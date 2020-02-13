Политика
ИнтерфаксПутин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию. Как сообщает пресс-служба Кремлся врио главы региона назначен Владислав Шапша. Шапша родился в 1972 году в Обнинске.
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Путин назначил мэра Обнинска Шапшу врио губернатора Калужской обрасти вместо Артамонова
Интерфакс - Россия11:18
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