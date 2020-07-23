Политика

ВедомостиВедомостиПутин присвоил Кадырову звание генерал-майора

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора. Об этом на своей странице во «В контакте» написал сам Кадыров. По его словам, он узнал об этом лично от президента в ходе телефонного разговора.
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Глава Чечни стал генерал-майором Росгвардии

Коммерсантъ12:31

Владимир Путин присвоил Рамзану Кадырову воинское звание генерал-майора

Чеченская Республика Сегодня09:10

Кадыров рассказал о присвоении ему звания генерал-майора

RT на русском10:09

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора

Газета.Ru09:48

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии

РИА Новости09:43

Кадыров сообщил о получении звания генерал-майора

ТАСС09:25

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора

РБК10:38
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Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
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Общество

Футболист Дмитрий Тарасов устроил дебош на борту самолета

Футболист, член казанского клуба "Рубин" Дмитрий Тарасов устроил дебош на борту самолета, летевшего в Москву.
Вести.Ru 08:40
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Общество

Финляндия возвращает ограничения для поездок в ряд стран

В списке стран с ограничениями на поездки остаются Великобритания и Россия.
РИА Новости 09:33
Происшествия

Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
79
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров улетел с детьми на частном самолете на Крит

Филипп Киркоров не скупится на подарки своим детям.
RuNews24.ru 13:07
7
Происшествия

Суд признал диспетчеров Внуково виновными по делу о гибели главы Total

Солнцевский суд Москвы признал виновными трех фигурантов дела о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери.
Газета.Ru 10:47
66
Армия и оружие

Истребитель Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем

REGNUM 13:32
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Путешествия

Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

REGNUM вчера в 04:00
4K
Общество

Восемь пензенских выпускников сдали математику на 100 баллов

В Пензенской области впервые сразу восемь выпускников сдали математику (профильный уровень) на 100 баллов.
АиФ Пенза 09:01
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Шоу-бизнес

Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке

Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru 06:58
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Общество

Заболеваемость пневмонией в Петербурге в мае выросла в десять раз

Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 10:55 — REGNUM В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией в мае выросла в десять раз.
REGNUM 03:55
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Армия и оружие

Россия защитила самолет Израиля от уничтожения иранскими ПВО

Во время последней атаки боевой авиации Израиля по позициям военных исламской республики в Дамаске, истребители находились под «прикрытием» российских самолетов.
ГЛАС.RU 07:18
65
Происшествия

В Царском Селе ребенок уронил 250-летнюю скульптуру

Газета.Ru 12:15
61
Происшествия

В Татарии главу районного исполкома подозревают в мошенничестве

Тукаевский район, Татария, 23 июля 2020, 14:51 — REGNUM В Татарии по подозрению в превышении должностных полномочий и мошенничестве возбудили уголовные дела в отношении директора ООО «Тукай Тепло-Газ» и главы исполкома Тукаевского муниципального района.
REGNUM 07:51
33
Происшествия

В Подмосковье мужчина во время спора с женщиной выстрелил в ее дочь

В ходе конфликта незнакомец дважды выстрелил из газового пистолета в женщину и ребенка.
РИА Новости 03:37
211
Общество

Госдума запретила курение вейпов и кальянов в общественных местах

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон об ограничении использования электронных сигарет и кальянов.
Rambler News Service вчера в 12:24
576
Общество

Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 08:55
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Финансы

Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
232
Технологии

Сверхлегкая ракета будет создана в России к 2024 году

"2024 год - летный образец ракеты-носителя сверхлегкого класса", - говорится в презентации, представленной на конференции "SATELLITE RUSSIA & CIS 2020".
ТАСС 13:01
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Футбол

Чемпионат РФ по футболу начнется 8-9 августа

Окончательную структуру календаря утвердит исполком РФС 24 июля. Победителем ЧР сезона 2019/20 стал петербургский «Зенит».
BFM.ru 12:20
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Здоровье

Мурашко назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска

Глава Минздрава не уточнил, когда планируют начать массовую вакцинацию населения от COVID-19.
RT на русском 11:05
456
Футбол

Влашич может перейти в «Наполи» за €15 млн

CT news вчера в 03:39
3
Политика

Путин обсудил с Трампом контроль над вооружениями

«Президент Трамп вновь выразил надежду на то, что трехсторонней гонки вооружений между Китаем, Россией и США удастся избежать, а также заявил о том, что ожидает прогресса от предстоящей встречи по контролю над вооружениями в Вене»,— сообщил в Twitter официальный представитель Белого дома Джадд Дир.
Коммерсантъ 13:08
236
Общество

Путин пошутил над главой «Газпром нефти» из-за оговорки на 100 млрд

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-церемонии запуска комплекса "Евро+" на Московском нефтеперерабатывающем заводе пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым.
Газета.Ru 12:43
1K
Хоккей

Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев

В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ вчера в 06:08
3
Игры

В сети появился первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

ТАСС 13:09
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Общество

Ярчайшая комета последних лет 23 июля максимально приблизится к Земле

Ярчайшая комета последних семи лет максимально приблизится к Земле. Это произойдет в четверг, 23 июля.
Российская газета вчера в 18:42
8
Происшествия

Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-полицейских по делу Голунова

Газета.Ru вчера в 13:07
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Общество

СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском 10:17
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Энергетика

«Роснефть» открыла новое месторождение с запасами более 20 млн т нефти

Интерфакс 08:11
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