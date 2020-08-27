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РБК
РБК

Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии трассы «Таврида», соединяющей Керчь и Севастополь, передает телеканал «Россия 24». «Надо пристегнуться, а то потом штраф придется платить», — сказал президент, садясь за руль.В источнике
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Крым 24

«Удобно и красиво, впечатляет»: Президент Путин оценил трассу «Таврида»

Крым 2409:00
КИА

Для Крыма «Таврида» — это дорога жизни, — Аксёнов

КИА09:02
Octagon.Media

Путин открыл трассу «Таврида» в Крыму

Octagon.Media09:09
ТАСС

Путин заявил, что трасса «Таврида» даст толчок развитию Крыма

ТАСС10:05
ForPost

Путин проехал по трассе «Таврида» в Крыму

ForPost10:12
КП - Крым

Путин предложил построить съезды с трассы «Таврида» к морю

КП - Крым09:39
ИА Крыминформ

Главный технолог «ВАД» рассказал о поездке с Путиным по пятому этапу «Тавриды»

ИА Крыминформ09:11

Польша отреагировала на план Путина по Белоруссии

«Правительство [Польши] призывает Россию немедленно отказаться от планов военной интервенции в Беларуси под ложным предлогом "восстановления контроля" — враждебного акта, нарушающего международное право и права белорусского народа, который должен самостоятельно решать свою судьбу», — отреагировал Моравецкий.
Lenta.ru09:55
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Рынок флеш-памяти NAND за квартал вырос на 6,5%

В единицах информационного объема поставки флеш-памяти NAND по сравнению с предыдущим кварталом выросли на 3%, а в денежном выражении — на 6,5%. Выручка производителей NAND достигла 14,5 млрд долларов.
iXBT.com10:19

Volkswagen запустила производство нового электрокроссовера ID.4

В 15-минутном ролике немецкий концерн демонстрирует первый выпущенный экземпляр серийного Volkswagen ID.4. Это событие произошло на собственном немецком заводе в Цвикау: там, где также выпускается электрическая модель ID.3. В видеоролике новый генеральный директор Volkswagen Ральф Брандштеттер особо выделяет этот памятный момент.
SpeedMe03:42
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