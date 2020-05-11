Владимир Путин сегодня анонсировал большой комплекс мер прямой поддержки граждан. Они направлены на преодоление последствий коронавирусной инфекции в стране. Так, вдвое повысится размер детского пособия для неработающих граждан.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин анонсировал новый пакет поддержи семей с детьми. О новых мерах глава государства сообщил на совещании по коронавирусу с главами регионов и правительством.

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