Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму
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Президент России Владимир Путин принял участие в открытии трассы «Таврида», соединяющей Керчь и Севастополь. Об этом сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих во время торжественной церемонии, передает ТАСС.В источнике
Результаты впечатляют. Трасса, по которой проехал президент Российской Федерации за рулём автомобиля, заслуживает самой высокой оценки. Это действительно качество, которого давно уже не встречала наша российская земля.
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