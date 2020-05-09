Общество
КоммерсантъПутин пообещал шествие «Бессмертного полка» на Красной площади
Президент Владимир Путин принял участие в общероссийской акции «Бессмертный полк», которая в этом году из-за коронавируса проходит онлайн. Глава государства обратился к участникам акции из кабинета в Кремле, рядом с ним были установлены портреты родителей.
Читать в источнике
Оценить1,7K
с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин присоединился к общероссийской акции «Бессмертный полк», которая в этом году в связи с пандемией коронавируса проводится в дистанционном формате, в режиме онлайн, сообщила пресс-служба Кремля.БИЗНЕС Online08:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин принял участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка» с портретами отца и мамы
Комсомольская правда08:29
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
Общество
Тимати отреагировал на заявление Белого дома о победе США над нацизмом
Российский рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) отреагировал на заявление Белого дома о победе США и Великобритании над нацизмом.
Lenta.ru 10:30
Общество
В Ростовской области ослабят режим самоизоляции
Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM 06:47
Общество
Авербуха оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Призер олимпийских игр в фигурном катании и хореограф Илья Авербух оштрафован в Москве за нарушение режима самоизоляции.
Lenta.ru 13:21
Общество
Павел Дуров назвал семь причин, чтобы не переезжать в США
Аргументы недели вчера в 01:50
Здоровье
Ученый из Китая назвал самое опасное свойство коронавируса
Высокая заразность коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19, является его самым опасным свойством.
РБК 16:05
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина отложила юбилей до конца пандемии
Юбилей у руководителя театра «Русская песня» случился в начале весны.
НДН.инфо 11:25
Общество
В Москве уточнили правила ношения маски и перчаток
Данчиков уточнил, что формально сейчас в указе мэра Москвы есть требование о ношении масок только общественном транспорте, на предприятиях торговли и рабочем месте.
Lenta.ru 15:34
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений.
Газета.Ru вчера в 16:59
Футбол
Черчесов опубликовал фото в военной форме с игроками сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опубликовал у себя в инстаграме фотографию с футболистами национальной команды в военной форме.
Спорт БИЗНЕС Online 09:45
Политика
Парламент Франции продлил режим ЧП до 10 июля
Парламент Франции принял законопроект о продлении до 10 июля чрезвычайного положения в сфере здравоохранения в связи с ситуацией с коронавирусом.
Российская газета 15:44
Шоу-бизнес
Актер Николай Наумов обратился к Волкову и Исмаилову
RuNews24.ru 00:00
Кино
Появились первые кадры из боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон
В сети появились первые кадры из боевика "Старая Гвардия" режиссера Джины Принс-Байтвуд. Снимки опубликовало издание Vanity Fair.
Piter.tv вчера в 05:41
Общество
Российский миллиардер просит закрыть четыре города
Российский олигарх миллиардер Мордашов предложил губернаторам четырех субъектов РФ закрыть несколько городов, где расположено его производство, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 00:45
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о воевавших родственниках
Актриса Милла Йовович рассказала о бабушке и дедушках, прошедших Вторую мировую войну, на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 12:15
Происшествия
Суд арестовал обвиненного в вымогательстве «омбудсмена полиции»
Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов арестован по обвинению в вымогательстве, такое решение принял Тверской суд Москвы, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК вчера в 11:14
Происшествия
В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу
Российская газета 13:08
Экономика
Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране
Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян.
KrasnodarMedia 09:10
Технологии
Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram
Что разрабатывал Павел Дуров и его команда Команда мессенджера Telegram во главе с его основателем Павлом Дуровым уже более двух лет работает над созданием блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).
РБК 07 мая в 08:25
Музыка
Умер один из основателей рок-н-ролла Литтл Ричард
Коммерсантъ 10:43
Политика
Обама назвал политику Трампа по борьбе с COVID-19 «хаотичным бедствием»
Бывший президент США Барак Обама раскритиковал действия нынешней американской администрации по борьбе с коронавирусом.
Взгляд.ру 16:10
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07
Общество
В Нью-Йорке от коронавируса начали умирать дети
Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил о том, что коронавирус вызывает у детей синдром системного воспалительного ответа.
Росбалт 13:25
Общество
В Воронежской области продлён режим повышенной готовности
Воронеж, 9 мая 2020, 17:14 — REGNUM Режим повышенной готовности в Воронежской области продлён на неопределённый срок — до особого распоряжения.
REGNUM 10:14
Здоровье
Минздрав беспокоит ситуация с коронавирусом в Дагестане
Беспокойство Минздрава вызывает ситуация с распространением COVID-19 в Дагестане, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко на заседании президиума фракции «Единая Россия».
Парламентская газета вчера в 07:03
Общество
В Москве прошел салют в честь Дня Победы
В Москве прошел салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 15:36