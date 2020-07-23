Политика

Газета.RuГазета.RuПутин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии

Президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-майора. Об этом написал глава российского региона на странице во "ВКонтакте", прикрепив фотографию президентского указа. Также, по словам Кадырова, Путин перевел его из подведомственности МВД в Росгвардию.
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Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора

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Владимир Путин присвоил Рамзану Кадырову звание генерал-майора

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Рамзану Кадырову присвоено новое звание

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