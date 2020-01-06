Религия

ИзвестияИзвестияПутин принял участие в рождественской службе в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин прибыл на рождественскую службу в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге. Ночную Божественную литургию проводит настоятель собора Николай Брындин.
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Как православные христиане в Петербурге встретили Рождество

Телеканал Санкт-Петербург18:11

Путин передал Спасо-Преображенскому собору Тихвинскую икону Божией Матери

Интерфакс17:26

Владимир Путин отметил рождество в Петербурге

Петербургский дневник16:38

Путин передал собору Петербурга икону Божией Матери «Тихвинская»

РИА Новости17:17

Путин принял участие в рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе

78.ru18:15

Путин прибыл на рождественское богослужение в Спасо-Преображенский собор в Петербурге

ТАСС16:05

Путин отмечает Рождество в Петербурге. Второй год подряд президент приходит на службу в храм, где его крестили

Фонтанка.Ру16:02
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:49, Ашберн
Армия и оружие

Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака

Возглавляемая США международная коалиция объявила о готовности выполнить требования Багдада о выводе иностранных войск с территории Ирака, свидетельствует письмо, переданное штабом коалиции иракским военным.
Взгляд.ру 15:42
Происшествия

Сбежавший из части в Забайкалье срочник сам пришел в полицию

Срочник, сбежавший из воинской части в Забайкалье, пришел в полицию в городе Ачинске Красноярского края.
BFM.ru 05:45
Хоккей

Телеканалы запутали болельщиков «разными финалами» МЧМ по хоккею

Радио Sputnik 06:19
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Польский сейм решил запретить России обсуждать историю Польши

Запретить законодательно России толковать историю намерен польский сейм, 6 января сообщает немецкая газета Die Zeit.
Красная весна 16:41
Политика

Помпео обсудил с Генсеком ООН события в Венесуэле и на Ближнем Востоке

«Госсекретарь Майк Помпео говорил сегодня с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем и обсудил события в Венесуэле и на Ближнем Востоке», — говорится в пресс-релизе.
RT на русском 13:59
Наука

Свинец превратили в сверхпрочный материал под экстремальным давлением

Чтобы изучить, как меняется прочность свинца под давлением, исследователи быстро сжали образец с помощью лазеров, которыми располагает Ливерморская национальная лаборатория имени Лоуренса, расположенная в Калифорнии.
Популярная механика 02 января в 05:00
Религия

Премьер-министр Эстонии по-русски поздравил православных с Рождеством

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил православных с Рождеством на русском языке.
Газета.Ru 14:18
Кино

Marvel удалось вернуть себе права на Халка

Студия Marvel вновь получила права полностью контролировать персонажи Халка и Нэмора. Компания выкупила права у Universal Pictures.
OvideO.ru вчера в 17:58
Происшествия

Казанского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки с ВИЧ

В Казани по подозрению в изнасиловании задержали водителя такси.
Вести.Ru 10:17
Политика

В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши

«Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.
Rusvesna.su 13:52
Хоккей

Игорь Ларионов: «В МХЛ и ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов»

Sports.ru 03:25
Армия и оружие

Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
RT на русском 08:32
Экономика

Акции «Мечела» выросли почти на 12%

Обыкновенные акции «Мечела» показали рост почти на 12%, свидетельствуют данные Московской биржи.
Коммерсантъ 07:08
Кино

Съемки «Тора: Любовь и гром» начнутся в августе

Съемки «Тора 4» запланированы в Сиднее, однако из-за лесных пожаров в Австралии, охвативших большую часть континента, съемочная площадка может быть перенесена.
Культуромания 07:54
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

РИА Новости 07:43
Здоровье

Число инфицированных неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59

Число заболевших неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань (административный центр провинции Хубэй) возросло до 59 человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии.
ТАСС вчера в 08:55
Хоккей

Ковальчук стал игроком «Монреаль Канадиенс»

LiveResult.Ru 03 января в 20:08
Политика

Избирком заявил о лидерстве Милановича на выборах президента Хорватии

Лидером в первом туре по количеству голосов стал Миланович, набрав 29,5%, а второе место заняла Грабар-Китарович, которая получила 26,7%. Таким образом, оба политика прошли во второй тур президентских выборов.
РБК вчера в 15:25
Футбол

Акинфеев рассказал о своей реакции, если бы семья болела за «Спартак»

Пресс-служба ЦСКА опубликовала видеоролик, в котором игроки клуба ответили на вопросы юных болельщиков.
РИА Новости 07:54
Гаджеты

ASUS представила свой первый игровой 14-дюймовый ноутбук

В рамках выставки CES 2020 ASUS презентовала новый 14-дюймовый Zephyrus G14, а также обновлённую модель Zephyrus G15 с процессором семейства AMD Renoir и графикой GeForce RTX 2060.
Ferra 18:00
Политика

Пушков предложил США передать Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, призвал Вашингтон отдать обратно Техас Мексике.
Газета.Ru 04 января в 23:29
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия 16:30
Происшествия

В Москве при пожаре в квартире погиб человек

РБК 18:11
Футбол

СМИ: Московское «Динамо» усилилось игроком «Краснодара» Скопинцевым

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев подписал контракт с московским «Динамо».
RT на русском 15:43
Общество

Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»

Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Известия 15:18
Происшествия

Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве

На территории Бронницкого охотничьего хозяйства в Подмосковье по подозрению в браконьерском убийстве косули были задержаны двое мужчин.
Известия 14:39
Кино

Стартовали съемки нового «Бэтмена»

Inc-news.ru 16:33
Общество

В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко

Вести.Ru 08:35
Происшествия

На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

Lenta.ru 04:52
Энергетика

На сколько подорожает бензин в 2020 году

В свою очередь, министр энергетики Александр Новак отметил, что стабильности цен на топливо в 2020 году удастся добиться благодаря так называемом «демпфирующему механизму», который действует в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли России.
Rambler News Service 04 января в 04:00
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