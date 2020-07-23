Политика
Газета.RuПутин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии
Президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-майора. Об этом написал глава российского региона на странице во "ВКонтакте", прикрепив фотографию президентского указа. Также, по словам Кадырова, Путин перевел его из подведомственности МВД в Росгвардию.
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Владимир Путин присвоил Рамзану Кадырову воинское звание генерал-майора
Чеченская Республика Сегодня09:10
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
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Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал способ избавиться от бессонницы.
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Грузовой корабль «Прогресс МС-15», запущенный ранее к МКС с космодрома Байконур на ракете «Союз-2.1а», установил новый рекорд скорости полета.
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Сенат США одобрил свою версию проекта военного бюджета на $740,5 млрд
Сенат Конгресса США утвердил свою версию бюджета национальной обороны на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) на $740,5 млрд, сообщает СNВС.
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Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди
«По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе.
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Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана
Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
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За сутки в Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались еще 11 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.
Комсомольская правда 16:03
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Помпео заявил о крахе системы отношений США и Китая
Прежняя система взаимодействия Соединенных Штатов и Китая потерпела крах, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в ходе выступления в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Йорба-Линда.
Газета.Ru 17:43
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
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Кристина Асмус пошутила о возможном разделе имущества с Харламовым
Подогревает интерес и сама Асмус, шутя о возможном разделе имущества с бывшим супругом.
ФАН 15:29
Политика
МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений
Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».
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Происшествия
На перехваченном истребителями США иранском самолете не было военных
Российская газета 17:46
Происшествия
В реке Воронеж нашли труп мужчины
В Липецке 22 июля в реке Воронеж водолазы вытащили из воды тело мужчины. Как отмечают очевидцы, труп обнаружили рыбаки.
ГТРК Липецк 05:30
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Авторы SteamWorld анонсировали приключение The Gunk
Шведская студия Image & Form стала известной благодаря платформенной серии SteamWorld с участием роботов.
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Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию
Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго.
Российская газета вчера в 12:09
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Альбина Джанабаева показала «ноги от ушей» в фотосессии без юбки
Акцент в фотосъемке явно сделан на длинных что называется «ногах от ушей» бывшей вокалистки «ВИА Гры», да и в целом на потрясающей фигуре певицы.
Bimru.ru 07:46
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
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Путин перестал встречаться с лидером КПРФ Зюгановым
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов выступил 22 июля в Госдуме с жалобой на отсутствие общения с президентом России Владимиром Путиным.
Общественная служба новостей 08:11
Здоровье
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
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ЦИК опять разместил в Twitter опрос о многодневном голосовании
Ранее глава ЦИКа заявила радиостанции «Говорит Москва», что Центризбирком удалил опрос о многодневном голосовании, потому что он нерепрезентативен.
Коммерсантъ 12:08
Экономика
Выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5%
Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group по МСФО во II квартале 2020 года по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года выросла на 25,5% и составила 25,4 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
ТАСС 04:11
Происшествия
На Сахалине за путину-2020 на браконьеров возбуждено 77 уголовных дел
Южно-Сахалинск, 23 июля 2020, 08:44 — REGNUM В Сахалинской области с начала путины-2020 сотрудники полиции выявили 92 правонарушения в сфере незаконного оборота водных биологических ресурсов Возбуждено 77 уголовных дел, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД России.
REGNUM 01:44
Игры
Microsoft анонсировала новую Fable для ПК и Xbox Series X
Дебют первого трейлера состоялся в рамках презентации Xbox Games Showcase.
3DNews 13:36
Экономика
Польское СМИ рассказало о «медленной смерти» российской экономики
Российская экономика переживает «медленную смерть» из-за того, что правительство годами не модернизировало ее.
Московский Комсомолец 04:45
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«Оператор ГТС Украины» снизил прогноз транзита российского газа
"Оператор ГТС Украины" снизил прогноз транзита газа из РФ в 2020 году до 52-55 миллиардов кубометров с 55-57 миллиардов при забронированных 65 миллиардах кубометров, заявил в четверг глава компании Сергей Макогон.
РИА Новости 04:16
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
Экономика
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости 18:18
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек
Поклонники начали думать, что Екатерина коротает дни в одиночестве. Но недавно Климова рассказала о появлении в её жизни любимого человека.
CT news 14:15
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Трамп направил федеральные силы для подавления преступности в городах
Дональд Трамп принял решение ввести в города США дополнительные силы для борьбы с преступностью.
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Футбол
«Лацио» прервал пятиматчевую серию без побед в чемпионате Италии
Римский "Лацио" одолел "Кальяри" в матче 35-го тура итальянской футбольной Серии А. Встреча прошла в Риме и завершилась со счётом 2:1.
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