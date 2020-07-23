Политика
ВедомостиПутин присвоил Кадырову звание генерал-майора
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора. Об этом на своей странице во «В контакте» написал сам Кадыров. По его словам, он узнал об этом лично от президента в ходе телефонного разговора.
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Владимир Путин присвоил Рамзану Кадырову воинское звание генерал-майора
Чеченская Республика Сегодня09:10
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 12:24, Ашберн
Футбол
Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа
7 августа чемпион страны и обладатель Кубка страны сыграют за Суперкубок России. Календарь чемпионата еще не утвержден.
Вести.Ru 11:25
Хоккей
Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев
В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ вчера в 06:08
Происшествия
Захвативший полицейского в Полтаве мужчина освободил заложника
Мужчина, захвативший полицейского в Полтаве, отпустил заложника, сообщается на новостном портале "Общественное" со ссылкой на источник.
РИА Новости 09:15
Политика
МИД Эстонии вызвал посла России из-за «советской оккупации»
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало для беседы посла России Александра Петрова из-за «переписывания истории».
Lenta.ru 11:42
Общество
Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова
Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти.
Lenta.ru 09:47
Космос
С Байконура к МКС запустили ракету «Союз» с кораблем «Прогресс»
С космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1а" запущен корабль "Прогресс МС-15" с грузами для экипажа МКС.
Московский Комсомолец 10:38
Здоровье
Минздрав назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска
Вакцинация от COVID-19 людей из группы риска может начаться в августе. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».
РБК 12:16
Происшествия
Мосгорсуд заявил о недопустимости давления по делу Ефремова
Мосгорсуд напомнил о независимости правосудия после того, как глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о контроле Генеральной прокуратуры над уголовным делом актера.
Lenta.ru 11:03
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем
Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости 07:59
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
Общество
СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском 10:17
Политика
NYT: штаб Трампа использовал для агитации фото протестов в Киеве
Избирательный штаб президента США Дональда Трампа позаимствовал снимок протестов в Киеве в 2014 году для иллюстрации "хаоса и насилия", которыми сопровождаются нынешние демонстрации в американских городах после смерти темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС вчера в 14:26
Политика
Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта Минских соглашений
Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них можно выполнить.
Известия 12:14
Футбол
Экс-тренер «Шахтера» Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо»
РИА Новости 08:38
Общество
Путин пошутил в ответ на оговорку главы «Газпром нефти»
В ходе церемонии запуска комплекса переработки нефти «Евро+» Владимир Путин пошутил над оговоркой главы «Газпром нефти» Александра Дюкова.
RT на русском 09:36
Энергетика
Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию
Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго.
Российская газета вчера в 12:09
Экономика
Поправки о переходе на прогрессивную шкалу НДФЛ отложили на осень
Предельный срок принятия закона о введении прогрессии в уплате налога на доходы физлиц и о возможности платить фиксированный НДФЛ с зарубежных доходов без декларирования перенесли с 24 июля на 1 ноября, узнал источник "Интерфакса".
Интерфакс 09:48
Общество
Беглов подписал закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о запрете продажи алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 кв. м. Об этом в четверг, 23 июля, сообщается на сайте городской администрации.
Известия 11:38
Технологии
МегаФон запускает систему удаленного мониторинга состояния здоровья
Директор по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Захаров рассказал следующее: «Сервис удаленного мониторинга будет востребован у пациентов с хроническими заболеваниями, в постоперационный период, у пожилых людей».
ToDay News Ufa 09:09
Армия и оружие
Россия призвала США немедленно прекратить оккупацию нефтяных объектов Сирии
Дипломат обратил внимание на сообщения в западных СМИ о том, что "варварские методы нефтедобычи США могут привести к экологической катастрофе на северо-востоке Сирии и в Ираке".
ТАСС 12:07
Игры
Прямая трансляция показа игр для Xbox Series X
Компания Microsoft проводит долгожданный показ игр для некстген-консоли Xbox Series X. Главным анонсом станет сюжетная кампания и геймплей будущего шутера Halo Infinite, постер которого уже показали.
The GEEK 11:58
Шоу-бизнес
Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста
Известный баскетболист Янис Тимма сделал предложение поп-певице Анне Седоковой. Она поделилась этой новостью со своими подписчиками.
iReactor 02:34
Общество
Главу карельского «Мемориала» приговорили к 3,5 годам колонии
RuNews24.ru вчера в 09:12
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском вчера в 10:00
Общество
Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала
Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
РИА Новости 06:57
Футбол
«Локомотив» объявил об уходе Жоау Мариу
В текущем сезоне Мариу провел за «Локомотив» 18 матчей. За это время он забил один мяч и отдал пять результативных передач.
Bookmaker-ratings.ru 09:40
Общество
Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре
Власти Москвы не планируют возобновлять в сентябре ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.
Известия 09:51
Футбол
Федун обозначил цели «Спартака» на следующий сезон
Согласованы трансферный план и план коммерческой деятельности. Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско продолжит свою работу.
Вести.Ru 10:57
Армия и оружие
Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения
Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru вчера в 13:00