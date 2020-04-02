Политика
Форпост Северо-ЗападТри российских губернатора подали в отставку после выступления Путина
Во вторник, 2 апреля, президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова, а также руководителя Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского. Последнего президент сразу назначил врио губернатора Архангельской области.
Читать в источнике
Оценить204
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 18:33, Ашберн
Здоровье
Медики: эти продукты снижают сахар в крови
Специалисты советуют, когда повышается уровень сахара в крови, есть блюда с разнообразными специями и травами.
Происшествия
Первый пациент моложе 40 лет скончался от коронавируса в Москве
Политика
Капитана авианосца США сняли с должности за письмо в СМИ о COVID-19
Исполняющий обязанности министра военно-морских сил США Томас Модли сообщил об освобождении от должности капитана авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье, письмо которого о вспышке коронавируса на борту попало в СМИ.
Общество
Число заболевших коронавирусом в мире достигло миллиона
Число зараженных коронавирусом во всем мире достигло миллиона человек.
Общество
У водителей и пассажиров такси в Москве могут уточнить цель поездки
Оперштаб Москвы сообщил, что сотрудник правоохранительных органов может остановить частный автомобиль или такси, чтобы уточнить цель поездки.
Кино
Netflix закроет сериал «Вампирские войны» с Йеном Сомерхелдером
По слухам, Йен Сомерхелдер уже ведет переговоры с Netflix по съемкам в других проектах.
Политика
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Политика
Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с сохранением зарплаты
Президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных до конца апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Налоговое соглашение с Кипром будет изменено
Россия направила официальное письмо правительству Республики Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Энергетика
Цены на нефть резко выросли после твитов Трампа
Нефть резко подорожала после твитов Трампа о переговорах с саудовским принцем. Цена на нефть марки Brent выросла до $36 за баррель.
Общество
Мэр Москвы отложил введение пропускного режима
Мэр столицы добавил, что вопрос о введении пропускного режима в городе в связи с коронавирусом может вновь стать актуальным, если ситуация будет неблагоприятно развиваться, а москвичи будут нарушать режим изоляции.
Происшествия
Голунов сообщил о прохождении психиатрической экспертизы
Журналист Иван Голунов сообщил, что прошёл психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела о своём незаконном задержании летом 2019 года.
Политика
Путин наделил губернаторов дополнительными полномочиями
2 апреля президент РФ Владимир Путин наделил глав российских регионов дополнительными полномочиями.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
Армия и оружие
Столтенберг заявил, что коронавирус не подорвёт боеготовность НАТО
Брюссель, 2 апреля 2020, 22:27 — REGNUM Даже на фоне коронавируса НАТО сохраняет боеготовность и продолжает отслеживать активность России в Прибалтике, заявил 2 апреля генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам видеоконференции глав МИД стран-членов Североатлантического альянса.
Экономика
Аналитики оценили спад промышленности в России на фоне коронавируса
Промышленное производство в России на фоне пандемии коронавируса, падения цен на нефть и ослабления рубля сократилось в марте на 1,2% в годовом выражении.
Экономика
Меры поддержки экономики разработают в Воронежской области
Как отметил глава региона, конкретные меры поддержки экономики региональной власти придется принимать в условиях постоянно меняющейся системы координат.
Футбол
Чемпионат Италии планируют возобновить 20 мая или в начале июня
Идея заключается в том, чтобы начать 20 мая или в начале июня и играть до конца июля. Обсуждаются и варианты с августом и сентябрём.
Общество
В Италии начали бояться больше голода, чем коронавируса
В Италии появилась еще одна проблема: страх перед голодом.
Общество
«Теремок» может полностью закрыться из-за коронавируса
Сеть ресторанов быстрого питания «Теремок» не исключает полной остановки работы на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Здоровье
Рошаль призвал предпринимателей помочь системе здравоохранения
Глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль обратился к предпринимателям с просьбой помочь медицинским учреждениям на фоне пандемии коронавируса.
Кино
Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине
Футбол
Роналду станет первым футболистом в истории, заработавшим $1 млрд
Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду станет первым футболистом в истории, который за свою карьеру заработал $1 млрд, сообщает Football Italia со ссылкой на Business Insider.
Происшествия
В Одессе задержали разыскиваемого в России «вора в законе»
Гражданин Российской Федерации, объявленный в розыск на территории России, задержан на Украине.
Общество
Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии
Врачи-вирусологов из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Общество
Кондратьев: карантин не отразится на доходах курортов Кубани
С 28 марта курорты на Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели региона.
Политика
Белый дом сообщил о повторном тесте Трампа на коронавирус
Президент США Дональд Трамп сдал повторный тест на коронавирус, передает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.