Политика
Lenta.ruПутин принял отставку иркутского губернатора
Президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС в четверг, 12 декабря.
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Президент РФ Владимир Путин своим указом принял отставку губернатора Иркутской области Левченко по его собственному желанию и назначил Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области. Путин также провел рабочую встречу с Игорем Кобзевым.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТелеканал 360° 09:51
с чего всё началось
Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона. Выборы нового главы Иркутской области должны состояться в сентябре 2020 года.Коммерсантъ07:05
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