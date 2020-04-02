Политика

iReactoriReactorПутин принял отставку губернатора Архангельской области

Глава РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Цыбульский, губернатор Ненецкого автономного округа.
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Будьте Минздравы: почему ушли главы Архангельской области и Коми

Известия17:08

Назначен врио губернатора Ненецкого автономного округа

RT на русском11:22

Путин назначил Юрия Бездудного врио губернатора НАО

РИА Новости11:04

В Кремле обсудили объединение НАО и Архангельской области

РБК13:22

Две губернаторские отставки могут быть связаны с коронавирусом

Коммерсантъ16:21

Исполняющим обязанности главы НАО назначен Юрий Бездудный

Интерфакс11:10

Итоги деятельности Игоря Орлова на посту губернатора Архангельской области

ТАСС16:00
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 19:58, Ашберн
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

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Ведомости 16:59
Общество

Мэр Москвы отложил введение пропускного режима

Мэр столицы добавил, что вопрос о введении пропускного режима в городе в связи с коронавирусом может вновь стать актуальным, если ситуация будет неблагоприятно развиваться, а москвичи будут нарушать режим изоляции.
Интерфакс 12:37
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:24
Энергетика

Цены на нефть резко выросли после твитов Трампа

Нефть резко подорожала после твитов Трампа о переговорах с саудовским принцем. Цена на нефть марки Brent выросла до $36 за баррель.
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США ждут не просто мировые рекорды по числу зараженных коронавирусом, но и полный кошмар, заявил 2 апреля публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман, сообщает РЕН ТВ.
Известия 17:51
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Путин допустил сокращение срока нерабочих дней

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам в четверг допустил, что сроки объявленных из-за коронавируса нерабочих дней могут быть скорректированы в сторону сокращения.
Телеканал Санкт-Петербург 10:04
Политика

Трамп назвал медпомощь из России «красивым жестом Путина»

Президент США Дональд Трамп назвал гуманитарную медицинскую помощь из России "красивым жестом" российского лидера Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на выступление американского президента на брифинге.
Газета.Ru 19:33
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Отечественная рок-исполнительница Земфира порадовала поклонников новым треком.
NewInform 02:33
Общество

Власти Москвы рассказали, кого оштрафуют за нарушение самоизоляции

Ранее депутаты Мосгордумы приняли закон о нарушении режима самоизоляции. В четверг документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 14:26
Экономика

Кудрин допустил снижение ВВП в 2020 году на 3-5%

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что снижение ВВП из-за пандемии коронавируса может составить 3-5% в 2020 году, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:59
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости 15:29
Энергетика

Белоруссия планирует покупать российскую нефть по $4 за баррель

Белоруссия заявила о своих планах приобрести у России в апреле 2 миллиона тонн нефти по цене 4 доллара за баррель.
Экспресс газета 06:01
Авто

В сети напомнили о неизвестном универсале Lada «Марина»

Поскольку у российского производителя был свой универсал ВАЗ-2111. В итоге единственную Lada «Марину» перепродали за 700 тыс. руб.
CarsWeek.ru вчера в 12:19
Космос

Ученые объяснят загадки космоса симметрией внутри атомного ядра

Актуальные Новости 07:59
Политика

МИД России прокомментировал публикацию La Stampa о помощи Италии

Публикация газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии является фальшивкой.
RT на русском 08:34
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время телеобращения

Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему на ручных часах Владимира Путина во время его телевизионного обращения 2 апреля стрелки часов не соответствовали времени его выступления в эфире.
Московский Комсомолец 18:07
Здоровье

Рошаль призвал предпринимателей помочь системе здравоохранения

Глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль обратился к предпринимателям с просьбой помочь медицинским учреждениям на фоне пандемии коронавируса.
Известия 17:37
Армия и оружие

Бомбардировщик B-21 бросит вызов МиГ-31

В США раскрыли новые данные об одной из самых засекреченных наряду с SR-72 машин – бомбардировщике B-21.
Утро.ru вчера в 07:38
Политика

Делягин: решение Путина толкает российскую экономику в пропасть

По словам эксперта, принятая президентом мера «толкает российскую экономику в пропасть».
ИА Красная Весна 17:11
Игры

СМИ: The Witcher 4 станет приквелом третьей части с Цири в главной роли

3DNews вчера в 11:27
Футбол

Уткин жёстко ответил Дзюбе на слова о деградации и упадке

Журналист и комментатор Василий Уткин жёстко ответил нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе.
Чемпионат 11:48
Здоровье

На Украине ужесточат ограничения из-за коронавируса

Правительство Украины намерено усилить меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте кабмина 1 апреля.
Известия вчера в 09:21
Армия и оружие

Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News вчера в 15:37
Политика

Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу

Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Lenta.ru вчера в 21:04
Кино

Дуэйн Джонсон сообщил о работе над сиквелом «Хоббс и Шоу»

Джонсон сообщил о работе над картиной во время общения с подписчиками в Instagram, передаёт Screen Rant.
News.ru 31 марта в 03:58
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Мозг австралопитеков развивался так же долго, как у человека разумного

МонаВиста 15:45
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Из-за простоя торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест

Российский совет торговых центров (РСТЦ) считает, что остановка работы ТЦ из-за продления периода нерабочих дней до конца месяца может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля.
Коммерсантъ 17:44
Общество

Эпидемиолог уберег Грецию от эпидемии коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa источник Коммерсантъ, Греции удалось то, что пока не под силу другим странам – справиться с эпидемией коронавируса.
ToDay News Ufa 10:50
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
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Как работают Яндекс.Новости?
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