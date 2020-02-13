Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПутин принял отставку губернатора Калужской области

Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию. Как сообщает пресс-служба Кремлся врио главы региона назначен Владислав Шапша. Шапша родился в 1972 году в Обнинске.
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Мэр наукограда вместо губернатора-тяжеловеса

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Губернатор Калужской области ушел в отставку

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Председатель калужского Заксобрания Виктор Бабурин назвал Владислава Шапшу учеником Артамонова

Калужские новости14:22
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В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли

При неблагоприятном сценарии заразиться коронавирусом COVID-19 могут до 66% населения планеты.
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Украина решила подсчитать население Крыма и Донбасса со спутника

Для подсчета населения на «оккупированных» территориях Крыма и Донбасса планируется запустить проект спутниковой съемки, который якобы обсуждали с представителями ООН, заявил министр украинского правительства Дмитрий Дубилет.
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Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже

Пассажиры круизного лайнера Westerdam, которому из-за страха перед коронавирусом отказали в заходе в ряд портов, начали высаживаться в Камбодже, сообщает посольство США.
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Чарли Мангер, замглавы инвестиционной компании Berkshire Hathaway, возглавляемой самым успешным в мире инвестором Уорреном Баффетом, обвинил китайских трейдеров в тупости.
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Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

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Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло на 116 человек

Число жертв коронавируса COVID-2019 в китайской провинции Хубэй возросло на 116 человек.
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Певица попала в объектив папарацци Звезда американской поп-сцены Майли Сайрус недавно случайно обнажилась перед фотографами.
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Два вида тренировок помогут улучшить нейропластичность мозга

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Политика

Путин оценил идею закрепить в Конституции ядерный статус России

Президент России Владимир Путин усомнился в необходимости закреплять в Конституции ядерный статус страны.
РБК 10:55
Биатлон

IBU открыл дело против биатлониста Устюгова

Международный союз биатлонистов (IBU) возбудил дело в отношении российского биатлониста Евгения Устюгова.
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Зидан попал в ДТП, сделал совместное фото с пострадавшим и избежал разбирательств

Водитель пострадавшего автомобиля не стал задерживать тренера на месте ДТП и лишь попросил сделать с ним совместное фото.
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Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
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«Локомотив» разгромил «Аланьяспор» на клубном ЧМ по пляжному футболу

Московский "Локомотив" разгромил турецкий "Аланьяспор" в стартовом туре клубного чемпионата мира по пляжному футболу, проходящего в Москве.
РИА Новости вчера в 13:52
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Стивен Кинг объяснил продажу прав на съёмку школьнице из Томска

Американский писатель Стивен Кинг рассказал, почему решил продать права на экранизацию своего рассказа «Женщина в комнате» томской школьнице за доллар.
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Сенат США проголосовал за ограничение полномочий Трампа по Ирану

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Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз».
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Общество

В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»

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«Сибирь» впервые с 2016 года вышла в плей-офф КХЛ

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На третьем месте расположилась сборная Польши. Польские спортсменки преодолели дистанцию за 1 минуту 25, 378 секунд.
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Названы самые угоняемые в России автомобили

Лидером по угонам новых автомобилей в 2019 году стал корейский седан Kia Rio.
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Неизданная песня Виктора Цоя появилась в интернете

Песню из неизданного альбома группы «Кино», которую музыканты записали ещё в 1986 году, представил на своём Youtube-канале звукозаписывающий лейбл Maschina Records.
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в интервью «СЭ» отметил, что задача команды на этот сезон остается прежней — сохранение прописки в РПЛ.
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Анатолий Артамонов
Российский государственный деятель. Губернатор Калужской области с 18 ноября 2000. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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