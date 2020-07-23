Политика
КоммерсантъПутин присвоил Кадырову звание генерал-майора
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о присвоении ему звания генерал-майора. По словам господина Кадырова, президент России Владимир Путин лично зачитал указ в телефонном разговоре с ним. Официально документ пока не опубликован.
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Владимир Путин присвоил Рамзану Кадырову воинское звание генерал-майора
Чеченская Республика Сегодня09:10
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Происшествия
Захвативший заложников в Луцке арестован на два месяца
Луцкий районный суд арестовал до 18 сентября Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с пассажирами.
Коммерсантъ 10:39
Космос
«Роскосмос» запустил грузовой корабль «Прогресс МС-15» к МКС
РИА Новости 10:37
Политика
Трамп направил федеральные силы для подавления преступности в городах
Дональд Трамп принял решение ввести в города США дополнительные силы для борьбы с преступностью.
Деловое.ТВ 03:44
Шоу-бизнес
Личную переписку Эмбер Херд и Илона Маска зачитали в суде
В Высоком суде Лондона 21 июля зачитали личную переписку бывшей супруги актера Джонни Деппа актрисы Эмбер Херд и главы компании SpaceX Илона Маска, пишет Insider.
Известия 00:32
Общество
Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре
Власти Москвы не планируют возобновлять в сентябре ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.
Известия 09:51
Здоровье
Власти Украины продлили карантин до 31 августа из-за пандемии
Украинское правительство продлило адаптивный карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, до 31 августа.
Московский Комсомолец вчера в 08:35
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
Наука
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
Происшествия
Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше
Футболист казанского клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов воздержался от комментариев о появившейся информации о дебоше на борту самолета с его участием.
Известия 08:29
Шоу-бизнес
Звезда «Содержанок» Александра Ребенок станет мамой во второй раз
Для звезды «Содержанок» малыш станет вторым. Саша и супруг Алексей Вертков уже воспитывают трехлетнего сына.
StarHit.ru 09:10
Происшествия
Суд признал диспетчеров Внуково виновными по делу о гибели главы Total
Солнцевский суд Москвы признал виновными трех фигурантов дела о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери.
Газета.Ru 10:47
Авто
Kia опубликовала первое изображение кроссовера Kia Sonet
Компания KIA опубликовала первое официальное изображение серийного варианта нового субкомпактного кроссовера KIA Sonet.
Тарантас Ньюс 03:53
Хоккей
Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев
В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ вчера в 06:08
Армия и оружие
Бронеавтомобиль Вооруженных сил США перевернулся на севере Сирии
Военное дело вчера в 05:04
Общество
Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди
«По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе.
РБК 10:20
Общество
Макаревич подаст в суд на единоросса за строчки из песни в агитации
Поэт и музыкант Андрей Макаревич решил подать в суд на депутата горсовета Новосибирска от «Единой России» Сергея Бондаренко за использование строчки из его песни в агитации.
РБК 08:32
Финансы
Госдолг регионов составил 2,138 трлн рублей
Государственный долг субъектов РФ на 1 июля 2020 года составил 2,138 трлн рублей, что соответствует уровню начала года, говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ со ссылкой на слова министра финансов РФ Антона Силуанова.
ТАСС 09:44
Общество
Беглов подписал закон о запрете маленьких баров в жилых домах
Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 17:15 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, который запрещает продавать алкоголь в заведениях площадью меньше 50 кв. метров, если они расположены в жилых домах.
REGNUM 10:15
Общество
Ярчайшая за семь лет комета максимально приблизится к Земле
В четверг, 23 июля, к Земле максимально приблизится комета C/2020 F3 (NEOWISE).
ГТРК Вятка 04:59
Футбол
Столичный клуб готов выделить «Химкам» 250 млн. руб
Напомним, что 22 июля руководство подмосковной команды объявило о решении выступать в РПЛ.
Газета.Ru 10:19
Единоборства
Бекхэм поддержал Хабиба Нурмагомедова после смерти отца
Накануне Хабиб впервые после смерти отца опубликовал пост в инстаграм . Абдулманап Нурмагомедов (на фото слева) ушёл из жизни 3 июля.
Sport.ru 08:30
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
РИА Новости вчера в 18:11
Политика
Дегтярев пока не намерен общаться с протестующими
Коммерсантъ 05:25
Энергетика
Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию
Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго.
Российская газета вчера в 12:09
Общество
Пять выпускников в Туве набрали сто баллов на ЕГЭ по русскому языку
Кызыл, 23 июля 2020, 11:26 — REGNUM Наибольшее число стобалльников в Туве получили высшую оценку на ЕГЭ по русскому языку.
REGNUM 04:26
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
Evo-rus.com 04:10
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ 21 июля в 03:25
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии
ToDay News Ufa вчера в 08:06
Политика
В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»
Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против "Северного потока — 2". Об этом он сказал в интервью RT Deutsch.
Газета.Ru 02:11