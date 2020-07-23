Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин присвоил Кадырову звание генерал-майора

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о присвоении ему звания генерал-майора. По словам господина Кадырова, президент России Владимир Путин лично зачитал указ в телефонном разговоре с ним. Официально документ пока не опубликован.
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Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора

РБК10:38

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора

Газета.Ru09:48

Кадыров сообщил о получении звания генерал-майора

ТАСС09:25

Рамзан Кадыров написал, что Владимир Путин присвоил ему воинской звание генерал-майора

Эхо Москвы10:32

Кадыров стал генерал-майором Росгвардии

Lenta.ru09:30

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии

РИА Новости09:43

Владимир Путин присвоил Рамзану Кадырову воинское звание генерал-майора

Чеченская Республика Сегодня09:10
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 10:56, Ашберн
Происшествия

Захвативший заложников в Луцке арестован на два месяца

Луцкий районный суд арестовал до 18 сентября Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с пассажирами.
Коммерсантъ 10:39
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Космос

«Роскосмос» запустил грузовой корабль «Прогресс МС-15» к МКС

РИА Новости 10:37
Политика

Трамп направил федеральные силы для подавления преступности в городах

Дональд Трамп принял решение ввести в города США дополнительные силы для борьбы с преступностью.
Деловое.ТВ 03:44
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Шоу-бизнес

Личную переписку Эмбер Херд и Илона Маска зачитали в суде

В Высоком суде Лондона 21 июля зачитали личную переписку бывшей супруги актера Джонни Деппа актрисы Эмбер Херд и главы компании SpaceX Илона Маска, пишет Insider.
Известия 00:32
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Общество

Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре

Власти Москвы не планируют возобновлять в сентябре ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.
Известия 09:51
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Здоровье

Власти Украины продлили карантин до 31 августа из-за пандемии

Украинское правительство продлило адаптивный карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, до 31 августа.
Московский Комсомолец вчера в 08:35
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Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
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Наука

Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
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Происшествия

Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше

Футболист казанского клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов воздержался от комментариев о появившейся информации о дебоше на борту самолета с его участием.
Известия 08:29
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Шоу-бизнес

Звезда «Содержанок» Александра Ребенок станет мамой во второй раз

Для звезды «Содержанок» малыш станет вторым. Саша и супруг Алексей Вертков уже воспитывают трехлетнего сына.
StarHit.ru 09:10
Происшествия

Суд признал диспетчеров Внуково виновными по делу о гибели главы Total

Солнцевский суд Москвы признал виновными трех фигурантов дела о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери.
Газета.Ru 10:47
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Авто

Kia опубликовала первое изображение кроссовера Kia Sonet

Компания KIA опубликовала первое официальное изображение серийного варианта нового субкомпактного кроссовера KIA Sonet.
Тарантас Ньюс 03:53
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Хоккей

Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев

В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ вчера в 06:08
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Армия и оружие

Бронеавтомобиль Вооруженных сил США перевернулся на севере Сирии

Военное дело вчера в 05:04
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Общество

Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди

«По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе.
РБК 10:20
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Транспорт

Штрафовать мотоциклистов за движение между рядами предложили в России

Live24 05:58
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Общество

Макаревич подаст в суд на единоросса за строчки из песни в агитации

Поэт и музыкант Андрей Макаревич решил подать в суд на депутата горсовета Новосибирска от «Единой России» Сергея Бондаренко за использование строчки из его песни в агитации.
РБК 08:32
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Финансы

Госдолг регионов составил 2,138 трлн рублей

Государственный долг субъектов РФ на 1 июля 2020 года составил 2,138 трлн рублей, что соответствует уровню начала года, говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ со ссылкой на слова министра финансов РФ Антона Силуанова.
ТАСС 09:44
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Общество

Беглов подписал закон о запрете маленьких баров в жилых домах

Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 17:15 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, который запрещает продавать алкоголь в заведениях площадью меньше 50 кв. метров, если они расположены в жилых домах.
REGNUM 10:15
22
Общество

Ярчайшая за семь лет комета максимально приблизится к Земле

В четверг, 23 июля, к Земле максимально приблизится комета C/2020 F3 (NEOWISE).
ГТРК Вятка 04:59
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Футбол

Столичный клуб готов выделить «Химкам» 250 млн. руб

Напомним, что 22 июля руководство подмосковной команды объявило о решении выступать в РПЛ.
Газета.Ru 10:19
Единоборства

Бекхэм поддержал Хабиба Нурмагомедова после смерти отца

Накануне Хабиб впервые после смерти отца опубликовал пост в инстаграм . Абдулманап Нурмагомедов (на фото слева) ушёл из жизни 3 июля.
Sport.ru 08:30
Происшествия

СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

РИА Новости вчера в 18:11
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Политика

Дегтярев пока не намерен общаться с протестующими

Коммерсантъ 05:25
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Энергетика

Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию

Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго.
Российская газета вчера в 12:09
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Общество

Пять выпускников в Туве набрали сто баллов на ЕГЭ по русскому языку

Кызыл, 23 июля 2020, 11:26 — REGNUM Наибольшее число стобалльников в Туве получили высшую оценку на ЕГЭ по русскому языку.
REGNUM 04:26
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Шоу-бизнес

Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске

Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
Evo-rus.com 04:10
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Общество

В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ 21 июля в 03:25
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Кино

Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии

ToDay News Ufa вчера в 08:06
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Политика

В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»

Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против "Северного потока — 2". Об этом он сказал в интервью RT Deutsch.
Газета.Ru 02:11
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