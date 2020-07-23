Политика

ВедомостиВедомостиПутин присвоил Кадырову звание генерал-майора

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора. Об этом на своей странице во «В контакте» написал сам Кадыров. По его словам, он узнал об этом лично от президента в ходе телефонного разговора.
Читать в источнике
Комментировать2,6K

Подробнее о событии

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора

РБК10:38

Кадыров сообщил о получении звания генерал-майора

ТАСС09:25

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора

Газета.Ru09:48

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии

РИА Новости09:43

Генерал ФСБ объяснил присвоение Кадырову нового звания

Lenta.ru11:27

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о присвоении воинского звания генерал-майора

Эхо Москвы11:19

Владимир Путин присвоил Рамзану Кадырову воинское звание генерал-майора

Чеченская Республика Сегодня09:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 12:24, Ашберн
Футбол

Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа

7 августа чемпион страны и обладатель Кубка страны сыграют за Суперкубок России. Календарь чемпионата еще не утвержден.
Вести.Ru 11:25
6
Хоккей

Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев

В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ вчера в 06:08
3
Происшествия

Захвативший полицейского в Полтаве мужчина освободил заложника

Мужчина, захвативший полицейского в Полтаве, отпустил заложника, сообщается на новостном портале "Общественное" со ссылкой на источник.
РИА Новости 09:15
567
Политика

МИД Эстонии вызвал посла России из-за «советской оккупации»

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало для беседы посла России Александра Петрова из-за «переписывания истории».
Lenta.ru 11:42
193
Общество

Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова

Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти.
Lenta.ru 09:47
678
Космос

С Байконура к МКС запустили ракету «Союз» с кораблем «Прогресс»

С космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1а" запущен корабль "Прогресс МС-15" с грузами для экипажа МКС.
Московский Комсомолец 10:38
5
Здоровье

Минздрав назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска

Вакцинация от COVID-19 людей из группы риска может начаться в августе. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».
РБК 12:16
193
Происшествия

Мосгорсуд заявил о недопустимости давления по делу Ефремова

Мосгорсуд напомнил о независимости правосудия после того, как глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о контроле Генеральной прокуратуры над уголовным делом актера.
Lenta.ru 11:03
18
Единоборства

Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем

Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости 07:59
16
Финансы

Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
224
Общество

СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском 10:17
223
Политика

NYT: штаб Трампа использовал для агитации фото протестов в Киеве

Избирательный штаб президента США Дональда Трампа позаимствовал снимок протестов в Киеве в 2014 году для иллюстрации "хаоса и насилия", которыми сопровождаются нынешние демонстрации в американских городах после смерти темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС вчера в 14:26
Политика

Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта Минских соглашений

Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них можно выполнить.
Известия 12:14
1
Футбол

Экс-тренер «Шахтера» Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо»

РИА Новости 08:38
1
Общество

Путин пошутил в ответ на оговорку главы «Газпром нефти»

В ходе церемонии запуска комплекса переработки нефти «Евро+» Владимир Путин пошутил над оговоркой главы «Газпром нефти» Александра Дюкова.
RT на русском 09:36
956
Энергетика

Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию

Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго.
Российская газета вчера в 12:09
59
Экономика

Поправки о переходе на прогрессивную шкалу НДФЛ отложили на осень

Предельный срок принятия закона о введении прогрессии в уплате налога на доходы физлиц и о возможности платить фиксированный НДФЛ с зарубежных доходов без декларирования перенесли с 24 июля на 1 ноября, узнал источник "Интерфакса".
Интерфакс 09:48
1
Общество

Беглов подписал закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о запрете продажи алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 кв. м. Об этом в четверг, 23 июля, сообщается на сайте городской администрации.
Известия 11:38
61
Технологии

МегаФон запускает систему удаленного мониторинга состояния здоровья

Директор по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Захаров рассказал следующее: «Сервис удаленного мониторинга будет востребован у пациентов с хроническими заболеваниями, в постоперационный период, у пожилых людей».
ToDay News Ufa 09:09
12
Армия и оружие

Россия призвала США немедленно прекратить оккупацию нефтяных объектов Сирии

Дипломат обратил внимание на сообщения в западных СМИ о том, что "варварские методы нефтедобычи США могут привести к экологической катастрофе на северо-востоке Сирии и в Ираке".
ТАСС 12:07
Игры

Прямая трансляция показа игр для Xbox Series X

Компания Microsoft проводит долгожданный показ игр для некстген-консоли Xbox Series X. Главным анонсом станет сюжетная кампания и геймплей будущего шутера Halo Infinite, постер которого уже показали.
The GEEK 11:58
2
Шоу-бизнес

Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста

Известный баскетболист Янис Тимма сделал предложение поп-певице Анне Седоковой. Она поделилась этой новостью со своими подписчиками.
iReactor 02:34
11
Общество

Главу карельского «Мемориала» приговорили к 3,5 годам колонии

RuNews24.ru вчера в 09:12
956
Общество

Госдума приняла закон о кальянах и вейпах

Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском вчера в 10:00
574
Общество

Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала

Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
РИА Новости 06:57
554
Футбол

«Локомотив» объявил об уходе Жоау Мариу

В текущем сезоне Мариу провел за «Локомотив» 18 матчей. За это время он забил один мяч и отдал пять результативных передач.
Bookmaker-ratings.ru 09:40
Общество

Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре

Власти Москвы не планируют возобновлять в сентябре ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.
Известия 09:51
556
Политика

В трансформаторной будке разместился офис партии племянника Путина

Алтапресс 06:54
38
Футбол

Федун обозначил цели «Спартака» на следующий сезон

Согласованы трансферный план и план коммерческой деятельности. Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско продолжит свою работу.
Вести.Ru 10:57
1
Армия и оружие

Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения

Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru вчера в 13:00
131
Как работают Яндекс.Новости?
Главное