Общество
ИзвестияПутин присоединился к общероссийской акции «Бессмертный полк»
Участники всероссийской акции «Бессмертный полк» еще пройдут по Красной площади, пообещал президент России Владимир Путин в ходе обращения к ним.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин присоединился к общероссийской акции «Бессмертный полк», которая в этом году в связи с пандемией коронавируса проводится в дистанционном формате, в режиме онлайн, сообщила пресс-служба Кремля.БИЗНЕС Online08:42
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Путин принял участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка» с портретами отца и мамы
Комсомольская правда08:29
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Экономика
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Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
РИА Новости 00:02
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Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
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Белый дом назвал США и Британию победителями нацизма
Белый дом назвал победителями нацизма во Второй мировой войне Америку и Великобританию.
Известия вчера в 16:16
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
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Известия 06:38
Общество
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Воронеж, 9 мая 2020, 17:14 — REGNUM Режим повышенной готовности в Воронежской области продлён на неопределённый срок — до особого распоряжения.
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В Китае заявили о бессмысленности покупки украинского «Мотор Сич»
Политическая Экспертиза вчера в 06:05
Кино
Стало известно, кто заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»
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Общество
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Пользователи Facebook жалуются, что социальная сеть удаляет посты с фотографией, на которой советские воины водружают Знамя Победы над Рейхстагом.
РИА Новости 10:37
Энергетика
В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом
Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру.
Lenta.ru вчера в 06:58
Здоровье
Коронавирус: последние новости 9 мая. Число зараженных превысило 4 млн, регионы получили план выхода из карантина, Водонаева просит наказать Малышеву
Число зараженных COVID-19 в мире, по данным сервиса coronavirus-monitor, превысило отметку в 4 млн.
URA.Ru вчера в 23:00
Общество
О сохранении некоторых ограничений до создания вакцины заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что россиянам придется соблюдать ряд ограничений до самого создания вакцины против коронавируса.
Live24 вчера в 10:58
Экономика
Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране
Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян.
KrasnodarMedia 09:10
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Жители бывшей воинской части в удмуртском селе Пугачево, где начались взрывы боеприпасов, самостоятельно покидают свои дома.
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Ранее Роспотребнадзор направил в субъекты России методические рекомендации для определения факторов, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мер.
RT на русском 09:48
Здоровье
Минздрав беспокоит ситуация с коронавирусом в Дагестане
Беспокойство Минздрава вызывает ситуация с распространением COVID-19 в Дагестане, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко на заседании президиума фракции «Единая Россия».
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Кино
Боба Фетт появится во втором сезоне «Мандалорца»
Выход второго сезона «Мандалорца» на Disney+ намечен на начало октября 2020 года.
NewInform 04:07
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
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Общество
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США выведут из Саудовской Аравии часть сил, включая ЗРК Patriot
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Общество
Еврокомиссия назвала предположительную дату открытия внешних границ ЕС
Еврокомиссия допускает открытие внешних границ Евросоюза 15 июня, сообщается на сайте органа.
Газета.Ru 13:00
Общество
Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины
Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
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Футбол
На экс-игрока «Спартака» завели уголовное дело за угрозу убить жену
В источнике сообщается, что на Вукоевича было заведено уголовное дело.
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Семенов рассказал о массовом заболевании игроков «Ахмата»
Игрок «Ахмата» и национальной команды России Андрей Семенов сообщил о массовом заражении футболистов грозненского клуба.
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Украинский борец вызвал Усика на бой
Украинский борец-вольник Богдан Грицай вызвал соотечественника боксера-тяжеловеса Александра Усика на бой.
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Зеленский ожидает скорых результатов от работы Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает результатов работы Михаила Саакашвили на посту председателя Исполнительного комитета реформ в ближайшие месяцы, сообщает "Укринформ".
Газета.Ru 11:15
Экономика
На Кубани расширили перечень пострадавших от пандемии отраслей
Власти Краснодарского края расширили перечень отраслей, которые пострадали из-за коронавируса и ограничительных мер.
Эксперт ЮГ вчера в 08:42