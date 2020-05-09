с чего всё началось

Президент Владимир Путин принял участие в общероссийской акции «Бессмертный полк», которая в этом году из-за коронавируса проходит онлайн. Глава государства обратился к участникам акции из кабинета в Кремле, рядом с ним были установлены портреты родителей.

Общество Тимати отреагировал на заявление Белого дома о победе США над нацизмом Российский рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) отреагировал на заявление Белого дома о победе США и Великобритании над нацизмом.

Общество В Ростовской области ослабят режим самоизоляции Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции. 45

Общество Авербуха оштрафовали за нарушение режима самоизоляции Призер олимпийских игр в фигурном катании и хореограф Илья Авербух оштрафован в Москве за нарушение режима самоизоляции. 2

Общество В Москве уточнили правила ношения маски и перчаток Данчиков уточнил, что формально сейчас в указе мэра Москвы есть требование о ношении масок только общественном транспорте, на предприятиях торговли и рабочем месте. 251

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений. 926

Футбол Черчесов опубликовал фото в военной форме с игроками сборной России Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опубликовал у себя в инстаграме фотографию с футболистами национальной команды в военной форме.

Политика Парламент Франции продлил режим ЧП до 10 июля Парламент Франции принял законопроект о продлении до 10 июля чрезвычайного положения в сфере здравоохранения в связи с ситуацией с коронавирусом.

Кино Появились первые кадры из боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон В сети появились первые кадры из боевика "Старая Гвардия" режиссера Джины Принс-Байтвуд. Снимки опубликовало издание Vanity Fair.

Общество Российский миллиардер просит закрыть четыре города Российский олигарх миллиардер Мордашов предложил губернаторам четырех субъектов РФ закрыть несколько городов, где расположено его производство, сообщает ИА DEITA. 1,6K

Шоу-бизнес Милла Йовович рассказала о воевавших родственниках Актриса Милла Йовович рассказала о бабушке и дедушках, прошедших Вторую мировую войну, на своей странице в Instagram. 9

Происшествия Суд арестовал обвиненного в вымогательстве «омбудсмена полиции» Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов арестован по обвинению в вымогательстве, такое решение принял Тверской суд Москвы, сообщили РБК в пресс-службе суда. 214

Экономика Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян. 19

Технологии Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram Что разрабатывал Павел Дуров и его команда Команда мессенджера Telegram во главе с его основателем Павлом Дуровым уже более двух лет работает над созданием блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). 43

Политика Обама назвал политику Трампа по борьбе с COVID-19 «хаотичным бедствием» Бывший президент США Барак Обама раскритиковал действия нынешней американской администрации по борьбе с коронавирусом.

Политика Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко. 6,2K

Общество В Нью-Йорке от коронавируса начали умирать дети Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил о том, что коронавирус вызывает у детей синдром системного воспалительного ответа.

Общество В Воронежской области продлён режим повышенной готовности Воронеж, 9 мая 2020, 17:14 — REGNUM Режим повышенной готовности в Воронежской области продлён на неопределённый срок — до особого распоряжения. 70