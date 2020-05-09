Общество

КоммерсантъКоммерсантъПутин пообещал шествие «Бессмертного полка» на Красной площади

Президент Владимир Путин принял участие в общероссийской акции «Бессмертный полк», которая в этом году из-за коронавируса проходит онлайн. Глава государства обратился к участникам акции из кабинета в Кремле, рядом с ним были установлены портреты родителей.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин присоединился к общероссийской акции «Бессмертный полк», которая в этом году в связи с пандемией коронавируса проводится в дистанционном формате, в режиме онлайн, сообщила пресс-служба
 Кремля.
БИЗНЕС Online08:42

Подробнее о событии

Путин присоединился к акции «Бессмертный полк» из кабинета в Кремле

ТАСС08:23

Путин принял участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка» с портретами отца и мамы

Комсомольская правда08:29

Путин обратился к участникам акции «Бессмертный полк»

РБК08:15

Путин обратился к участникам онлайн-акции «Бессмертный полк»

РИА Новости08:10

Путин из Кремля обратился к участникам онлайн-акции «Бессмертный полк»

Интерфакс07:55

Путин принял участие в акции «Бессмертный полк» в режиме онлайн

БИЗНЕС Online08:42

Путин присоединился к «Бессмертному полку»

Вести.Ru08:21
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Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети

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В Воронежской области продлён режим повышенной готовности

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В Москве прошел салют в честь Дня Победы

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