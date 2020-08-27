Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму
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Президент России Владимир Путин принял участие в открытии трассы «Таврида», соединяющей Керчь и Севастополь, передает телеканал «Россия 24». «Надо пристегнуться, а то потом штраф придется платить», — сказал президент, садясь за руль.В источнике
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