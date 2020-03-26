Саммит G20 по ситуации с коронавирусом завершен. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Это был первый в истории саммит "большой двадцатки" по видеосвязи.

Саммит G20 по ситуации с коронавирусом завершен

Экономика Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.

Происшествия В Белоруссии задержали усомнившегося в коронавирусе журналиста За два дня до задержания Сацук опубликовал статью, в которой усомнился в достоверности официальных данных о распространении коронавируса в Белоруссии.

Происшествия В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв В Магнитогорске в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Здоровье В Совфеде поддержали фиксацию цен на лекарства в условиях эпидемий Социальный комитет Совета Федерации на заседании во вторник поддержал закон о праве правительства фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе возникновения эпидемий, передает корреспондент РИА Новости.

Здоровье В Москве разрешили лечиться от коронавируса дома В документе говорится, что пациент остаётся дома, если его температура ниже 38,5 градуса Цельсия и если у него нет затруднений дыхания.

Общество На Кубани закрывают все торговые центры и точки общепита Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому с пятницы, 27 марта, в регионе подлежат закрытию все торговые центры, парки и точки общественного питания.

Общество Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.

Общество Росгвардия объяснила движение войск к Москве обычной передислокацией 26 марта сообщалось, что сотрудники Росгвардии провели на улицах Москвы проверки пожилых людей, которым рекомендовали не выходить из дома без крайней необходимости.

Общество Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России «Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авто Завод Hyundai приостановит работу в России «Компания Hyundai Motor объявляет о том, что, согласно указу Президента Российской Федерации, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса, завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» приостанавливает производство на период с 30 марта по 3 апреля», — говорится в письме.