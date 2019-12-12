Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона. Выборы нового главы Иркутской области должны состояться в сентябре 2020 года.

с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин своим указом принял отставку губернатора Иркутской области Левченко по его собственному желанию и назначил Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области. Путин также провел рабочую встречу с Игорем Кобзевым.

Президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС в четверг, 12 декабря.

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