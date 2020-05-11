Коронавирус
МИР 24Путин принял новый пакет мер поддержки россиян и экономики
Президент России Владимир Путин принял новый пакет мер по поддержке россиян и экономики на фоне коронавируса, сообщает РИА «Новости».
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Уже принятые меры такой поддержки мы обязательно сохраним. Но сейчас, в момент перехода к восстановлению деловой жизни мною принято решение о новом пакете мер по поддержке граждан и экономики. Мы с правительством это всё подробно проработали. Об этих мерах сегодня скажу отдельно.
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Общество
Правительство России утвердило дополнительные выплаты на детей
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Ведомости 20:04
Общество
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Lenta.ru вчера в 09:11
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В России хотят минимальный размер оплаты труда приравнять к минимальному окладу.
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Общество
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СургутИнтерНовости вчера в 06:29
Армия и оружие
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Сетевые источники сообщают, что в настоящее время пользователи Windows 7 всё ещё могут обновить бесплатно программную платформу до Windows 10, несмотря на то, что официально это предложение стало неактуальным несколько лет назад.
3DNews 04:59
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Якутия 24 22:45
Общество
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Первый пациент, заразившийся коронавирусом, умер в Забайкальском крае.
ТАСС 23:25
Происшествия
Борт «Почты России» вернулся в аэропорт Красноярска из-за проблем с шасси
Борт "Почта России" возвращается в аэропорт Красноярска из-за проблем с шасси, сообщили РИА Новости в аэропорту.
РИА Новости 23:31
Общество
ВОЗ надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу
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Газета.Ru вчера в 11:05
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
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СМИ показали замедленную съемку пуска противотанковой системы «Корнет»
Телеканал "Звезда" показал кадры запуска ракет противотанковой системы "Корнет" в замедленном режиме.
Радио Sputnik 12:28
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 09:12
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Ореанда-Новости 08:58
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Путин сообщил о завершении режима нерабочих дней
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Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
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Gazeta.SPb 14:05