с чего всё началось

Участники всероссийской акции «Бессмертный полк» еще пройдут по Красной площади, пообещал президент России Владимир Путин в ходе обращения к ним.

Происшествия В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу Неизвестные вандалы осквернили постамент в Праге, на котором ранее находился памятник маршалу Ивану Коневу, сообщил РИА Новости представитель полиции Ян Данек. 233

Происшествия В Москве произошел пожар в больнице На севере Москвы произошел пожар в больнице, где лечатся пациенты с COVID-19, передает ТАСС. 274

Общество Москвичей предупредили о резком похолодании Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели. 357

Энергетика В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру. 98

Общество В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми. 347

Общество Facebook начал удалять посты со снимком Знамени Победы над Рейхстагом Социальная сеть Facebook удаляет посты, в которых публикуется известная фотография установки штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на купол Рейхстага в Берлине в 1945 году. 339

Экономика Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка. 257

Политика В Минске проходит военный парад Было отмечено, что участниками парада стали только новые и модернизированные образцы техники. 114

Политика Зеленский назвал задачу Саакашвили на ближайшие месяцы «Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в течение ближайших месяцев они должны быть», — сказал Зеленский, отметив, что во время пребывания на посту президента Грузии Саакашвили смог создать современную таможню и справиться с коррупцией. 47

Общество Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью. 270

Наука Гетероструктурные меньшинства В 1935-1937 годах Лев Ландау и Рудольф Пайерлс, отцы-основатели современной теоретической физики, а позже и Дэвид Мермин и Герберт Вагнер математически показали неустойчивость существования одно- и двумерных кристаллов при конечной температуре.

Единоборства Умар Нурмагомедов дал прогноз на бой Гэтжи-Фергюсон Предстоящий в субботу поединок между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи оценил двоюродный брат чемпиона в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов.

Футбол Президент «Лиона»: ответный матч с «Ювентусом» состоится 7 августа Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс подтвердил информацию, что его команда проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» в начале августа.

Наука Употребление кофе снижает риск смертности По данным ToDay News Ufa, авторы исследований утверждают, что употребление кофе заметно уменьшает риск смертности. 168

Общество Российский миллиардер просит закрыть четыре города Российский олигарх миллиардер Мордашов предложил губернаторам четырех субъектов РФ закрыть несколько городов, где расположено его производство, сообщает ИА DEITA. 1,6K

Шоу-бизнес Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи. 7