстоящий ролевой экшен Assassin’s Creed Valhalla будет работать на Xbox Series X в разрешении 4K при 30 кадрах / с. По словам создателей проекта, они не могут быть уверены в том, что консоль "потянет" постоянные 60 кадров / с. Но с этим вряд ли справится и NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.
3DNews вчера в 16:51
2
Наука

Предсказан катастрофический подъем уровня мирового океана

Международная группа ученых под руководством исследователей из Наньянского технологического университета в Сингапуре рассказали о катастрофическом подъеме уровня мирового океана.
Вести Подмосковья 01:27
63
Как работают Яндекс.Новости?
Главное