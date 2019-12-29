Экономика
РИА НовостиПутин принял закон, направленный на повышение прозрачности госзакупок
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение прозрачности и эффективности госзакупок, в частности у единственного поставщика, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу.
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Общество
Сбербанк внедрил функцию возврата забытых денег в банкоматы
Если человек попытался снять наличные, но не забрал их из места выдачи, то банкомат автоматически занесет их на счет, рассказали в пресс-службе.
Хоккей
Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Баррет Хейтон извинился перед россиянами за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России на чемпионате мира в Чехии.
Общество
С Галиной Волчек простились в Москве
В Москве в здании театра на Чистопрудном бульваре простились с народной артисткой СССР, художественным руководителем театра "Современник" Галиной Волчек, которая скончалась 26 декабря на 87-м году жизни.
Единоборства
Емельяненко победил Джексона в бою Bellator в Японии
Российский боец Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке Bellator в Японии.
Хоккей
Овечкин стал третьим хоккеистом НХЛ по голам в большинстве
Политика
Операторы платежных систем начнут сообщать о блокировке счетов
Глава государства Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов платежных систем сообщать своим клиентам о блокировке денежных средств на их счетах в тот же день.
Политика
Начался обмен пленными между Донбассом и Киевом
Авто
В Узбекистане стартовал выпуск четырех моделей Chevrolet
Компания UzAuto Motors представила в Ташкенте четыре модели марки Chevrolet, которые собирает на своём заводе.
Авто
Экс-ведущий Top Gear объяснил низкое качество российских авто
Политика
Польский журналист прокомментировал слова Путина о после
Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
Музыка
Ольга Бузова представила новое видео на песню «Мандаринка»
Телеведущая и певица Ольга Бузова разместила в Сети новый видеоклип на песню "Манадринка", записанную вместе с блогером Давидом Манукяном, известного под псевдонимом Dava.
Происшествия
В Свердловской области пропали двое туристов
Культура
Как и зачем Netflix экранизировал сагу Анджея Сапковского «Ведьмак»
Под руку подпалась сага польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак».
Экономика
В ФАС рассказали о новом повышении тарифов ЖКХ в 2020 году
Плата за коммунальные услуги в России в следующем году вырастет в среднем на 4%, рассказали "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Фигурное катание
Назван состав сборной России на ЧЕ по фигурному катанию
Федерация фигурного катания на коньках назвала состав на чемпионат Европы, который пройдет в Граце с 20 по 26 января.
Здоровье
Врач рассказала о пользе и вреде красной икры для здоровья
По словам специалиста, в красной икре содержится множество необходимых организму человека веществ: витамины А, D, Е, К, а также йод, калий, кальций и фосфор.
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
Происшествия
В Москве мужчина задушил двухлетнюю девочку
Следователи задержали мужчину, задушившего двухлетнюю девочку в Москве.
Наука
Лишний вес может помочь больным в борьбе с некоторыми видами рака
Происшествия
Падение канатоходца в Тольятти попало на видео
Происшествия
В Эстонии опрокинулся автобус из Санкт-Петербурга
ДТП в Эстонии: на шоссе Таллин — Нарва рейсовый автобус, который ехал в эстонскую столицу из Санкт-Петербурга, вылетел в кювет.
Общество
Роспотребнадзор напомнил правила возврата билетов на мероприятия
Если возврат происходит по инициативе покупателя, за 10 дней до мероприятия он может получить полную стоимость билета.
Шоу-бизнес
Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику
Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.
Политика
В Киеве объяснили опасения Украины из-за «Северного потока-2»
С помощью газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» Россия сможет полностью заместить мощности украинской газотранспортной системы (ГТС), заявил бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ».
Музыка
Новый клип лидера Rammstein за сутки набрал свыше миллиона просмотров
Проект вокалиста Rammstein Тиля Линдеманна и лидера Pain Петера Тэгтгрена Lindemann, недавно разродившийся вторым альбомом F & M, продолжает публиковать весьма кинематографичные клипы на песни из него.
Космос
Китай сообщил о запуске тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5»
Китай осуществил запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Чанчжэн-5» («Великий поход-5») с телекоммуникационным спутником «Шицзянь-20» на борту, передает РИА Новости.
Общество
В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»
Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.