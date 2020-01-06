Религия
ИзвестияПутин принял участие в рождественской службе в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин прибыл на рождественскую службу в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге. Ночную Божественную литургию проводит настоятель собора Николай Брындин.
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Армия и оружие
Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака
Возглавляемая США международная коалиция объявила о готовности выполнить требования Багдада о выводе иностранных войск с территории Ирака, свидетельствует письмо, переданное штабом коалиции иракским военным.
Происшествия
Сбежавший из части в Забайкалье срочник сам пришел в полицию
Срочник, сбежавший из воинской части в Забайкалье, пришел в полицию в городе Ачинске Красноярского края.
Хоккей
Телеканалы запутали болельщиков «разными финалами» МЧМ по хоккею
Политика
Польский сейм решил запретить России обсуждать историю Польши
Запретить законодательно России толковать историю намерен польский сейм, 6 января сообщает немецкая газета Die Zeit.
Политика
Помпео обсудил с Генсеком ООН события в Венесуэле и на Ближнем Востоке
«Госсекретарь Майк Помпео говорил сегодня с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем и обсудил события в Венесуэле и на Ближнем Востоке», — говорится в пресс-релизе.
Наука
Свинец превратили в сверхпрочный материал под экстремальным давлением
Чтобы изучить, как меняется прочность свинца под давлением, исследователи быстро сжали образец с помощью лазеров, которыми располагает Ливерморская национальная лаборатория имени Лоуренса, расположенная в Калифорнии.
Религия
Премьер-министр Эстонии по-русски поздравил православных с Рождеством
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил православных с Рождеством на русском языке.
Кино
Marvel удалось вернуть себе права на Халка
Студия Marvel вновь получила права полностью контролировать персонажи Халка и Нэмора. Компания выкупила права у Universal Pictures.
Происшествия
Казанского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки с ВИЧ
В Казани по подозрению в изнасиловании задержали водителя такси.
Политика
В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши
«Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.
Армия и оружие
Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
Экономика
Акции «Мечела» выросли почти на 12%
Обыкновенные акции «Мечела» показали рост почти на 12%, свидетельствуют данные Московской биржи.
Кино
Съемки «Тора: Любовь и гром» начнутся в августе
Съемки «Тора 4» запланированы в Сиднее, однако из-за лесных пожаров в Австралии, охвативших большую часть континента, съемочная площадка может быть перенесена.
Здоровье
Число инфицированных неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59
Число заболевших неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань (административный центр провинции Хубэй) возросло до 59 человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии.
Хоккей
Ковальчук стал игроком «Монреаль Канадиенс»
Политика
Избирком заявил о лидерстве Милановича на выборах президента Хорватии
Лидером в первом туре по количеству голосов стал Миланович, набрав 29,5%, а второе место заняла Грабар-Китарович, которая получила 26,7%. Таким образом, оба политика прошли во второй тур президентских выборов.
Футбол
Акинфеев рассказал о своей реакции, если бы семья болела за «Спартак»
Пресс-служба ЦСКА опубликовала видеоролик, в котором игроки клуба ответили на вопросы юных болельщиков.
Гаджеты
ASUS представила свой первый игровой 14-дюймовый ноутбук
В рамках выставки CES 2020 ASUS презентовала новый 14-дюймовый Zephyrus G14, а также обновлённую модель Zephyrus G15 с процессором семейства AMD Renoir и графикой GeForce RTX 2060.
Политика
Пушков предложил США передать Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, призвал Вашингтон отдать обратно Техас Мексике.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Футбол
СМИ: Московское «Динамо» усилилось игроком «Краснодара» Скопинцевым
Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев подписал контракт с московским «Динамо».
Общество
Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»
Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Происшествия
Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве
На территории Бронницкого охотничьего хозяйства в Подмосковье по подозрению в браконьерском убийстве косули были задержаны двое мужчин.
Кино
Стартовали съемки нового «Бэтмена»
Общество
В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко
Энергетика
На сколько подорожает бензин в 2020 году
В свою очередь, министр энергетики Александр Новак отметил, что стабильности цен на топливо в 2020 году удастся добиться благодаря так называемом «демпфирующему механизму», который действует в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли России.