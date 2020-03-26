Коронавирус

Piter.tvPiter.tvСаммит G20 по ситуации с коронавирусом завершен

Саммит G20 по ситуации с коронавирусом завершен. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Это был первый в истории саммит "большой двадцатки" по видеосвязи.
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Подробнее о событии

Песков сообщил о завершении видеосаммита G20

Газета.Ru11:40

Появилось итоговое заявление саммита G20 по коронавирусу

Известия10:27

Путин присоединился к экстренному саммиту G20 по коронавирусу

Lenta.ru08:22

Песков сообщил, что саммит G20 завершен

ТАСС10:17

Песков заявил о завершении саммита G20

RT на русском10:20

Саммит G20 по коронавирусу завершился

РИА Новости10:17

Саммит G20 завершился

News.ru10:40
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 18:33, Ашберн
Общество

Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

60-летний советский, российский певец, актер и продюсер Игорь Николаев самостоятельно обратился в больницу в Коммунарке, сдав анализы на коронавирус.
Российская газета 15:18
Экономика

Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Газета.Ru 13:18
Происшествия

В Белоруссии задержали усомнившегося в коронавирусе журналиста

За два дня до задержания Сацук опубликовал статью, в которой усомнился в достоверности официальных данных о распространении коронавируса в Белоруссии.
Lenta.ru 09:26
Общество

Коронавирусная инфекция у двоих сахалинцев не подтвердилась

Валерий Лимаренко: коронавирусная инфекция у сахалинцев не подтвердилась.
Сахалин.Инфо вчера в 19:50
Кино

Премьеру «Чудо-женщины: 1984» перенесли с июня на август

Правда, подкорректировать график релизов все-таки придется: так, премьеру «Чудо-женщины: 1984» перенесли с 5 июня на 14 августа.
Кinomania вчера в 08:57
Кино

Умер заразившийся коронавирусом актер Марк Блум

ТАСС 14:50
Происшествия

В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв

В Магнитогорске в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Ведомости 11:31
Происшествия

В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка

Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.
ТАСС 08:54
Здоровье

В Совфеде поддержали фиксацию цен на лекарства в условиях эпидемий

Социальный комитет Совета Федерации на заседании во вторник поддержал закон о праве правительства фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе возникновения эпидемий, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 24 марта в 03:43
Здоровье

В Москве разрешили лечиться от коронавируса дома

В документе говорится, что пациент остаётся дома, если его температура ниже 38,5 градуса Цельсия и если у него нет затруднений дыхания.
Говорит Москва 24 марта в 16:44
Общество

На Кубани закрывают все торговые центры и точки общепита

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому с пятницы, 27 марта, в регионе подлежат закрытию все торговые центры, парки и точки общественного питания.
Коммерсантъ Краснодар 16:49
Общество

Размер штрафа за нарушение карантина может достигать 300 тысяч рублей

Для должностных лиц размер штрафа за нарушение карантина может составить от 50 до 150 тыс. руб.
Газета.Ru 11:42
Гаджеты

Скидки до 8000 рублей в официальном магазине HONOR на AliExpress Tmall

Специальное предложение стартует на странице официального магазина HONOR на платформе AliExpress Tmall 27 марта и продлится до 31 марта.
3DNews 08:13
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, какие лекарства должны быть дома при угрозе коронавируса

Врач, писатель и телеведущий Александр Мясников дает советы, какие лекарства должны быть в домашней аптечке каждого россиянина на время пандемии COVID-19, вызванной новым коронавирусом.
ФАН 09:04
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 15:49
Энергетика

Венесуэла решила продавать нефть по пять долларов за баррель

Венесуэла начала продавать нефть по цене менее пяти долларов за баррель.
Lenta.ru 16:57
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая заявила о болезни

Популярная певица Наталья Ветлицкая уже более 15 лет проживает в Испании.
Kleo.ru 04:09
Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости вчера в 09:31
Общество

Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами

Правительство поручило Росиавиации с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян.
Ведомости 01:53
Авто

Простоявшую 23 года в капсуле BMW выставили на аукцион

Недавно на аукцион была выставлена BMW 7-Series 1997 года выпуска.
МИР 24 вчера в 18:17
Театры

Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

Evo-rus.com 03:17
Общество

Росгвардия объяснила движение войск к Москве обычной передислокацией

26 марта сообщалось, что сотрудники Росгвардии провели на улицах Москвы проверки пожилых людей, которым рекомендовали не выходить из дома без крайней необходимости.
Lenta.ru 11:00
Общество

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК вчера в 15:18
Общество

Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России

«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
RT на русском 07:14
Единоборства

Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом

Скандально известный российской боец смешанного стиля Александр Емельяненко продолжил критиковать соотечественника Александра Шлеменко.
ProstoProSport 14:46
Политика

Украина закрывает границу с 27 марта для всех граждан

Власти Украины закроют границу с пятницы, 27 марта, в том числе для всех украинских граждан, заявил президент Владимир Зеленский.
BFM.ru 13:46
Наука

Люди с болезнями сердца в четыре раза чаще умирали от коронавируса

При заболеваниях сердца и сосудов люди зачастую переносят коронавирус гораздо тяжелее.
ToDay News Ufa 05:35
Авто

Завод Hyundai приостановит работу в России

«Компания Hyundai Motor объявляет о том, что, согласно указу Президента Российской Федерации, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса, завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» приостанавливает производство на период с 30 марта по 3 апреля», — говорится в письме.
Автоновости дня 09:04
Происшествия

В Ростовской области возбудили первое дело о нарушении режима самоизоляции

Первое дело об административном правонарушении возбудили после нарушения режима самоизоляции в Ростовской области, где зафиксирован один подтвержденный случай заражения коронавирусом.
ТАСС 17:33
Общество

Американский суд признал криптовалюту Telegram ценной бумагой

Американский суд признал криптовалюту Telegram ценной бумагой. Об этом заявил федеральный судья Южного округа Нью-Йорка Кевин Кастел.
Деловое.ТВ вчера в 05:19
Как работают Яндекс.Новости?
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