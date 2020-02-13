Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию. Как сообщает пресс-служба Кремлся врио главы региона назначен Владислав Шапша. Шапша родился в 1972 году в Обнинске.

Политика Путин заявил о необходимости закрепить индексацию пенсий в Конституции В Конституции надо обязательно прописать положение об индексации пенсий, чтобы не было никакой лазейки этого не делать, заявил президент РФ Владимир Путин.

Гаджеты Samsung представил флагманские Galaxy S20 Три новых модели смартфона представила компания Samsung Electronics на официальном канале YouTube.

Футбол РФС одобрил реформу Кубка России Исполком РФС принял решение освободить команды, которые участвуют в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, от 1/16 Кубка России.

Кино Сапковский: «В „Ведьмаке“ столько же славянского, сколько в спичке яда» Стоит повторить ещё раз: сериал про ведьмака — это классическое и каноническое фэнтези, славянского в нём, как сказал Старский Вокульскому, столько же, сколько в спичке яда. (Имеются в виду герои книги "Кукла" польского классика Болеслава Пруса — Прим. ред.) Анджей Сапковский В частности, именно поэтому его не смутили чернокожие эльфы.