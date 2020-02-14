Политика
REGNUMПутин принял отставку губернатора Калужской области Артамонова
Президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Владислава Шапшу. Соответствующий указ опубликован сегодня, 13 февраля, на официальном сайте президента России.
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Путин назначил мэра Обнинска Шапшу врио губернатора Калужской обрасти вместо Артамонова
Интерфакс - Россия11:18
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