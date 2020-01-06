Президент России Владимир Путин прибыл на рождественскую службу в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге. Ночную Божественную литургию проводит настоятель собора Николай Брындин.

Путин принял участие в рождественской службе в Санкт-Петербурге

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