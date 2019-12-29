Общество
РИА НовостиПутин принял закон, направленный на повышение прозрачности госзакупок
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение прозрачности и эффективности госзакупок, в частности у единственного поставщика, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу.
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Политика
ФСБ задержала готовивших теракты в Петербурге россиян
Сотрудники ФСБ РФ на основании информации, предоставленной США, 27 декабря задержали двух россиян, готовивших теракты в Петербурге.
Хоккей
Сборная Канады извинилась перед россиянами за своего капитана
Хоккей
Овечкин стал третьим хоккеистом НХЛ по голам в большинстве
Политика
В Донбассе завершили обмен пленными с Киевом
Здоровье
Названы полезные свойства красной икры
Традиционно красная икра является одним из атрибутов новогоднего застолья, и в преддверии праздника россиянам рассказали о том, какими полезными свойствами обладает данный продукт.
Происшествия
Три человека утонули во время рыбалки в Калужской области
Три человека утонули во время зимней рыбалки в озере возле села Жерелево Калужской области, сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.
Шоу-бизнес
Пугачева не пришла на похороны Галины Волчек
«Моя жена Алла Борисовна Пугачева просто не нашла сил прийти на похороны Галины Волчек» — заявил муж певицы Максим Галкин порталу «Современник».
Политика
Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии
Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Космос
Ученые назвали возможные сценарии Конца света
Существует также теория Большого разрыва, которая предполагает полный разрыв всех существующих структур, в том числе и атомы.
Общество
«Ростелеком» опроверг утечку данных пользователей «Госуслуг»
"Ростелеком" проверил сообщения об утечке данных персональных данных пользователей единого портала госуслуг и не нашел следов несанкционированного вмешательства.
Происшествия
В российском городе Дед Мороз раздал детям снюс вместо конфет
Неизвестный в костюме Деда Мороза предлагал детям снюс (сосательный табак) вместо конфет.
Футбол
Переход Малкома в «Зенит» и другие худшие трансферы 2019 года
Рассказываем о самых провальных сделках уходящего года.
Авто
На Украине выставлен на продажу уникальный ВАЗ-2109
Необычный хэтчбек ВАЗ-2109 был выставлен на продажу в Старобельске Луганской области.
Единоборства
Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в главном бою турнира Bellator 237, который проходил в Токио.
Политика
Боровшийся «против высших» в ЛНР украинец рассказал о пытках
Переданный украинской стороне в рамках обмена между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) бывший пленный Александр Данильченко пожаловался на пытки со стороны представителей ЛНР.
Происшествия
В Петербурге из банкомата похитили почти 10 млн руб
Сумма похищенных средств составила 9,7 млн руб. Кроме того, в тот же вечер неизвестные попытались вскрыть банкомат в гипермаркете на Бухарестской улице, сообщили в МВД.
Экономика
Американские СМИ объяснили, почему России не нужно воевать за Арктику
«Стремясь стимулировать энергетические компании к увеличению геологоразведочной и добывающей деятельности в Арктике, Кремль в октябре объявил о снижении налогов», – напоминают журналисты американского издания.
Игры
В Epic Games Store началась раздача The Talos Principle
Пользователи Epic Games Store могут бесплатно получить копию игры The Talos Principle. Ее можно активировать до 30 декабря, 19:00 мск.
Футбол
Уильямс: из-за «Реала» чувствую, будто у меня крохотный член
«Реал» в последние годы выступает намного сильнее «манкунианцев». Из-за «Реала» я чувствую, будто у меня крохотный член.
Происшествия
Губернатор Нью-Йорка назвал актом терроризма нападение на дом раввина
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что считает проявлением внутреннего терроризма нападение вооружённого ножом мужчины на находившихся в доме раввина гостей.
Общество
Суд в Киеве освободил из-под ареста экс-бойцов «Беркута»
Апелляционный суд в Киеве освободил под личное обязательство трех бывших бойцов спецназа «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году.
Происшествия
В Екатеринбурге пассажирский самолёт готовится к экстренной посадке
В Екатеринбурге к экстренной посадке готовится самолёт, вылетевший в Симферополь.
Общество
Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.
Шоу-бизнес
Глюк’оZа поделилась «беременным» фото у ёлки
Фанаты уверены, что певица ждёт ребёнка. Глюк'оZа (она же Наталья Ионова) спровоцировала слухи о том, что ждёт третьего ребёнка.
Политика
Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд тяжелым решением
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что выплата «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» была тяжелым решением для российской стороны.
Шоу-бизнес
Пелагея знала нынешнюю возлюбленную Ивана Телегина
Как выяснилось, обман Телегина вскрылся накануне в соцсети, куда случайно попало его фото под руку с любовницей Марией Гончар.