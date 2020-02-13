Политика
ИнтерфаксПутин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию. Как сообщает пресс-служба Кремлся врио главы региона назначен Владислав Шапша. Шапша родился в 1972 году в Обнинске.
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Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли
При неблагоприятном сценарии заразиться коронавирусом COVID-19 могут до 66% населения планеты.
Политика
Украина решила подсчитать население Крыма и Донбасса со спутника
Для подсчета населения на «оккупированных» территориях Крыма и Донбасса планируется запустить проект спутниковой съемки, который якобы обсуждали с представителями ООН, заявил министр украинского правительства Дмитрий Дубилет.
Общество
Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже
Пассажиры круизного лайнера Westerdam, которому из-за страха перед коронавирусом отказали в заходе в ряд портов, начали высаживаться в Камбодже, сообщает посольство США.
Экономика
Соратник самого успешного инвестора в мире обвинил китайцев в тупости
Чарли Мангер, замглавы инвестиционной компании Berkshire Hathaway, возглавляемой самым успешным в мире инвестором Уорреном Баффетом, обвинил китайских трейдеров в тупости.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло на 116 человек
Число жертв коронавируса COVID-2019 в китайской провинции Хубэй возросло на 116 человек.
Шоу-бизнес
Майли Сайрус выложила фото с обнаженной грудью
Певица попала в объектив папарацци Звезда американской поп-сцены Майли Сайрус недавно случайно обнажилась перед фотографами.
Наука
Два вида тренировок помогут улучшить нейропластичность мозга
Политика
Путин оценил идею закрепить в Конституции ядерный статус России
Президент России Владимир Путин усомнился в необходимости закреплять в Конституции ядерный статус страны.
Биатлон
IBU открыл дело против биатлониста Устюгова
Международный союз биатлонистов (IBU) возбудил дело в отношении российского биатлониста Евгения Устюгова.
Футбол
Зидан попал в ДТП, сделал совместное фото с пострадавшим и избежал разбирательств
Водитель пострадавшего автомобиля не стал задерживать тренера на месте ДТП и лишь попросил сделать с ним совместное фото.
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Футбол
«Локомотив» разгромил «Аланьяспор» на клубном ЧМ по пляжному футболу
Московский "Локомотив" разгромил турецкий "Аланьяспор" в стартовом туре клубного чемпионата мира по пляжному футболу, проходящего в Москве.
Культура
Стивен Кинг объяснил продажу прав на съёмку школьнице из Томска
Американский писатель Стивен Кинг рассказал, почему решил продать права на экранизацию своего рассказа «Женщина в комнате» томской школьнице за доллар.
Культура
Иван Ургант объяснил, почему в Екатеринбурге будут выдавать автомобильные номера с кодом 666
Политика
Сенат США проголосовал за ограничение полномочий Трампа по Ирану
Global Look Press Сенат Конгресса США одобрил резолюцию по ограничению полномочий президента США Дональда Трампа на ведение военных действий против Ирана без специального разрешения со стороны сенаторов.
Общество
Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз»
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз».
Хоккей
«Сибирь» впервые с 2016 года вышла в плей-офф КХЛ
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку для россиян на оплату услуг ЖКХ
Депутат Государственной думы РФ Борис Чернышов выступил с предложением ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех жителей России, кто откажется от получения бумажных квитанций.
Спорт
Российские конькобежки стали вторыми в командном спринте на ЧМ
На третьем месте расположилась сборная Польши. Польские спортсменки преодолели дистанцию за 1 минуту 25, 378 секунд.
Авто
Названы самые угоняемые в России автомобили
Лидером по угонам новых автомобилей в 2019 году стал корейский седан Kia Rio.
Музыка
Неизданная песня Виктора Цоя появилась в интернете
Песню из неизданного альбома группы «Кино», которую музыканты записали ещё в 1986 году, представил на своём Youtube-канале звукозаписывающий лейбл Maschina Records.
Футбол
Борис Ротенберг подтвердил, что Кокорин перейдет в «Сочи»
Политика
Глава ЦИК назвала стоимость голосования по поправкам в Конституцию
Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что голосование по поправкам в Конституцию может обойтись в 14 миллиардов рублей.
Кино
Козловский призвал не сравнивать его фильм о Чернобыле с сериалом HBO
Здоровье
Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса
Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
Футбол
Головин пропустит матч с «Дижоном» из-за перебора желтых карточек
Россиянин в минувшие выходные в матче Лиги 1 с «Амьеном» (2:1) получил желтую карточку, которая стала для него третьей в последних 10 встречах.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева и дети встречают его после работы
Российский шоумен Максим Галкин опубликовал домашнее видео, запечатлевшее, как Алла Пугачева и дети встречают его после работы.
Футбол
Вадим Евсеев: «Задача „Уфы“ не поменялась — остаться в премьер-лиге»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в интервью «СЭ» отметил, что задача команды на этот сезон остается прежней — сохранение прописки в РПЛ.