Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПутин принял отставку губернатора Калужской области

Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию. Как сообщает пресс-служба Кремлся врио главы региона назначен Владислав Шапша. Шапша родился в 1972 году в Обнинске.
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Назначен новый губернатор Калужской области

Калужский перекресток11:33

Анатолий Артамонов ушел в отставку

Kaluga24.tv11:32

Путин назначил мэра Обнинска Шапшу врио губернатора Калужской обрасти вместо Артамонова

Интерфакс - Россия11:18

Анатолий Артамонов ушел в отставку

Kaluga-poisk.ru11:10

Президент принял отставку губернатора Калужской области

Аргументы и Факты - Калуга11:28

Анатолий Артамонов подал в отставку

ГТРК Калуга11:26

Перед назначением Шапша говорил с Путиным

Калужские новости11:29
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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 11:41, Ашберн
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Мишустин призвал удешевить ипотеку

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил упростить порядок рефинансирования ипотечных кредитов и наладить информирование клиентов банков о самой такой возможности.
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Малком: хочу стать идолом в «Зените»

В «Зените» бразильцы творили историю. Я тоже хочу здесь стать частью истории и превратиться в идола.
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Семин рассказал о главном достижении за время работы с «Локомотивом»

На международные матчи приходили болельщики других команд и поддерживали нас.
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Происшествия

Российские врачи скорой выбросили пациента в снег и уехали

В Каменск-Уральском Свердловской области врачи выбросили пациента из машины скорой в снег.
Lenta.ru 07:58
Политика

Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие

Ядерное оружие может однажды стать неэффективным и бессмысленным, над чем сейчас работают зарубежные эксперты, но у России, в свою очередь, появилось гиперзвуковое оружие, сказал президент России Владимир Путин.
РИА Новости 09:58
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PSG.LGD пропустит третий мейджор подряд

PSG.LGD пропустит третий мейджор подряд.
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Екатеринбург примет финал Кубка России по футболу

Уральская столица выбрана местом проведения финального матча Кубка России по футболу.
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Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

РБК 05:29
Футбол

«Аякс» объявил о переходе Зиеша в «Челси»

Амстердамский футбольный клуб «Аякс» объявил о трансфере марокканского полузащитника Хакима Зиеша в лондонский «Челси».
RT на русском 07:52
Биатлон

Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

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Из Lada Granta сделают пикап повышенной грузоподъемности

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В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

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Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия вчера в 11:13
Происшествия

Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
РБК вчера в 09:54
Политика

США ввели санкции против трех российских организаций

США ввели санкции в отношении трех российских организаций по закону о нераспространении оружия массового уничтожения, говорится в уведомлении Госдепартамента в Федеральном реестре.
Коммерсантъ 10:10
Армия и оружие

Песков ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Идлибе

Ранее турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган обвинил российских военнослужащих в нападении на мирных жителей в Идлибе, пишет "Интерфакс".
Капитал страны вчера в 08:39
Политика

Министр юстиции Нидерландов признал жалобы информаторов

Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.
REGNUM 01:57
Армия и оружие

Российского офицера уволили за пьянство на базе ВМФ в Сирии

Российского военнослужащего, капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили за пьянство на базе ВМФ РФ в сирийском порту Тартус.
Piter.tv вчера в 07:02
Происшествия

Пассажир упал на рельсы станции московского метро «Марьина Роща»

Интерфакс 11:03
Финансы

Годовая инфляция в январе в России оказалась ниже уровня США

Годовая инфляция в России в январе 2020 года оказалась ниже, чем в США, следует из данных Росстата и американского Минтруда.
РБК 11:06
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия вчера в 16:03
Общество

Алена Водонаева ответит за «быдло» и маткапитал в отделении полиции

Российский Диалог 00:29
Футбол

Кокорин провел переговоры с «Сочи»

Vprognoze.ru 01:45
Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
Коммерсантъ вчера в 05:23
Общество

Герб Белоруссии планируют сделать более миролюбивым

Государственный герб Белоруссии сделают более миролюбивым, чтобы он воспринимался позитивно, заявил министр юстиции страны Олег Слижевский.
RT на русском 11:14
Хоккей

Гол Овечкина назвали лучшим в истории НХЛ

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«Харли Квинн» заметили в новом образе на съемках «Отряда самоубийц 2»

Местные жители заметили на улице не только съемочную команду, но и Марго Робби в красном платье, которая исполняет роль суперзлодейки Харли Квинн.
VSE42.RU 01:09
Шоу-бизнес

Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева

Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил видеозапись, на которой запечатлено, как его встречает семья после рабочего дня.
Gazeta.SPb вчера в 13:20
Экономика

ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами.
RT на русском 10:47
Общество

Участница конкурса «Краса России» избила таксиста

Фитнес-тренер и участница конкурса «Краса России» Яна Данькова накричала на таксиста и ударила его за то, что тот отказался вести ее в нужное место.
Вечерняя Москва вчера в 12:55
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Анатолий Артамонов
Российский государственный деятель. Губернатор Калужской области с 18 ноября 2000. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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