Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора. Об этом на своей странице во «В контакте» написал сам Кадыров. По его словам, он узнал об этом лично от президента в ходе телефонного разговора.

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