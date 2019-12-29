Экономика

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Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение прозрачности и эффективности госзакупок, в частности у единственного поставщика, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу.
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Путин подписал закон об изменениях в порядке заключения контрактов в сфере госзакупок

ТАСС15:53

Путин принял закон, направленный на повышение прозрачности госзакупок

РИА Новости17:34

Внесены изменения в порядок заключения договоров госзакупок

ГЛАС.RU17:14
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