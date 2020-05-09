Общество
ИзвестияПутин присоединился к общероссийской акции «Бессмертный полк»
Участники всероссийской акции «Бессмертный полк» еще пройдут по Красной площади, пообещал президент России Владимир Путин в ходе обращения к ним.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин присоединился к общероссийской акции «Бессмертный полк», которая в этом году в связи с пандемией коронавируса проводится в дистанционном формате, в режиме онлайн, сообщила пресс-служба Кремля.БИЗНЕС Online08:42
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Путин принял участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка» с портретами отца и мамы
Комсомольская правда08:29
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Газета.Ru 09:42
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Оборот малого и среднего российского бизнеса в апреле упал вдвое
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Коммерсантъ вчера в 02:56
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Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
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В Минске проходит военный парад
Было отмечено, что участниками парада стали только новые и модернизированные образцы техники.
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Политика
Зеленский назвал задачу Саакашвили на ближайшие месяцы
«Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в течение ближайших месяцев они должны быть», — сказал Зеленский, отметив, что во время пребывания на посту президента Грузии Саакашвили смог создать современную таможню и справиться с коррупцией.
РБК 12:23
Армия и оружие
Генсек ООН объяснил, как избежать третьей мировой войны
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш заявил, что сотрудничество стран, воплощением которого стало появление ООН, может помочь избежать третьей мировой войны.
Журналистская правда 03:50
Общество
Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью
Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью.
Московский Комсомолец вчера в 09:27
Наука
Гетероструктурные меньшинства
В 1935-1937 годах Лев Ландау и Рудольф Пайерлс, отцы-основатели современной теоретической физики, а позже и Дэвид Мермин и Герберт Вагнер математически показали неустойчивость существования одно- и двумерных кристаллов при конечной температуре.
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Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Названы страны, где скоро станет невозможно жить
Комсомольская правда вчера в 21:17
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Allboxing.ru вчера в 03:27
Футбол
Президент «Лиона»: ответный матч с «Ювентусом» состоится 7 августа
Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс подтвердил информацию, что его команда проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» в начале августа.
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На Украине телеканал закрыл плашкой ордена у солдат на параде в Минске
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Употребление кофе снижает риск смертности
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Общество
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Российский олигарх миллиардер Мордашов предложил губернаторам четырех субъектов РФ закрыть несколько городов, где расположено его производство, сообщает ИА DEITA.
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Китайский ученый назвал опаснейшее свойство коронавируса
Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван".
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Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
Газета.Ru 07 мая в 14:14
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Доплаты медработникам за работу с коронавирусом: водители скорых за апрель получили надбавки, а терапевты и рентгенологи - нет
Врач-интерн минской поликлиники прислала «Комсомолке» расчетник, в котором не указано никаких доплат, хотя, по словам девушки, она вела прием больных, у которых впоследствии подтвердился коронавирус.
КП - Беларусь 07 мая в 14:00