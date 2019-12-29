Экономика
РИА НовостиПутин принял закон, направленный на повышение прозрачности госзакупок
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение прозрачности и эффективности госзакупок, в частности у единственного поставщика, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 18:16, Ашберн
Армия и оружие
Иран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией
Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Политика
США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ
21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Шоу-бизнес
Хоккеист Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей
Хоккеист Иван Телегин откровенно высказался о своем разводе с певицей Пелагеей после появления слухов.
Общество
Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»
Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
Космос
Ученые ограничили пребывание космонавтов на Луне двумя месяцами
Космонавты из-за радиации могут безопасно для жизни находиться на Луне и окололунной орбите не более двух месяцев, заявил в интервью РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
Общество
Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил своим подписчикам в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.
Происшествия
В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер
Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
Авто
Седан Audi A6 подешевел в России
В России стартовал прием заказов на переднеприводные модификации седана Audi A6 – 40 TFSI и 40 TDI.
Гаджеты
Новый процессор Intel Core i3 будет повторять Core i7-7700
После тестов стало известно, что в Core i3-10300 используется четыре ядра и восемь потоков, а работает процессор на частотах 3,7-4,2 ГГц.
Космос
На Украине собрали космический аппарат дистанционного зондирования Земли
Украинское конструкторское бюро «Южное» завершило сборку образца космического аппарата дистанционного зондирования Земли, сообщили 25 декабря в пресс-службе «Южного».
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отсутствии согласованного текста соглашения по транзиту газа
Работа над окончательным текстом соглашения о сохранении транзита газа через Украину после 1 января 2020 года еще нет, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в Facebook.
Технологии
«Газпром-медиа» приобрёл технологическую компанию Getintent
Холдинг «Газпром-медиа» объявляет о покупке технологической компании Getintent, которая специализируется на сервисах автоматизированного размещения рекламы.
Происшествия
В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка
Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города.
Общество
В России введено уголовное наказание за незаконный оборот янтаря
Космос
Радикально новый звездный двигатель предлагает физик
Двигатель Каплана, используя энергию Солнца, мог бы переместить нас на 50 световых лет всего за миллион лет, достигнув скорости, необходимой для того, чтобы избежать столкновения со сверхновой.
Армия и оружие
В Ираке база с американскими военными подверглась ракетному обстрелу
Фигурное катание
Тутберидзе прервала пресс-конференцию на Чемпионате России
Армия и оружие
Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57
Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Хоккей
Сборная России сыграет с Канадой на МЧМ по хоккею
В субботу на чемпионате мира по хоккею среди молодежных сборных сойдутся непримиримые соперники - Россия и Канада.
Общество
Путин подписал закон о штрафах за спекуляции при продаже билетов
Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для перекупщиков билетов на культурные мероприятия за нарушения требований при их реализации, соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
Общество
Президент Эстонии призналась, что ее внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призналась, что ее внуки ходят в русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.
Биатлон
Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»
Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
Гаджеты
В России стартовали продажи одного из самых необычных китайских смартфонов 2019 года
Компания Merlion в качестве эксклюзивного дистрибьютора бренда Nubia объявила о начале российского этапа продаж Nubia Z20.
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Происшествия
В Казахстане разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Bek Air после вылета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и врезался в двухэтажное здание, по предварительным данным, погибли семь человек, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
Политика
Польский журналист прокомментировал слова Путина о после
Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
Происшествия
Напавшего с ножом на пенсионера в московском метро задержали
Полицейские задержали подозреваемого, который ранил пенсионера ножом в метро.
Культура
Лобода и Лазарев помирились в эфире шоу Малахова
Андрей Малахов под Новый год решил наконец помирить звезд.